El taller de Jorge Riveros está enclavado en una montaña en las afueras de Bogotá. Su casa, que también es su estudio, hace parte de un condominio de viviendas que se van esparciendo a lado y lado de una empinada carretera que parece no tener final. Desde su lugar de trabajo solo se ven árboles que dejan adivinar, allá abajo, un poco la Sabana de Bogotá. El maestro tiene 87 años y sigue trabajando sin parar. Antes de empezar la entrevista, me cuenta que en la madrugada de la noche anterior vio algo en el periódico que le llamó su atención y de inmediato fue a su estudio para aterrizar la idea que se le vino a la cabeza.

La edición 117 se encuentra en circulación desde el domingo 29 de mayo de 2022 Foto: Revista BOCAS

Su hija Kathy vive con él. Es la menor de cuatro hermanos. Los otros tres son hombres. Ella lo acompaña y lo asiste en su trabajo. Sin embargo, a pesar de su edad, Riveros parece no necesitar ayuda para nada. Se mueve y habla con naturalidad y su memoria luce intacta, aunque él diga lo contrario con un muy buen sentido del humor. En su estudio hay algunas de sus obras en las paredes y una gran mesa de dibujo donde dispone el material con el que trabaja. Las pinturas que están ahí –y en general por las que se reconoce en el mundo del arte– se podrían clasificar en lo que se llama “Geometría abstracta”: círculos, cuadrados, triángulos van dando forma a las imágenes. Cuando cumplió 80, el MAMBO hizo una gran retrospectiva de su obra y el año pasado la galerista Elvira Moreno exhibió lo más reciente de su producción.



Su vida parece una historia de aventuras. El dicho “llegó con una mano adelante y otra atrás”, bien podría aplicar a su temprana vida en solitario, cuando decidió dejar Bucaramanga para venirse a Bogotá a probar suerte. Llegó al arte al ver que su hermano mayor, quien trabajaba en la concepción de vallas publicitarias, tenía talento para el dibujo. Sin envidias, buscó no quedarse atrás y comenzó a hacer sus propios bocetos.



Riveros nació en Ocaña. Después, su familia se trasladó al Bajo Magdalena, pues su papá era contador de la Tropical Company. Allí vivió varios años con su mamá y sus dos hermanos, junto al río Magdalena, siempre alerta de que las aguas no inundaran la casa de esa finca que su padre llamó Las Raíces. Recuerda con emoción los paisajes deslumbrantes y el verdadero contacto con esa naturaleza milenaria. Pero también la cantidad de animales con los que convivían: desde serpientes que tragaban ratones en los tejados, hasta las culebras “guardacaminos” que salían de repente en las carreteras destapadas a atacar a los transeúntes. Él, por poco, se salvó de ser una víctima de ellas.

Pero ni Ocaña ni el Bajo Magdalena o Bucaramanga se prestaban para buscar su camino como artista. Si aun hoy se mira con prevención a quien le apuesta al arte como medio de vida, ¿cómo sería hace 70 años? Fue así como emprendió su propio camino, de rebusque, de lucha, de forjar una vida siempre aferrado a lo que mejor sabe hacer: pintar.



Vivió en Europa más de 11 años, se casó y, en 1975, regresó a Colombia por iniciativa de su esposa, quien ya murió. Aunque pensó que era algo temporal, se dedicó a enseñar arte en la Universidad Nacional, un poco asombrado de que todavía el país seguía siendo conservador, atado a lo figurativo, a la clase obligada de pintar al modelo desnudo, cuando él en Alemania había ratificado su camino hacia la abstracción geométrica, tras toparse con infinidad de museos, galerías y artistas.

A sus 87 años, sigue trabajando como siempre lo ha hecho, como cuando a los 11 años se escapó de Bucaramanga, rumbo a Bogotá, en busca de un camino en las artes plásticas. Foto: Pablo Salgado

¿En qué momento se dio cuenta de que lo suyo es el arte?

