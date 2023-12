‘No sé si soy una persona más madura, pero sí soy mejor músico’

Perfecto. Esa es la palabra con la que Juanes resume el 2023. Su último Grammy Latino, en la categoría de mejor álbum de pop-rock, por su disco Vida cotidiana, la participación en la banda sonora de la serie Zorro, de Prime Video, y el anuncio de su nueva gira –que se llevará a cabo en mayo–, Juan Es Colombia Tour, son solo algunas de las razones para estar tan satisfecho.



El antioqueño, de 51 años, que ha marcado los corazones de los colombianos con canciones como 'La Camisa Negra', 'La Tierra' y 'A Dios le Pido', sigue haciendo historia por su autenticidad musical y personal.

'Vida cotidiana' acaba de ganar Grammy. Hábleme sobre él. Usted hasta ha dado consejos sobre cómo se debería escuchar...



Sí, yo soy romántico con eso. Obviamente la gente no escucha la música así hoy (del corte uno al último), pero uno siempre sueña con eso… Es como cuando ves al director que quiere que uno vea la película de principio a fin y que nadie interrumpa (risas), soñaría con eso, pero yo sé que la gente escucha canciones por canciones. Pero es una historia, una historia de sentimientos, en un día común y corriente, y yo siento que es como pasar de estar bien con tu pareja a discutir por algo, a tener un problema de trabajo, a tener una noticia que te llama la atención y que te molesta, a reconciliarte y a mirarte al espejo y decir: ‘Okey, vamos para adelante’. Me conecto con lo que soy a través de las canciones que están ahí.





Hablemos de Las mujeres, con Carlos Vives. ¿Qué significó esa colaboración?

Para mí esa canción con Carlos tiene un significado inmenso porque yo recuerdo cuando Carlos Vives iba a Medellín con La Provincia hace 30 años y yo iba a ver a Carlos y decía: “Mierda, esto me encanta; o sea, yo quiero estar ahí, si este man está ahí, yo puedo estar ahí en algún momento”. Carlos hizo algo muy bonito que fue romper esa idea de que no podíamos hacer nada mirándonos aquí adentro. Cuando él empezó a mirar el vallenato y a pensar que se podía mezclar con el rock y con otros elementos, llegan Teto Ocampo e (Iván) Benavides y todos estos personajes hacen algo que a mí me voló la cabeza.



Creo que eso para mí tiene mucho sentido hoy como haber podido grabar con Carlos esta canción, que, de hecho, la grabamos creo que en el 2010 y no salió (ni me acuerdo por qué) y después la regrabamos hace poquito y salió finalmente. Ahora tocar con él, celebrando los 30 años de La Provincia, es muy loco.

Una anécdota de Las mujeres…

Yo grabé la voz de esa canción hace muchos años y cuando escuché la grabación le dije: “Carlos, vení, dejame yo grabo la voz otra vez, porfa y el solo de guitarra, que creo que hoy como que la siento diferente”, y efectivamente, me permitió hacer eso y fue muy chévere.

En Vida cotidiana hay una colaboración con Juan Luis Guerra. Cuénteme de esa relación.

Mi relación con él ha sido increíble. La primera vez que yo me encontré a Juan Luis en persona fue en España y pensé que estaba viendo como a un santo (ríe), yo pensé que estaba viendo como a un man de una película, yo no lo podía creer. Yo conocí a Juan Luis y me di cuenta de este ser humano que es y después, a lo largo de los años, de la capacidad musical que tiene, y es algo que no tiene límites. Él es un tipo graduado de Berklee con honores que toca la guitarra como un demente, un gran compositor. La coherencia de Juan Luis en su música no tiene nombre, o sea, yo admiro demasiado este personaje.



Y después su humanidad, eso ha sido algo que me ha parecido hermoso. De hecho, cuando él produjo el disco del MTV Unplugged fue como un salvavidas para mi vida, literal; Juan Luis llegó en un momento clave de mi vida, como ‘venga hermano’ y siempre estoy aprendiendo de él.

