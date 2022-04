Jennette McCurdy, de 29 años, es una actriz retirada y cantante estadounidense que desde niña ha hecho parte de diferentes programas de televisión, entre ellos iCarly, de Nickelodeon, donde interpretó a Sam Puckett.



Recientemente, McCurdy decidió compartir su historia y escribió sobre su tiempo como estrella infantil en la televisión bajo el título 'I'm Glad My Mom Died', que traduce: Me alegro de que mi mamá murió.



En octubre del 2021, la exactriz reveló el abuso emocional y sexual que sufrió por parte de su madre, a quien señaló de haber estado "obsesionada con convertirla en una estrella".



Según detalló, hasta los 17 años su madre le realizaba exámenes vaginales y mamarios y no le permitía bañarse sola.



También señaló que la relación con su madre contribuyó a su trastorno alimenticio, y es que McCurdy reveló en marzo de 2019 al medio 'The Huffington Post' que habría sufrido de anorexia y bulimia nerviosa desde los 11 años.



La madre de McCurdy falleció en septiembre de 2013 a causa de cáncer. Tras esta pérdida, Jennette se retiró de la actuación, sin embargo, continúa con su carrera musical.

Además de su lucha contra los trastornos alimeticios, McCurdy contó que poco antes de la muerte de su madre empezó a beber alcohol y está en recuperación para superar esa adicción.



Tras el final de iCarly, en 2021, Jennette protagonizó una serie llamada 'Sam & Cat', junto a Ariana Grande.



En su libro, Jennette narra cómo su madre la presionó para convertirse en una estrella de Nickelodeon y asegura allí que esto le generó ansiedad, vergüenza y autodesprecio, que se manifestaron a través de sus trastornos alimenticios, adicción al alcohol y una serie de relaciones poco saludables.

McCurdy aseguró que se negó a participar hace unos años en el reencuentro televisivo de iCarly debido a que el programa le hacía revivir los abusos que sufrió por parte de su madre. También confesó que su actuación en 'Sam & Cat' se hizo para complacer a su madre.



Tras haber estado varios años en terapia, McCurdy dijo que está lista para contar su proceso de recuperación a través del libro 'I'm Glad My Mom Died' que saldrá a la venta en agosto de este año.



"Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que sufrí durante mi tiempo como joven intérprete. Siento que no tenía las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí mismo en ese entonces, por lo que este libro es una forma de honrar esa experiencia y dar voz a mi antiguo yo, sino también de alentar a los jóvenes a hablar por sí mismos en entornos donde pueden estar condicionados a simplemente "jugar a la pelota" y "ser un buen deporte", escribió McCurdy.



