Juan Pablo Raba reveló cómo maneja su dinero y su capacidad de ahorro

Juan Pablo Raba es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Su talento y distinguidas habilidades en la actuación lo han llevado a hacer parte del reparto de varias producciones internacionales como 'Mi gorda bella', 'Distrito salvaje,' y 'El protector'.

De hecho, recientemente llegó al cine estadounidense con 'Freelance', una comedia de acción dirigida por Pierre Morel, director de 'Búsqueda Implacable', donde compartió set con el reconocido luchador profesional John Cena.

Durante una entrevista para el programa de entretenimiento de 'La Red', el actor habló un poco de su estilo de vida actual y de la manera de manejar su economía, desde que empezó en la actuación cuando tenía 20 años.



Así mismo, comentó que desde pequeño tuvo el privilegio de tener una educación de calidad, e incluso aprender inglés cuando era tan solo un niño, lo que le ayudó a tener varias oportunidades en el futuro como actor.



“En mi casa nunca faltó un plato de comida. Estudié en un colegio muy bueno, que me dio la oportunidad de ser bilingüe a los 12 años. (…) No tengo nada de que quejarme”, contó al respecto el intérprete, que recientemente fue robado en Monserrate.

Raba también insinuó que parte de su economía, se basa en elecciones que debe hacer con su trabajo. Incluso si tiene que sacrificar una oferta que implique una remuneración mayor, pues si no le contribuye al camino que desea marcar dentro de su carrera, la rechaza.



"Por la misma naturaleza de mi trabajo, uno debe ser muy organizado. Uno hace una inversión muy grande para poder decir que no. Cuando uno empieza una carrera, comienza a aceptar muchos trabajos porque quiere ser conocido, pero después de un tiempo uno se da cuenta de que debe empezar a hacer más selectivo.



Y añadió: "Un trabajo te lleva al otro y al otro y otro, es como una escalera, pero a veces los peldaños están más lejos. A veces te llegan propuestas y sabes que no es el proyecto que te va a llevar a eso que tú quieres", explicó para el programa de entretenimiento.



Esto ha hecho que sea muy metódico con sus finanzas, con el fin de ahorrar y prever los momentos en los que su situación laboral no sea tan estable, o que o reciba un pago significativo en el proyecto que esté inmerso. Una costumbre, que, al parecer, también mantiene con toda su familia.



“Tenemos que ser organizados. Una filosofía de vida es dejar guardado para dos años de no saber. Con los hijos también viene el hecho de que realmente no necesitas nada más. Somos un hogar en donde no gastamos por gastar, reciclamos y reutilizamos. Siempre tratamos de ser muy conscientes con eso", finalizó el esposo de la presentadora, Mónica Fonseca.