Cuando uno empieza a darse cuenta, digamos que a unas personas se les elogia y a otras no. Eso fue cuando nos fuimos a Bucaramanga, un poquito desplazados, por cuenta del buen clima colombiano de siempre, por la violencia que tanto ha estado presente en el Bajo Magdalena. Entonces de allá nos sacaron y vinimos a dar a la capital de Santander. En ese entonces mi padre ya tenía varios años de trabajo en la Tropical.



¿Entonces, ahí, en Bucaramanga, es donde empezó a dibujar?

Siempre que llegaba una visita a la casa decían algo así: “¡Cómo dibujas de bonito!”. Cristian, el hermano mío, pintaba muy bien, hacía muy buenos retratos y entre elogios y elogios para él, yo como que me decía, yo también puedo. Total, terminé pintando lo que pasaba por enfrente de la casa. Pintaba robándole la pintura a mi hermano. Y la gente se entusiasmaba mucho. Pintaba los buses que veía y cuando pasaban, yo les hacía una seña, paraban, y los pasajeros y los conductores eran encantados con los dibujos. Y me daban uno, dos, cinco centavos.



¿Qué edad tenía entonces?

Unos 11 años, algo así; es que a medida que pasa el tiempo ya se le olvida a uno hasta cómo se llama. Y entonces seguí pintando en los buses, más que todo, hasta que alguien me dijo: “Niño, usted qué hace aquí donde hasta un burro se muere de tristeza”. Me dijo que los mejores pintores del mundo estaban en Bogotá, y que si quería ser artista me debía ir para allá. Y pensé, sí, allá están los mejores pintores del mundo, pues yo no sabía qué era el mundo todavía.

¿Es cierto que se vino a Bogotá montado en la parte de atrás de un camión?

Yo no tenía para pagar los pasajes. Entonces empecé a preguntarles a algunos conductores de bus cómo hacía, y preguntando y preguntando me dijeron “yo sé de un camionero que va a Bogotá a llevar canecas de gasolina desocupadas. Espérese yo lo encuentro y le pregunto si lo quiere llevar hasta allá”. Y dicho y hecho. Me dijeron que al otro día arrancaba el camión y me advirtieron que justo me tocaba irme al lado de las canecas porque el camionero no me iba a llevar en la parte del copiloto, pues llevaba a su novia.



¿Pero eso no era peligroso?

Claro, no había seguridad de nada. En esa época pasar por “Pescadero” era una aventura por las curvas, los tramos destapados. Me acuerdo de que en un momento pasamos por debajo de unos cables de la luz, y me tocó agacharme porque si no me arrancaban la cabeza; pero un muchacho que iba conmigo no alcanzó. Cuando volteo a mirar de pronto comienza ese chorro de sangre tan bárbaro. Como pude me fui gateando y le golpeé en la ventana al conductor. Ahí se bajó y le puso una camisa en el cuello para que no le saliera la sangre y en el primer pueblo que pudimos, paramos, y el muchacho se quedó ahí.



¿Y siguieron para Bogotá?

Sí, llegamos como a las 7 u 8 de la noche. El conductor paró y me dijo: “bueno, esto es Bogotá. Bájese, chao”. Y yo con mi ropa toda calentana, sin conocer una calle, ni una persona, nada.



¿Pero no traía nada, no tenía un familiar en Bogotá o algo?

Nada. Ni ropa ni plata. Así comenzó mi vida en Bogotá.



¿Y esa noche dónde durmió?

Al principio dormía en las puertas de los cafés. Me entraba con cualquier pretexto y pasaba un rato, me iba a otro y así… muchas veces pasando la noche en vela.



¿Y cómo hacía para comer, para vivir?

El dibujo fue mi salvación. Empecé a hacer monitos por ahí en los bares, en las servilletas, y cuando me preguntaron que por qué no los hacía en un cuaderno, pues yo decía “no tengo ni para el cuaderno”. Entonces encontré alguien que me dijo cómprese un cuaderno y viene y me hace un dibujo. Y empecé a hacer dibujos. Me nombraron la mamá los borrachos, pero muchos otros estaban contentos, felices con mis mamarrachos. Fui adquiriendo práctica. Era más fácil pasados los meses hacer un dibujo y entonces la gente empezó a decirme “usted tiene talento, ¿por qué no se mete a una escuela? Métase a Bellas Artes y lo ponen como una fiera”. Y tanto molestaron que me fui para allá a preguntar por las clases nocturnas.