Póster oficial de la gira de Juanes por el país en mayo del próximo año. Foto: Sergio Moreno

¿Tiene una conexión específica con Gris?



Musicalmente, como composición, esa canción me parece de lo mejor que he podido hacer. A veces cuando la escucho digo: “Dios mío, qué loco, esta canción cómo llegó acá”. Y llegó de un momento de dolor y de tristeza absoluta y de pasar horas, horas sentado tocando la guitarra. Pero me emociona esa parte creativa. Alguna vez escuché una entrevista de Silvio Rodríguez en la que él decía que la creación, la composición, era como un parto... Y realmente es un parto, es doloroso, angustiante, lleno de dudas. Todo eso siento cuando hago música, pero después cuando la escucho, y veo a la gente gozando es una maravilla.

Su colaboración con Mabiland implica que está dispuesto a trabajar con artistas independientes...



Sí, de hecho, me encanta. Por ejemplo, me gusta trabajar con gente nueva, gente joven, gente que viene de otro lugar. En este caso de Mabiland, que viene de Quibdó, con una historia muy diferente y como con mucho que decir, eso me gusta, me inspira y no lo hago por los ratings o por los likes o por nada; lo hago porque me encanta, porque me mueve.

Usted comenzó con Ekhymosis y ha incursionado en

otros ritmos. Más recientemente su música ha sido muy casera...



Yo diría que el último álbum, Vida cotidiana, sí. Ha sido un álbum muy íntimo, muy cercano, muy casero porque lo grabé prácticamente en la casa con mi amigo Sebastián Krys y con Emanuel Briceño y fue un proceso muy bonito también porque fue durante la pandemia y pospandemia. Entonces la composición tiene mucho que ver con historias cotidianas de mi vida, o sea, de mi relación con mis hijos, con mi esposa, de mi relación con el mundo, de todos esos desencuentros que a veces uno tiene en las relaciones humanas. También fue un álbum en el que yo siento que me desprendí de todo para encontrar en lo más profundo de mi alma lo que realmente quería decir y quería hacer. No estaba buscando –ni estoy buscando– ninguna tendencia, nada más que hacer la música que me sale del alma, y eso para mí es algo muy claro.

¿Eso significa que ve la música de otra forma?



Yo diría que yo siempre he visto la música de una manera muy particular y siempre la he visto como algo muy visceral, como algo muy personal... Yo puedo inventarme una canción con una historia, pero generalmente conecto las canciones con mi realidad, con cosas que me pasan o que yo pienso. Y siempre trato de mirar hacia adentro y mezclar lo que me gusta, es decir, yo crecí en una casa donde escuchábamos música popular todo el tiempo, pero me volví loco con el rock; entonces puedo vivir perfectamente escuchando Octavio Meza o Julio Jaramillo, o escuchando Metallica o Slipknot, o sea, yo siento que ambas cosas las disfruto…Y si me ponen una canción de reguetón, pues bien también porque tengo tres hijos adolescentes, entonces empiezo a encontrar la belleza en todas partes, pero de diferentes maneras y tengo la mente abierta para eso.

Usted ha sido crítico con la música como tendencia...



Yo he estado desde el año 88 –más o menos– en esto y me ha tocado mucho: me ha tocado el casete, el vinilo, el CD, YouTube… nos han pasado todos los formatos: el reguetón, la música dance… Todo. Me he dado cuenta de que no hay que seguir, yo no quiero seguir ninguna tendencia; yo quiero hacer la música que me sale del alma porque siento que es lo que me hace sentir orgulloso de lo que hago. No quiero tener que hacer esto para entrar en algún lugar o para ser más popular o no, simplemente quiero hacer la música que me nace y si conecto con la gente de esa manera, yo estoy feliz, pero si no conecto, pues está bien también. Lo que no quiero es dejar de ser yo para conectar con las personas, no quiero ser algo que yo no soy, quiero ser yo y de esa manera entrar.

¿Cómo fue el 2023 para usted?



Para mí ha sido perfecto.

