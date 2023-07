Desde muy joven tuvo claro que su destino sería el teatro, una pasión que asume como un juego y no como un trabajo. Ha sido testigo de excepción de la historia de la televisión colombiana y de la memoria del teatro en los últimos sesenta años. Formado en Praga, fundador del legendario Teatro Popular de Bogotá (TPB), director de series y cinco películas, Jorge Alí Triana (81 años) no se cansa de idear nuevos proyectos. Se ha casado cinco veces, tiene una productora con sus hijos y vive bajo el credo minimalista,

arropado por la lectura, sus pocos amigos y la familia.

Jorge Alí Triana es el protagonista de la edición #130 de la Revista BOCAS.

Jorge Alí Triana es, antes que nada, un voyerista. Un hombre que mira. Tiene la manía de observar a la gente e inventarle biografías: a la pareja que lleva un rato sin cruzar palabra en un restaurante o al anciano solitario en una sala de espera. Jugando a imaginar vidas ajenas ha encontrado insumos para nutrir su curiosidad de niño o las decenas de producciones que han recibido el favor del público en el curso de una fecunda carrera artística.



Su niñez y adolescencia transcurrieron entre el ruido de fondo de la violencia política que azotaba al país y las melodías para flauta que interpretaba su padre. Un par de años el niño no asistió al colegio por falta de dinero en casa. El éxito en la pintura del padre todavía no tocaba a su puerta. Una madre de temple acerado llevaba las riendas del hogar, formado por dos niñas y el inquieto Jorge Alfonso, que al igual que su progenitor se pasaba horas y horas pintando. Decidió apellidarse Alí para subrayar su singularidad. “Si voy a ser pintor, que no me confundan con papá”, se decía mientras ensayaba la firma nueva en sus bocetos. Casi por la misma época, un amigo lo llevó a la recién fundada Televisora Nacional. Jorge Alí quedó tan maravillado con la magia del nuevo invento que aceptó entrar al reparto de un teleteatro llamado El mundo del niño. A los 16 años se le metió en la cabeza la idea de formar un grupo escénico.



Jorge Alí salió de la adolescencia y viajó con Rosario, su primer amor, a Checoslovaquia, donde él estudió teatro y cine y ella marionetas. El fermento cultural que bullía entonces en Praga dejó una marca indeleble en ambos. Se casaron al pie del Reloj Astronómico y meses después nació Rodrigo, el primogénito. Jorge Alí estudió becado en la capital checa entre 1962 y 1968. En las cervecerías de Praga, junto a Rosario y su amigo el comediante Jaime Santos, comenzó a fraguar el sueño de crear una gran compañía de teatro.

Jorge Alí Triana en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Jorge Alí Triana fue ateo desde niño. En un examen de admisión al bachillerato del San Bartolomé le pidieron aportar cinco pruebas de la existencia de Dios. “No puedo dar ninguna, porque Dios no existe”, dijo categórico. Desde luego, recibió un portazo cordial de los jesuitas. Más tarde militó en la Juventud Comunista Colombiana, repartió Voz Proletaria y participó en las marchas estudiantiles al inicio del gobierno López.



En su palmarés destacan dos hitos ya instalados en la memoria cultural del país: el Teatro Popular de Bogotá (TPB) y la producción televisiva Revivamos nuestra historia. El primero fue el sueño que amasó en Praga y, de vuelta en Bogotá, fundó en un localito provisional antes de establecer su sede definitiva en un edificio republicano de la avenida Jiménez. El segundo fue un conjunto de 8 series dramatizadas en torno a personajes ilustres de la vida nacional, emitidas los domingos en la noche durante buena parte de la década del ochenta.



En su entrañable TPB, Jorge Alí dirigió más de cincuenta montajes. Hasta que llegaron los malos tiempos. Ante la asfixia económica, el emblemático escenario cerró sus puertas en 1993.



Como actor, Triana afirma ser un desastre. La última vez que actuó fue hace pocos meses para un documental que prepara su nieta Carmen, quien le pidió dramatizar uno de sus sueños. A veces dibuja en un cuaderno alguna escena de sus pesadillas. Hace cuarenta años exorcizó una plasmándola en Tiempo de morir, su largometraje con aire de western.

Jorge Alí Triana en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

En el 2016, el Festival de Cine de Cartagena le otorgó el premio a toda una vida. La estatuilla se apretuja junto con varias otras en una repisa de su habitación. Sobresalen en primera fila las que ganó por la serie Los pecados de Inés de Hinojosa y las películas Edipo alcalde y Bolívar soy yo.



Creador de escenografías, ha prescindido de ellas en su vida doméstica. “Vivo en un minimalismo cada vez mayor, tengo lo necesario para vivir: mis libros, los cuadros de mi padre, dos sillas”, dice Jorge Alí Triana en su céntrico apartamento de un piso 27, donde nos recibió para reconstruir este anecdotario.

¿Cuál fue la primera obra de teatro que montó?

Una adaptación que hice con mi hermana Gloria de la novela Los hijos terribles, Jean Cocteau, en 1959. Era una cosa rarísima, medio existencialista, relacionada con el suicidio.

También, siendo muy joven, construyó un pequeño teatro, ¿verdad?

Se llamaba La Buhardilla. Quedaba en un rincón de un taller grande que mi papá alquiló para hacer unos vitrales para unas iglesias. Con un amigo hicimos un escenario e instalamos unas 40 bancas. Ahí montamos El cartero del rey, de Tagore. Hicimos ensayos con público, pero no alcanzamos a presentar funciones porque mi papá entregó el taller y nos tocó irnos.

Su padre fue un personaje especial: pintor, flautista, aventurero. Alguien muy importante en su vida. Háblenos de don Jorge Elías Triana.

Tocaba con mucho orgullo el Bunde tolimense. Pero también música caribe y barroca. Al atardecer, cuando dejaba de pintar, ponía su atril y tocaba la flauta. A la casa iban Garzón y Collazos a tomarse unos tragos y hacer música con mi padre. Antes de su éxito en la pintura, fue alumno de Diego Rivera en México. Su primera exposición fue en la Galería de Leo Matiz, frente al Café Automático, donde se reunía con sus amigos intelectuales. Cuando aún no vivía de su pintura, papá se defendía económicamente como profesor. Cultivó una costumbre curiosa. Iba los viernes a la plaza de Paloquemao, se tomaba un par de cervezas con el carnicero o el vendedor de fruta y almorzaba allá. Así alimentaba su pintura, comiendo color, viendo a las vendedoras en sus puestos.

Jorge Alí Triana en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Su caso es similar, entonces, porque usted también ha sido un gran observador de la vida cotidiana, ¿no es así?

Esto me retrotrae a mi primera clase de dirección en la Universidad de Praga. El profesor nos llevó al Puente de Carlos y nos dijo: “Observen”. En la segunda clase nos dijo: “Sigan observando”. A mí eso me parecía un poco exagerado. En la tercera clase nos preguntó qué habíamos visto. Yo había visto a un señor que pasó llorando, arrastrando un coche de niño. Tenía un abrigo gris, una boina negra, una bufanda azul. Cuando terminé la descripción, el maestro me dijo: “Le voy a dar un consejo: usted sería un buen periodista o un buen policía, pero no un buen director”. “¿Por qué, profesor?”, le pregunté. “Porque ve a un hombre llorando y no desarrolla la historia, no se la imagina, y eso es lo que debemos hacer con la vida”. Luego seguí jugando a observar las conductas humanas para construir una escena.

¿Cómo era la Praga que conoció?

Era una ciudad pequeña, detenida en el tiempo antes de la guerra. El mundo en que me movía era el de la ciudad vieja. Allí estaban la guardería de Rodrigo y la universidad. La recuerdo como una ciudad llena de misterio, con tranvías, carros viejos, calles empedradas. La escuela de cine era maravillosa. Los viernes se proyectaban películas sin censura de la mañana a la tarde. Vi mucho cine. Se hacía el mejor teatro que vi en Europa. Fueron años de renacimiento. Esa apertura cultural permitió un nivel teórico formidable en la universidad.

En el Teatro Popular de Bogotá (TPB), que usted fundó, tuvo como coequipera a la fascinante Fanny Mikey. ¿Cómo fue esa relación?

Tuve la suerte de que iniciando el grupo llegó Fanny. Yo sabía de ella porque la había visto actuar en las obras del Teatro Experimental de Cali (TEC), que era el ejemplo del buen teatro. Estábamos un día ensayando en el TPB La mandrágora de Maquiavelo, la primera obra que dirigí cuando volví de Praga, y llega Fanny. Me dice que necesita hablar conmigo. Salimos a tomarnos un café en el Hotel Continental. Me cuenta que quiere montar y protagonizar ella misma una comedia, y me plantea que trabajemos juntos. Mi respuesta fue invitarla a sumarse a mi proyecto. Aceptó de inmediato, lo cual fue maravilloso, porque ella tenía la cualidad de ser tres en una: empresaria, promotora cultural y teatrera. Comenzamos a trabajar, ella como directora ejecutiva y yo como director artístico de la Fundación Cultural TPB. Nuestra sociedad duró ocho años, hasta que la relación se fracturó porque Fanny quería hacer café concert, algo que para mí era una herejía. Montábamos un repertorio de lujo: Molière, Shakespeare, entre muchos otros, y tener un sitio de espectáculos donde se vendiera comida y trago me parecía inconcebible. Le dije tajantemente que no. Entonces se fue a montar La Gata Caliente. Nos quitamos el saludo durante casi diez años, hasta que nos reconciliamos en una comida en la casa de Amparo Grisales. Fanny me hace mucha falta.

¿Qué recuerdos tiene de I Took Panama, la sátira política con la que batió récords de taquilla?

En el 72 le propuse al grupo que estudiáramos el tema de Panamá y la construcción del Canal para montar una obra. Hicimos improvisaciones y con Luis Alberto García escribimos el texto. Montamos la obra y tuvo un éxito brutal. La estrenamos en el Festival de Teatro de Caracas. Hubo largas colas para verla. Fue una cosa sorprendente. Se agotaban las localidades con dos meses de anticipación. Dos años después le propuse al Instituto de Cultura de Panamá montar la obra allá. Vino a Bogotá un alto funcionario a verla. Después de la función salimos a comer y me dijo: “Estás loco, esta obra no se puede llevar a Panamá. Esta es la leyenda negra sobre nuestra independencia”. La ‘Baby’ Torrijos, hermana del presidente, que dirigía el área de cultura de la Universidad de Panamá, se enteró de la obra y mandó al poeta Manuel Orestes Nieto a verla. A él le gustó y sin dudarlo dijo que la obra había que llevarla a Panamá. Y allá llegamos con el montaje.

¿Y qué pasó, cómo fue la recepción del público?

Aterrizamos en Panamá, rodeados de jeeps y motos de la Guardia Nacional que nos escoltaron hacia un cuartel, donde la ‘Baby’ Torrijos nos esperaba. “Esto se complicó”, me dijo, “porque un columnista importante escribió un artículo muy nacionalista quejándose de que vamos a presentar una obra que insulta a la patria”. La obra se presentó bajo un clima de tensión. Alrededor del Teatro Nacional había ambulancias, carros militares, y adentro estaba lleno de agentes del Servicio Secreto del presidente Torrijos, que vio la obra desde su palco. A pesar del humor de la obra, el público ni se sonreía. A la media hora empiezan unas risitas, y al inicio del segundo acto, en la escena del Congreso colombiano, estallan las carcajadas. Pero cuando llega el episodio de 1903, en el que los gringos compran al cartagenero Amador Guerrero por 100 mil dólares, una señora, que después sabríamos era descendiente de los próceres de la independencia panameña, se levanta y en tono patriotero dice: “Panameños, ¿os vais a dejar insultar en vuestra propia casa? Levantaos de esas sillas”. El público la hizo callar. Cuando llega el momento de la siembra de las banderas y el discurso de Torrijos en Naciones Unidas, diciendo que contratos a perpetuidad no hay, la cosa se torna apoteósica. Hubo que parar la obra porque el público se levantó a dar vivas a Panamá y a Colombia. “Abajo los gringos”, gritaba la gente, que se subió al escenario a abrazar a los actores. Fue emocionante. Al otro día Torrijos invitó a almorzar a todo el elenco al Palacio Presidencial.

Más tarde se apuntó otro hit con la serie Los pecados de Inés de Hinojosa.

Trabajando para RTI leí la novela de Próspero Morales Pradilla, que me pareció un thriller erótico buenísimo. Me fui a Providencia con Silvia Amaya, mi esposa de entonces. Un amigo nos prestó su casa y en tres meses escribimos los diez capítulos de la serie. Fue una temporada preciosa: enamorado de una mujer inteligente, bella, maravillosa; una casa frente al mar, un vecino pescador que cada día nos llevaba el pescado. A las seis de la mañana nos sentábamos a escribir a mano. Luego, en Bogotá, duró más tiempo la secretaria pasando a máquina el guion que lo que duramos en Providencia haciendo la adaptación.

¿De qué manera nació la idea de llevar al cine la historia del actor Pedro Montoya, trastornado por el delirio de ser el Libertador?

Una vez un personaje de la alta política me llama y me dice: “Jorge Alí, vi su serie sobre Bolívar, me pareció extraordinaria, me gustaría que hiciéramos la película. ¿Por qué no viene a mi casa el martes a las 5 de la tarde y hablamos? Pero por favor, tráigame a Bolívar”. Llamé a Pedro Montoya, el protagonista de la serie, y allá estuvimos. Abrió la puerta el anfitrión personalmente y le dijo a Pedro: “Simón, qué gusto tenerte en esta tu casa”. Nos llevó a su biblioteca y le dijo a Pedro: “Te voy a mostrar unos dibujos que te hicieron antes de la batalla de Pichincha”. Pedro lo miró y dijo: “no, no, eso no puede ser antes de Pichincha, porque me veo muy rozagante en ese retrato y antes de esa batalla yo estaba muy demacrado”. Estuvieron hablando media hora de los dibujos, cuando de pronto entra el secretario del político a recordarle que tenía que salir a una reunión. “Jorge Alí, qué vergüenza, no alcanzamos a hablar de la película, pero yo te llamo”, me dijo. Por supuesto que nunca me llamó. Pero ese fue el arranque para pensar en hacer la película.

Volvamos al teatro. ¿Por qué fue tan inspirador para usted el trabajo de Santiago García, fundador del Teatro La Candelaria?

Supe que había llegado de Checoslovaquia un tipo que tenía montados El jardín de los cerezos, de Chéjov, y Un hombre es un hombre, de Brecht. Vi las obras y me encantaron. Me aclararon lo que era el teatro, las posibilidades que tenía, y me dije: “esto es lo que yo quiero hacer”. Una vez en una fiesta, no me acuerdo dónde, Santiago me pegó un empujón y yo le clavé un puño y le rompí las gafas. No recuerdo por qué peleamos, pero al otro día hablamos y nos excusamos.

Jorge Alí Triana en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Un puño con reconciliación, distinto al de sus amigos los nobeles.

Ah, sí, es verdad. ¿Ya leíste la novela de Bayly? Yo todavía no. A mí, a pesar de lo que dice con su lengua de ultraderecha, me gusta ver su programa, es como un chismógrafo de alta calidad. El secreto de esa pelea se lo llevó a la tumba Gabo. La que debe saber bien cómo fue el asunto es Patricia. Dicen que Vargas Llosa es muy celoso, eso dijo también la Preysler. Personalmente es muy buen tipo. En cierta ocasión, la Universidad de Nueva York organizó un encuentro alrededor de la figura del dictador Trujillo. Nos invitaron a Vargas Llosa y a mí, porque yo tenía montada La fiesta del Chivo en un teatro de Nueva York. Estábamos próximos a entrar a la charla y, mientras nos comíamos un sándwich, Mario me preguntó: “¿Qué sabes de la enfermedad de Gabriel?”. Yo hacía unos meses le había preguntado a Gabo sobre su salud. “Estoy condenado a que cada seis meses los médicos me den una sentencia de muerte”. Eso le conté a Mario. En su pregunta había afecto y preocupación, lo cual me sorprendió.

La obra de García Márquez ha sido fundamental en sus adaptaciones para teatro y cine. De su relación con el nobel ha hablado bastante en las entrevistas. Cuénteme más bien la anécdota con Fidel Castro y Gabo.

Fue una fiesta en la casa de Gabo llena de luminarias, durante el Festival de Cine de La Habana. Estaban Harry Belafonte, Gregory Peck, Mercedes Sosa, de los que recuerdo. La esposa de Belafonte estaba con un trago de más y se sentó en las piernas de Fidel y le agarró la barba. Lógicamente, una persona de la guardia personal de Fidel la hizo levantarse y la apartó. Fidel también se levantó y se fue. La fiesta se terminó como a la media hora. Gabo me dijo: “quédate, que ahora vuelve Fidel”. Quedó un grupo pequeño. Efectivamente, al rato volvió Fidel, y comenzó a contar la historia de un tipo estrafalario que se inventaba unos proyectos enormes que siempre terminaban en fracaso, como mezclar dinosaurios con elefantes, o sembrar un injerto de piña con aguacate, unas vainas loquísimas. El personaje se llamaba Robertico. Fidel se levantaba y se reía a carcajadas de Robertico. La única persona que habló en toda la madrugada, además de Fidel, fue Gabo. Se hacían bromas de amigos caribeños mamagallistas. Eso duró hasta las seis de la mañana. Fidel se fue y cuando me estoy despidiendo Gabo me dice: “¿te diste cuenta de que Robertico es él?”.

Usted no solo ha sido prolífico en su oficio, también en el amor. ¿Cuántas veces se ha casado?

Lo que llamo “compartir nevera” ha ocurrido siete veces, siete convivencias, de las cuales cinco fueron bodas con papeles firmados. Y agregaría un par más de relaciones intensas. Tengo buena relación con todas, menos con una. Me resulta difícil vivir sin una mujer. Pero mis varios matrimonios no los considero como récords Guinness o trofeos. No es algo para vanagloriarme.

Y ahora, ¿está ennoviado?

Tengo una relación, una compañía. Es música, tiene su propia vida, es muy divertida e inteligente.

¿Son tan miedosas sus pesadillas?

Tan terribles que me he despertado gritando. Hay una que he tenido muchas veces. Estoy caminando por las montañas alrededor de Bogotá, y a medida que me alejo de la ciudad el camino se va estrechando, hasta encontrar precipicio a lado y lado. Llego a una punta y ahí ya no puedo girar, si giro me caigo. Entonces me quedo paralizado, si intento voltearme me voy a un precipicio gigantesco. Otra escena absurda: unas mujeres con planchas calientes me persiguen. Una madrugada se me metió un toro en el cuarto y me tocó levantarme con las cobijas para agarrarlas de capote. Me levanté de un salto y me pegué en la nariz contra una pared. Me he botado dos veces de la cama. También he tenido pesadillas que se convierten en soluciones escénicas. Una noche soñé que entraba desnudo, como un toro, en una plaza llena. Miraba para todos lados, iba desesperado de un extremo a otro de la plaza y no encontraba una salida. Por esos días estaba trabajando en la adaptación de Crónica de una muerte anunciada y no encontraba la manera de resolver una escena. Había una limitación de espacio en el escenario. Y la pesadilla fue la solución. Adecuamos el espacio como una plaza de toros. Todo el mundo sabe que van a matar al protagonista, Santiago Nasar, menos él. Es lo mismo que pasa en la plaza de toros: todo el mundo sabe que van a matar al toro, menos el toro. Recreamos entonces una plaza de toros en la que Nasar entra desnudo.

¿Algún recuerdo amargo en particular lo acompaña?

Algo que me persigue mucho es el cierre del TPB. Eso todavía me duele, no me gusta pasar por ahí. Siento que es como el cementerio de la utopía. Aunque, afortunadamente, ese edificio ha continuado por otras vías su destino cultural. Eso consuela un poquito. Estuve hace poco y recorrer esos espacios fue terrible.

Esta entrevista fue realizada por Jorge Pinzón Salas

Fotos de Ricardo Pinzón

Edición #130 Julio - Agosto 2023