¿Y cómo empezó ahí?

El profesor rápidamente se dio cuenta de que yo podía dibujar un poco mejor que otros y entonces me dijo: “Jorge, yo quiero que me ponga todos los dibujos que vaya haciendo aquí en esta pared”. ¡Y a quién le dijeron! Le llené la pared de dibujos. Después el profesor me dijo que yo estaba listo para dibujar modelos. Era el año 50, más o menos, y venían los grupos de teatro de ballet. Siempre recordaré una francesa de una compañía que vino y cada movimiento que hacía era bellísimo. Ella posaba 5 minutos y nosotros dibujábamos.

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido profesor en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia; en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad de La Sabana. Foto: Pablo Salgado

¿Y de qué vivía durante ese tiempo?

Como al año de estar ahí, un profesor me dijo “Jorge, mañana hay un concurso para dos becas que tiene la escuela”. Una era de 70 y otra de 50 pesos. La primera, alcanzaba para pagar un cuarto muy pequeño para vivir. La segunda, para comprarse unos bombones. Me dijo que fuera al depósito y consiguiera una hoja de papel, que bajara a un salón, y que ahí estaría un modelo posando. Eso fue todo. Días después llegué al Café Automático, donde se metían todos en aquella época, y de repente empezaron a molestarme con que me había ganado la beca. Yo no les creía, pero sí, era cierto. Entré a estudiar de día, pero había un problema, que es de dónde sacaba para la comida, de dónde sacaba para la ropa.



¿Entonces qué hizo?

Pues seguir trabajando de noche con mis dibujos y venderlos para conseguir para pasar el día siguiente.



¿Y su familia, que seguía en Bucaramanga, qué le decía?

Mi hermano Cristian, quien trabajaba haciendo vallas publicitarias, se encargaba de mantener la casa porque era el único que ganaba dinero. No montones, pero sí ganaba. Pero ser artista era lo peor que se podía elegir en esa época. Era como ser la oveja negra de la familia. Es más, lo de la oveja negra de la familia, todavía. El arte siempre se ve como un hobby, no como una profesión.



¿Y qué le enseñaron en Bellas Artes?

Allá estudié escultura, grabado, pintura, retrato, paisaje y, como dicen, no hay mal que por bien no venga porque la escuela era muy conservadora. Entonces aprendí el oficio que no aprenden ahora muchos artistas.



Entiendo que usted tuvo un encuentro con Alejandro Obregón en el que él le dio un consejo clave para su carrera. ¿Cómo fue eso?

A Obregón le tengo gran admiración porque fue un motor para mí. No puedo decir que fui íntimo, ni más faltaba. Lo vi cinco veces en mi vida. Pero las cinco veces que lo vi siempre tuvo una palabra para empujarme y alentarme. Yo vivía muy cerca del Camarín del Carmen, ahí en La Candelaria, con el maestro Armando Villegas, quien por ese entonces trabajaba con la galería El Callejón. Recuerdo que tenía que subir al cuarto y antes de golpear la puerta sentí un murmullo de personas hablando adentro. Cuando me abrieron, vi que se trataba del maestro Obregón, quien había ido a ver un trabajo de Armando. Me quedé frío porque en ese momento él era una de las primeras figuras del arte colombiano. “El número uno”, como le dijo Luis Miguel Dominguín en una exposición. Y me miró y me preguntó: “¿Tú también pintas?” Yo le dije “maestro, yo apenas estoy en la escuela estudiando”. Y me pidió que le mostrara lo que hacía, motivado también por Armando.



¿Y qué le mostró?

