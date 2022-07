Juan Daniel Oviedo, saliente director del Dane y quien que no le aceptó al presidente electo Gustavo Petro seguir en el importante cargo ya que tiene previsto ir a estudiar historia del arte en Italia, habló en una extensa entrevista con BOCAS sobre episodios que marcaron su vida.



(Contexto: Juan Daniel Oviedo: 'Mi mamá no me perdona que yo sea gay')

(Lo invitamos a leer: Mayu Yomayusa: ‘¡Me voy para Aposentos Tuta!’)



Uno de los temas de los cuales habló el funcionario fue el relacionado con la dura relación que tuvo con su padre, una situación que marcó parte de su vida y la de sus hermanos.



“Nunca le sentí cariño a mi padre. Algo que me daba mucha rabia de él es que le sacaba en cara las cosas a mi mamá. Ella era la típica mujer del 45 por ciento de parejas heterosexuales en las que la mujer cuida y el hombre provee. Siempre fue firme con él. Se separaron en el 91 y fue traumático”, confesó Oviedo en la entrevista.



(Además lea: María Fernanda Aristizábal es Miss Universe Colombia; así fue su coronación)



Y sobre el tema agregó que “nosotros vivíamos en una casa, en Normandía, y nos tuvimos que ir a un apartamento pequeñísimo. Además estaba el tema de la manutención, sobre todo la mía. Pero una de las cosas que más me duelen hoy de él es que obligó a mis hermanos a cambiar sus apellidos. Roberto y Margarita, mis dos hermanos mayores, son hijos del primer matrimonio de mi mamá, de su primera vida en Cali. A ella le fue mal con su primer esposo y terminó trabajando en Barranquilla, en el aeropuerto, emitiendo tiquetes. Allá conoció a mi papá, que era piloto. Se vinieron a Bogotá, se casaron y al año nací yo. Pero luego, al separarse, él hizo esa cosa tan cruel con mis hermanos”.



(Lea también: Paul Sorvino: murió uno de los 'Buenos muchachos')



El brillante funcionario también contó detalles personales sobre el trato con su papá.

“Había cosas muy jartas. Él no entendía lo que generaba en mí el hecho de que me hiciera ir a su casa –que había sido la mía–, donde ya estaba con otra señora, en una vida muy cómoda y distinta a la que habíamos tenido. Me hacía esperarlo solo, ahí sentado, hasta que por fin bajaba y me decía que no tenía plata, que pasara otro día. Rápidamente decidí que por ese camino no iba a estar. No quería exponerme así. Le dije a mi mamá que no le iba a pedir plata a mi papá. Ella me dijo: “yo tampoco”. Se puso a trabajar de vendedora en un almacén a donde iban los ricachones de Los Lagartos. Ahí compraban vestidos de baño para ir al club. En esa época el precio de un vestido de baño era dos veces el sueldo de mi mamá. Con ese trabajo pudo ayudarme a pagar los primeros semestres de la Universidad del Rosario”, reveló Oviedo en la entrevista.



No deje de leer: Maluma se molestó con fanáticas durante concierto: '¡Se van ya!')