Una de las grandes noticias del año es que tiene su propia guitarra Stratocaster. ¿Qué significa para usted este instrumento?



Para mí significa demasiado. La guitarra ha sido mi compañera de viaje durante prácticamente toda mi vida, si yo miro una foto mía de la primera comunión, ahí estoy tocando guitarra en mi casa con mis hermanos. Entonces, este año sí se hizo realidad el sueño. Una guitarra Fender con mi firma, es decir, ¡mi guitarra propia!





¿Cómo fue el día en el que entró al Guitar Center de Los Ángeles?



Yo entré en el 96, estaba en Los Ángeles por primera vez, estaba alucinado. Cuando entro al Guitar Center –para la gente que no entiende esto es como ir a una tienda de juguetes para niños, pero para músicos–, obviamente jamás imaginé que iba a tener mi propia guitarra y que algún día estaría puesta en uno de esos estands; pero yo estaba ahí viendo la de Van Halen, la de Eric Clapton, la de Jimi Hendrix –yo fui con mis amigos de Ekhymosis en ese entonces– y nosotros estábamos… No, es que no lo podíamos creer, era muy loco. Además, por primera vez en esta ciudad y era un sueño, pero fue muy emocionante.

¿Su mejor recuerdo de este año?



Definitivamente, los shows. Yo creo que los shows que hice fueron increíbles, pero por mencionarte uno, ese de Bogotá, el del (festival) Cordillera fue brutal, pero muchos que hemos hecho en Argentina, en Europa, en México… hicimos unos brutales.

Planea en algún momento volver a ese rock, a ese metal de sus inicios?



Yo tengo dos proyectos en mi mente que quiero hacer. Uno es de metal, o sea, yo necesito hacer eso, lo necesito personalmente y artísticamente. El otro proyecto que quiero hacer es de cumbia. Yo tengo como esas dos cosas andando en mi mente y yo sé que en algún momento lo voy a hacer; pero definitivamente, si Dios me lo permite, es algo que tengo que hacer. No puedo descansar hasta que haga eso.

¿Cuáles son sus próximas colaboraciones?



No tengo todavía, no las he planeado, vamos a ver.

¿Por qué no ha colaborado con Shakira?



Yo creo que tiene que darse la canción, el momento. Pero el día que eso se pueda dar, chévere, pero si no, todo bien. Yo la admiro profundamente, la vi en España, me le acerqué: “Hola, cómo estás… Divina te ves, estás hermosa”. La mejor onda siempre, si algún día podemos hacer algo juntos, chévere, pero siempre tiene que ser dependiendo de la canción y del momento y de muchas cosas.

A propósito del nombre de su gira, ‘Juan Es’, ¿quién es Juanes hoy?



Yo creo que hoy soy… Juepucha, yo espero ser mejor persona. La verdad creo que he aprendido a vivir la vida un poco mejor, más equilibrado en todo. Me siento agradecido. Todos los días cuando me despierto digo: “Gracias Dios por toda la oportunidad que he tenido, que ha sido una bendición”… No sé si soy una persona más madura o no, pero sí soy mejor músico, mejor cantante, mejor compositor, mejor guitarrista.

¿Qué promete ese show de mayo de 2024? Usted mismo ha dicho que va a ser uno de los mejores…



No, yo prometo que va a ser el mejor show de Juanes que van a poder ver porque el momento personal y musical es el mejor. Creo que tenemos un show armado muy potente, hemos girado mucho, hemos aprendido, sabemos cómo la gente –no la palabra manejar la gente, no–, pero es como si vos fueras una especie de DJ que ves cómo la gente va reaccionando… Uno va aprendiendo a manejar la energía del público con los años y creo que ahora tenemos algo armado que funciona, que está muy chévere y creo que venir a tocar a Bogotá y a Colombia en general es demasiado, es lo más importante porque es mi lugar y yo acá comencé, o sea, amo este lugar… Amo Bogotá, amo Cali, Bucaramanga, Pereira, todas las ciudades a las que podamos ir a tocar.





ANA MARÍA MENA LOBO - @anamenalobo

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO