El actor y cantante Joe Jonas, quien es conocido por su participación en la película de Disney 'Camp Rock', no ha parado de acumular éxitos desde que salió en el programa musical junto a sus hermanos Nick y Kevin con su banda 'Jonas Brothers', lo que los llevó al estrellato internacional.



Tanto así, que incluso audicionó en 2012 para convertirse en el Spider-Man que reemplazaría a Tobey Maguire, pero como no todo en la vida son triunfos, el papel protagónico se lo quitó Andrew Garfield.

(Lea también: Disney quiere convertir a 'Alien' en saga y en un universo cinematográfico)

Recuerdo que hace años estaba listo para Spider-Man y estaba tan, tan emocionado y fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió. FACEBOOK

TWITTER

Aunque Joe Jonas haya tomado mucha más fuerza en su música que en la interpretación de personajes, nunca ha abandonado su segunda pasión.



Y en entrevista para la revista estadounidense Variety confesó que no solo quería ser Spider-Man, sino que perder el papel ha sido uno de los momentos en su carrera artística que más lo "destruyó".



Cuando en Variety le preguntaron cuál era ese papel que más le dolió no haber conseguido, Jonas respondió:



"Puedo nombrar probablemente un par. En el momento, estás destruido o estás derrotado. Pero te das cuenta de que esta persona era brillante. Recuerdo que hace años estaba listo para Spider-Man y estaba tan, tan emocionado y fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió. Obviamente, él era el correcto.

(Le puede interesar: 'Echo 3', la serie de acción, drama y muchas arepas)

Pero aunque perder el papel del superhéroe le afectó, luego se lo tomó con positivismo y recordó que el director de la película también "solía ser director de videos musicales. Así que dije: 'Tengo una aquí'. ¿Pero sabes qué? Me encanta el proceso de hacer una audición y exponerte y tener que probarte a ti mismo".



Y reveló que aunque nunca le colocaron el traje de Spider-Man, él sí tenía uno guardado que de vez en cuando se probaba.

(No deje de leer: Revelan que Leonardo Di Caprio estuvo a punto de no protagonizar ‘El Titanic’)

Por ahora, Joe Jonas seguirá trabajando en su música acompañado de su banda de dance-rock 'DNCE', la cual conformó en 2015 con los músicos Jack Lawless, Cole Whittle y JinJoo Lee.



Pero desde el 23 de noviembre de 2022 se le puede ver también en las pantallas de cine con 'Devotion', una película bélica biográfica basada en el libro de Adam Makos 'Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice'.

(Le puede interesar: O Yeong-su, de 'Squid Game', fue acusado formalmente de abuso)

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

'Echo 3', la serie de acción, drama y muchas arepas

Nespresso estrenará cápsulas de papel más amigables con el ambiente

¿Por qué Jennifer Lopez borró su contenido y su foto de perfil de Instagram?