Yo estaba pintando una cosa para enviar a un concurso de la embajada italiana, como una procesión. La tenía debajo de la cama, me agaché y la puse en el caballete. El maestro se sonrió y dijo: “Cuando menos piensa, salta la liebre”. Se rieron y me puso una mano en el hombro. Y me acordé de un profesor que decía que si un maestro le pone a uno las manos en el hombro eso quiere decir que estamos iguales. Esa distancia se quita enseguida. Después ellos se fueron a una comida con García Márquez. Yo me quedé ahí sin saber qué hacer, seguramente estaba rojo como un tomate.



¿Y lo volvió a ver?

Un día iba por la Séptima, llegando a la avenida Jiménez, cuando veo al maestro Obregón. Fue como cuatro años después del primer encuentro. Se acordaba de mí y le confesé que quería ser artista. Me dijo “mira, mándate a hacer unos 50 bastidores. Y cuando estés en la pintura 49 buscas una sala. Cuando encuentres la sala en una galería, llevas la obra, pero no toda. Solo escoges los mejores 15 cuadros. Y expones. Pero, por favor, ante todo, no les hagas caso a los elogios”.



¿En esa época usted también hizo ilustraciones para periódicos?

Yo logré dibujar en el diario que dirigía Álvaro Gómez, el señor que mataron enfrente de la Universidad Sergio Arboleda. Cómo son las cosas de la vida. Esa casa que derrumbaron para hacer la universidad tenía más o menos 100 años. Yo compré todo el tablado que había adentro y lo vendían entero. Yo siempre iba por una calle diferente a ver dónde estaban haciendo una demolición para ver qué compraba y así organizar lo de aquí (habla de la casa donde ocurre la entrevista). Yo comencé a recolectar todas esas cosas, recogía lo que podía, preguntaba para “¿dónde van?, ¿qué van a hacer con esas plantas?, eso no eso es basura”. Yo le doy una propina y me quedaba con esas matas. Mi mujer se aterraba porque yo muchas veces manejaba el carro y las matas atrás no me dejaban ni siquiera mirar lo que pasaba. Y ella, como buena alemana que era, decía que no se podía manejar así, pero pues ella no sabía que en Colombia todo es diferente.

Hablando de su esposa, ustedes se conocieron en Alemania. ¿Cómo terminó usted allá?

Porque vuelve y sucede lo mismo: surge la posibilidad de una beca para que vaya 8 meses a Europa a conocer los museos, galerías, el arte que se pudiera. Y entonces empezaron a llamarme las amistades y a decirme “ahí tiene lo suyo, mande los papeles”. Y ahí sí fue la tomadera de pelo más macha porque ya tenía compañeros que eran pintores profesionales y entonces la noche que yo llegué al Automático había una mesa llena de gente del arte y me dijeron otra vez: “se ganó la beca”. Uno de los jurados era el maestro Rengifo y como yo no creía, todos mis amigotes me dieron el teléfono. Lo llamé y efectivamente me dijo: “Felicitaciones, Jorge, sí te la ganaste”.



Y cuando llegó a Alemania, ¿cómo cambió su percepción del arte?

En la Escuela de Bellas Artes de Bogotá yo hacía dibujos de unos obreros sobre el pasto, a la manera del Desayuno sobre la hierba de Manet, y entonces hice unas medio figuras de los obreros y empecé a geometrizar y a mí me gustó. Me gustó la cosa y yo decía por qué no se puede cambiar lo que se hacía hasta entonces, que era todo figurativo. Pero la escuela era muy conservadora y recuerdo que un profesor me dijo “si sigue haciendo esas porquerías, lo hago echar de la escuela”. Un amigo me decía “agacha la cabeza y aguántate hasta que consigas los papeles de tu beca”. Ya más adelante cuando llegué a Alemania se abrió todo. El arte andaba por mil caminos y no por uno solo como me pasaba acá.



En Alemania comenzaron a surgir una cantidad de movimientos de vanguardia que se salían incluso de técnicas como la pintura, el dibujo, grabado, para hacer más instalaciones, happenings, entre tantas cosas. ¿A usted le tocó vivir eso ahí?

Recuerdo que eran capaces de colgar una vaca con un gancho y que cayera sangre al piso. Tuve la oportunidad de vivir esas épocas y, claro, que cada persona de acuerdo con su imaginación y proyección desarrollara cosas que los matriculaban en cualquier movimiento. Y en esa época en Europa se podía ver el arte de todos los tiempos. Podías escoger pintar como en el Renacimiento o como el impresionismo. Lo importante para mí era pintar. Sabía que era lo mío.



¿Qué recuerda de su llegada a Alemania?

Llegué primero a España, mi profesor era de apellido Villa Señor, que había llegado de Roma. Él era profesor de la pintura mural. Éramos como 8 estudiantes, pero no iba todos los días como aquí. Iba un par de veces a la semana y yo no quería quedarme. Quería algo diferente y les dije “levante la mano el que se quiere ir” y todos la levantaron. Unos cogieron para París, otros para Roma y yo fui el único que escogí Alemania. Me decían: “Usted está loco, allá las mujeres miden dos metros, lo van a matar”, obvio, todo esto tomando del pelo.



¿Y a dónde llegó?

Yo me fui a Bremen porque dije que, si me quedaba cerca de la frontera, ante cualquier dificultad que tuviera me iba a devolver. Me bajé del tren y me fui a una residencia de estudiantes e iba repitiendo en mi mente el nombre en alemán, porque obvio yo no hablaba nada de alemán y no quería que se me olvidara. Recuerdo que la nieve le llegaba a la gente a las rodillas. Tuve la fortuna que cuando llegué, quien me abrió la puerta era un español. Él fue el que me mostró mi cuarto y quien me invitó a un café ahí cerca. Fue curioso porque cuando le dije que yo era pintor, me pidió que hiciera un dibujo ahí sobre un papel cualquiera y se emocionó y me dijo que si podía pintar cosas típicas de España. “Desde que no me pida que haga Las meninas, me le mido”, le dije. Y nos fuimos y compramos unas telas y él me dijo que vendía mis dibujos y que íbamos mitad y mitad.



¿Y a su esposa la conoció en Bremen?

No, en Bonn. Después de Bremen terminé en la capital en ese momento. Y allá las mujeres entraban a los bares sin tanto problema; eso no era común en Colombia. No había esa discriminación que había aquí que no podían salir ni a comprarse un bizcocho. Estábamos con un amigo filipino que hablaba varios idiomas y hasta por los codos, y de repente la vi pasar hacia el baño o algo así y él me dijo “¿se casaría con una mujer así?”. Y yo le respondí, “claro, por qué no”. El hecho es que ella terminó sentada con nosotros y yo apenas le hice un dibujo de un perro ladrándole a la luna. Le traté de explicar que así me sentía yo con ella. Se rio y así empezó todo.

Facebook Twitter Linkedin

El 20 de julio de 2014 como celebración de la independencia de Colombia, el artista elaboró para Google el Doodle conmemorativo para la fecha. Foto: Pablo Salgado

¿Y cómo hablaban?

Todo era por señas. Yo tenía una exposición ahí cerca en una sala muy bonita, la había inaugurado esa noche y le dije que fuéramos. Al segundo día de eso, llamó a los papás y les dijo que había encontrado al hombre de su vida. La ventaja es que los alemanes son muy disciplinados. Además de su idioma, allá les enseñaban más lenguas y ella al mes de andar conmigo ya entendía el español y a los dos meses ya lo hablaba.



¿Por qué se vinieron a vivir a Colombia?

Ella tenía sueños de conocer, quería venir al país y quedó fascinada.



¿En Alemania cómo se dio esa transformación de su pintura? ¿Dónde expuso y cómo se abrió camino allá?

Al comienzo llegué haciendo una pintura más expresionista, un arte abstracto libre, no geométrico, sino más expresivo, más ‘desordenado’, por decir algo. Pero hablé con una persona en Bonn que me dio a entender que lo que yo estaba haciendo ya se veía mucho, que varios artistas ya trabajaban en eso. Y es el aprendizaje de las cosas: comencé a hacer esa abstracción geométrica, precisa, con escuadra y compás. Y ahí fui conociendo a los pintores de Bonn, a crear amistades con ellos, y fue cuando me invitaron a exponer y a hacer parte de la Organización Internacional de Pintores Constructivistas.



