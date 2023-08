A través de las redes sociales se viralizó un video donde se ve a un joven realizar movimientos extraños con su cuerpo frente a varios policías en Estados Unidos.



El afroamericano es capaz de pasar su cabeza por debajo de sus piernas con tanta facilidad que provoca un poco de terror verlo, ya que mueve el mismo al estilo de 'Regan MacNeil' la niña poseída en la cinta de 'El Exorcista'.

Como es costumbre, Facebook está inundado de hechos curiosos que llaman la atención de algunos usuarios y que pueden generar toda clase de comentarios, tanto de risas como de asombro.



Tal es el caso del clip que se hizo viral al registrar a un joven que se encontraba realizando una serie de maniobras corporales, mientras estaba rodeado de cinco agentes policiales en una calle de Estados Unidos, según el uniforme de los mismos.



Al parecer, el hombre es un contorsionista que muestra sus habilidades a los transeúntes en vía pública, así que los policías no se perdieron de sus flexibles capacidades.



En la grabación, que ya acumula 19 millones de vistas, se puede ver como el ciudadano en una posición de cuclillas, se agarra los tobillos y gira su tronco, y su cabeza hacia atrás mientras sonríe.



Así mismo, hace otro movimiento riesgoso con su espalda, que da la impresión de virar 180 grados. Lo que asombra de sobremanera a uno los agentes en particular, pues este termina con sus manos en la boca, demostrando su estupor.



En la red de Meta las opiniones no se hicieron esperar. Varios internautas afirmaron que sus contorsiones eran perfectas para cintas de horror, así como celebraron su gran flexibilidad.



Sin embargo, hubo otros que se atrevieron a manifestar que movimientos no parecían de este mundo, aludiendo a una presencia alienígena.



"Que salga en la oscuridad haciéndole así si nos anda dando un infarto", "Deberían contratarlo en películas de terror y/o fantasía", "En mi humilde opiniónse nos infiltró un extraterrestre", "Se imaginan uno solo en un camino y salga alguien así", "Una condición física que existe en un porcentaje muy mínimo de personas: hiperlaxitud articular", "Qué flexibilidad y articulaciones", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

