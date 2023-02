En reciente entrevista con la Revista BOCAS, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, responde por primera vez a las acusaciones que le han hecho el ex gobernador de Córdoba Benito Osorio y el exjefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, relacionadas con su apoyo a grupos armados de derecha. “Mancuso fue un paramilitar que se desmovilizó en el 2004 y que en ese entonces pasó a tener alguna actividad pública o visible. En eso lo conocí. Pero lo conocí de ‘hola, cómo estás, qué tal’”, afirma.

José Felix Lafaurie en BOCAS Foto: Natalia Hoyos

Lafaurie, quien fue designado por Gustavo Petro como delegado de la mesa de negociaciones con el ELN, recuerda haber visto dos veces en su vida a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia: la primera vez que lo vio fue en el aeropuerto y la segunda, cuando estaba desmovilizado, en el Club Montería durante un baile. Pero enfatiza nunca haber tenido una reunión con él.



No obstante, admite haber tenido una relación directa y casi permanente con Benito Osorio, ex gobernador de Montería. “Cuando yo iba a Montería, por lo general, para no decir siempre, me veía con Benito Osorio. Él era el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, miembro del Fondo Nacional del Ganado, una persona que tenía una trayectoria en Córdoba”, recuerda. Y agrega: “Incluso, un hijo de él trabajaba en Fedegán cuando tuvo la infamia de vincularme a esos hechos, que la justicia desestimó y que los hechos han demostrado que son totalmente falsos”.

Lafaurie también responde sobre su relación con otros cabecillas paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Así, señala que lo conoció como una persona de “una familia muy querida”. Sin embargo, dice que cuando se fue del Cesar, en el año de 1985, “fue cuando él empezó a pasar de un personaje que nosotros le llamábamos cariñosamente ‘Papa Tovar’ a Jorge 40. Yo a Jorge 40 no lo conocí”, explica.



Este excomandante confesó alrededor de 600 crímenes en Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander. No obstante, Lafaurie señala que Papa Tovar era “el tipo más querido, más afable, un vallenato más, como lo fue también Simón Trinidad, que fue mi amigo”. Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, hizo parte del Estado Mayor del Bloque Caribe de las Farc-EP, y actualmente purga una condena en Estados Unidos.



Lafaurie también habló sobre su entrada a las negociaciones con el ELN a través de Iván Cepeda, sobre el problema de la tierra en Colombia y recordó el inicio de su relación con la senadora María Fernanda Cabal, su esposa. Encuentre la entrevista completa en la más reciente edición de BOCAS.