O sea que además de esposa encontró el camino definitivo de su pintura…

Sí, allá dejé de pintar retratos poco a poco. Vi a Mondrian, Kandinsky, Klee, todo lo de la Bauhaus, y eso me reforzó mucho el camino de la abstracción geométrica. Al comienzo pinté durante dos o tres años con blancos, negros, gris. Tres colores. Después le metí otro color, el azul. Ese primer cuadro con azul vino a parar a Colombia. Lo mostré en la galería de Alonso Garcés. Estoy muy contento de que lo haya comprado alguien. Y aquí vinieron más exposiciones y reconocimientos. Me dediqué a enseñar.



Y cuando usted regresó Colombia, ¿cómo lo recibió el medio artístico?

Eso fue como darse un cabezazo contra un muro. A excepción de Eduardo Ramírez Villamizar y Édgar Negret –que hicieron mucho en escultura–, aquí la abstracción geométrica no se veía. Todavía era una pintura tradicional, figurativa, como si no hubiera evolucionado desde cuando me fui. Yo tuve una relación cercana con Eduardo, incluso hicimos parte de un proyecto de una especie de murales en la carretera de salida e ingreso entre Venezuela y Colombia. Y en una exposición en Santa Marta, a la que nos invitó el presidente Belisario Betancur.

¿Qué opinó la crítica de su trabajo?

Alguna vez una mujer, que no recuerdo el nombre, escribió sobre mí preguntando “¿Quién era ese aparecido?”. Yo nunca le reclamé. Solo pensé que no me conocía porque llevaba tiempo en Alemania, pero también que yo pintaba desde antes de que ella naciera.



Usted se dedicó más de 20 años a la docencia, a pesar de que pensó que iba a ser por unos cuantos días. ¿Cómo le iba de profesor?

Yo encontré todo muy mal. No había ni materiales. Yo les pregunté a los estudiantes qué necesitaban y empezamos a ver cómo se lo levantaban, les exigí mucho. También vi que todo seguía siendo muy figurativo y yo venía ya con otra lógica. En tanto tiempo tuve estudiantes que hoy son exitosos como Carlos Jacanamijoy, Miler Lagos, Saír García, Rodrigo Echeverri, Armando Castro Uribe, entre otros.



¿Cuáles exposiciones recuerda con especial cariño?

Me acuerdo mucho de la que hicimos en la galería Alonso Garcés. Y, claro, ya cuando cumplí 80 años el MAMBO me hace esta gran retrospectiva de mi obra, que fue muy emocionante. Gracias al galerista León Tovar, mi obra ha viajado a varios países del mundo y en varias ferias a nivel nacional e internacional. En el 2014, Google me invitó a hacer el doodle de la página con motivo de la celebración de la Independencia de Colombia. Son muchas cosas en tanto tiempo.



El año pasado, en la galería Elvira Moreno de Bogotá, además de la exposición, también estuvo una bailarina de ballet y se armó toda una experiencia…

La verdad, me hicieron llorar. Fue maravilloso todo, como bailaban, como la interpretaban en torno a mi obra. Son, como dicen, las recompensas que le da a uno la vida.



¿Usted siente que el reconocimiento a su obra llegó muy tarde?

Yo siempre he pensado que yo soy dos. Uno, el hombre de carne y hueso que la gente ve físicamente; ese aguanta todo lo que se le venga encima. Y el otro es el que pinta; el que pinta está distante, tan distante como lo que pinta. Pienso que es muy importante que se sepa que a ninguno de los dos le afecta si ese reconocimiento es tarde o es temprano. Importante sí es que ese reconocimiento les llegue a tantos otros pintores que no lo han tenido. Es importante que la gente en Colombia despierte con respecto al arte y le dé a cada cual lo que se merece.



¿Y después de tantos años en el oficio, no se ha cansado de pintar?

Nunca.

Entrevista por Diego Garzón Carrillo

Fotos: Pablo Salgado

Revista BOCAS

Edición 117 Mayo - Junio 2022



