Jamie Lee Curtis les hizo honor a sus legendarios padres (Tony Curtis y Janet Leigh) en la noche de la edición 95 de los Premios de la Academia. Tras 64 años de carrera, con un linaje de estrellas de Hollywood a cuestas –a quienes dedicó su más reciente logro–, la icónica actriz reconocida por su papel como Laurie Strode –de la célebre franquicia Halloween (1978)– se llevó el galardón como mejor actriz de reparto por su papel en la premiada cinta Todo en todas partes al mismo tiempo (2022). “¡Acabo de ganar un Óscar!”, gritó en medio del escenario.

La poeta Maruja Vieira es la portada de la edición #126 de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

Curtis señaló que no estaba sola allí. Dedicó su victoria a “todas las personas que han apoyado todas las películas de género que he hecho”. La veterana de la industria se abrió paso en la categoría de mejor actriz de reparto por su interpretación cómica de Deirdre, la agente del servicio de recaudación de impuestos. “Amé a Deirdre Beaubeirdre porque sé lo sola y lo olvidada que está. Entendí lo que pasa dentro de ella”, dijo Curtis a The Washington Post.



Jamie Lee Curtis nació cerca de Los Ángeles en noviembre de 1958. Fue criada por su legendaria madre, la actriz Janet Leigh, y un padrastro corredor de bolsa tras la separación con el actor Tony Curtis. Ambos padres, figuras de la historia cinematográfica, fueron nominados a los Premios Óscar: Leigh, en 1961 a mejor actriz de reparto por la clásica Psycho (1960), y Curtis en 1959 a mejor actor por The Defiant Ones (1958).

Todo en todas partes al mismo tiempo Foto: Premios Óscar

En su juventud, vivió una vida itinerante en la escuela secundaria hasta que terminó en un internado de élite de la costa este. Curtis estudió solo un semestre en la universidad antes de abandonar para dedicarse a la actuación, pero no lograría una fama considerable hasta su debut cinematográfico como la heroína Laurie Strode en la franquicia Halloween. La terrorífica saga le daría a Curtis uno de sus papeles más icónicos, que repitió hace poco en Halloween Kills: La noche aún no termina (2021).



Desde entonces, la actriz se ha jugado múltiples papeles en cine y televisión, desde la comedia de 1983 De mendigo a millonario, con Eddie Murphy; Los enredos de Wanda de 1988, junto a Kevin Kline; Mentiras verdaderas, de 1994, con Schwarzenegger, y la serie de televisión Scream Queens. En el 2003, protagonizó junto a Lindsay Lohan una popular nueva versión de Un viernes de locos, en la que los cuerpos de madre e hija se intercambian mágicamente.



Curtis está casada desde 1984 con el actor, director y guionista nominado al Óscar Christopher Guest (This Is Spinal Tap), con quien tienen dos hijos: Annie y Ruby, quien es transexual, por lo que la actriz se ha mostrado muy sensible a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ en todo el mundo.

En la industria del cine fue nombrada por muchos años como ‘The Body’ por su físico esbelto, pero en esta ocasión transgrede esa imagen para dar vida a Deirdre, una funcionaria pública desaliñada. “Estuve hundiendo mi estómago desde que tenía 11 años”, escribió en Instagram en el 2022. “Decidí muy específicamente renunciar a eso y liberar cada músculo que tenía y que solía apretar para ocultar la realidad. Ese era mi objetivo. Nunca me había sentido más libre creativa y físicamente”.

Como lo ha mencionado varias veces, es usted la ‘bebé de nepotismo’ favorita de todos. ¿Cree que su mamá y su papá la mirarían con desdén donde estén?

Bueno, déjame ser honesta. No creo en un mundo en el que haya un montón de gente mirándonos desde arriba. Creo que somos ellos en nuestras acciones, y en nuestros hechos, y en nuestras ideas, y luego construimos las nuestras y se las damos a nuestros hijos y así sigue el mundo. Así que soy un producto de ellos y estoy orgullosa de ellos. Sé que estarían increíblemente orgullosos de mí, por supuesto.

¿Qué recuerdos tiene de sus padres?

La verdad es que no tenía dinámica familiar porque mis padres estaban divorciados y no me crie en ningún tipo de familia grande. No quiero decir que mis padres olvidaron su pasado, pero literalmente cambiaron quiénes eran en algún nivel de esa línea de demarcación entre Jeanette Morrison y Janet Lee o Bernard Schwartz y Tony Curtis. Mi padre se separó de su vida familiar anterior casi sin mucho apego hacia ella. Entonces, no me crie con muchas tías, tíos y primos. Nunca fue realmente ‘desordenado’ como suelen ser las familias. He criado dos hijos y los seres humanos son desordenados. Pero yo no tenía esa dinámica. Además, me casé con el hombre más tranquilo que jamás haya nacido. No, en serio [risas]. Y no soy tan callada. Pero la única vez que recuerdo a mi familia unida terminó en una mala escena e involucró a mis padres en una guerra campal.

¿Cuál es el regalo más grande que recuerda de ellos?

Creo que todos esperamos que nuestros padres nos amen y que haya algo especial que haga que nos reconozcan. Creo que Tony entendió ese tipo de chispa esencial. En realidad, él no me dio tanto, pues no crecí realmente con él y no lo conocí bien. Solo recuerdo estar manejando en su convertible Rolls Royce, estaba en una calle de Los Ángeles que antes tenía una pista de patinaje. Yo era actriz en ese momento, debía tener 19 años de edad, y recuerdo que nos detuvimos en un semáforo. Él me miró y me dijo: “Nunca dejes que te graben con cámaras no profesionales”. Y recuerdo estar sentada allí diciendo, “ok, papá”. Pero esa fue su forma de ser padre y de darme consejos.

Hubo 65 mujeres este año nominadas a los premios de la Academia en varias disciplinas. ¿Cómo se siente por estar entre ese número?

Surrealista y orgullosa, y obviamente me gustaría ver a muchas más mujeres nominadas para que haya paridad de género en todas las áreas, pero no estamos cerca de ese objetivo. La inclusión involucra la pregunta más importante: ¿cómo incluir a todos cuando hay opciones binarias? Como madre de una hija transexual lo entiendo completamente y, sin embargo, si desnaturalizan la categoría también me preocupa que disminuyan las oportunidades para más mujeres. Es una pregunta complicada, pero creo que lo más importante es la inclusión. Básicamente, estar con más mujeres en cualquier lugar, en cualquier momento, todo a la vez.