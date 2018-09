Julio Iglesias: 75 años de un ícono de la canción española

Próximo a celebrar su aniversario número 75, Julio Iglesias no deja sorprender a sus fanáticos. En medio de rumores sobre su delicado estado de salud, asociados a problemas de movilidad, el cantante volvió a la tarima la el pasado 10 de septiembre en Tashkent (Uzbekistan), para dar inicio a la gira que conmemora sus 50 años de carrera musical.

"No os podéis imaginar lo que significa estar de vuelta en el escenario después de dos años, es maravilloso. Gracias a la fortaleza de mi mente y mi corazón", dijo Iglesias al público, que tuvo la oportunidad de deleitarse con éxitos memorables como 'Me olvidé de vivir' y 'Caruso'.



En una trayectoria musical de 50 años, y cerca de 80 discos publicados, Julio Iglesias tiene más de 2.600 discos de oro y platino, por lo que no sorprende que sea el artista latino que más copias ha vendido en el mundo. Las asombrosas cifras del cantante llevaron, incluso, a que el Libro Guinness de los Récords le otorgara el premio 'Disco de diamante', por vender más discos en más idiomas (100 millones de copias en más de 8 idiomas) que ningún artista en la historia, en 1983.

No todos saben, sin embargo, que en los planes de Julio Iglesias no estaba convertirse en artista. El cantante, en realidad, tenía por delante una prometedora carrera como futbolista, sin embargo, ese sueño terminó cuando un aparatoso accidente automovilístico en 1962 casi lo deja paralítico. Fue en medio de su recuperación que se empezó a acercar a la música, cuando le regalaron su primera guitarra. Se rumora que son justamente las secuelas de ese incidente las que le están generando al cantante problemas de movilidad en la actualidad.



Pero además de su faceta como prolífico músico, Iglesias es reconocido internacionalmente como un galán, por la cantidad de veces que ha aparecido en las portadas de revistas del corazón. Varios medios españoles han afirmado que la fama corresponde a la realidad y que el cantante, que tiene 8 hijos, ha conquistado varias mujeres a lo largo de su vida, lo que lo tiene inmerso en la actualidad en una demanda de paternidad.





Cultura y entretenimiento