Jose Gaviria presenta un disco de vallenato

Tras haber reunido en años anteriores varios artistas para presentar trabajos discográficos alrededor del bolero, distintas voces femeninas de la música latina para el disco '10 mujeres por Colombia', y cantantes pop para homenajear a Juan Gabriel, el productor José Gaviria presentó este año su disco 'Raíces', en el que reunió a algunos de los más reconocidos exponentes del vallenato para exaltar este género.

La producción discográfica tiene diez canciones, interpretadas por igual número de artistas. Fonseca canta 'Nació mi poesía', Orlando Liñán toca 'Dios no me deja' y Poncho Zuleta 'Yo soy feliz'.



Gusi, por su parte, interpreta 'Ven conmigo', una canción que, en sus palabras, "fue la que enamoró del vallenato". Peter Manjarrés canta 'Ruiseñor de mi valle', mientras que Ivo Díaz entona 'Mi hermano y yo'.



El cantante Chabuco, en cambio, escogió la canción 'Igual que aquella noche', por tratarse de una tonada que "me mueve el alma" y le permite refrescar la memoria, resaltando que el vallenato también se toca con guitarra.



Finalmente, cierran el disco Pipe Peláez, Iván Villazón y Jhon Mindiola que, respectivamente, interpretan las canciones 'Miedo al amor', 'Solo para ti' y 'No pasará lo mismo'.



Los ingresos que se deriven de la venta de este disco serán canalizados, a través de la Fundación Sura, a programas que fomenten la formación artística y musical de niños y jóvenes.



