Shakira no deja de ser noticia diaria. En esta ocasión es porque el reconocido periodista y escritor peruano y nacionalizado estadounidense Jaime Bayly contó que hace varias décadas la cantante barranquillera lo invitó a salir.

Esta revelación la hizo Bayly en su columna 'El francotirador', en la cual aseguró que tal invitación se dio en Miami, cuando ambos eran mucho más jóvenes.

El polémico entrevistador manifestó que entre Shakira y él "existió una fuerte química" y los padres de la cantante habrían presenciado tal conexión.



“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, afirmó Bayly.

Shakira. Foto: Archivo EFE

Agregó: "Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía”.

'Me invitó a ver 'Titanic''

En su escrito, Bayly asegura que Shakira lo invitó a ver la película 'Titanic', pero él no aceptó porque estaba casado en ese entonces.



En la columna, el periodista dijo que estaba casado con "Casandra", quien realmente habría sido Sandra Masías Guislain, con quien tuvo un matrimonio entre los años 1993 y 1997.



“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio (...) me sugirió con la mirada que la llamase. Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado”, detalló en su texto Bayly.



El periodista finalizó su columna afirmando: “Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver 'Titanic', en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. (...) Le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”.



Con respecto a la canción que Skakira hizo con Bizarrap, y en la que se refiere directamente a su exesposo, el exfutbolista español Gerard Piqué, Bayly dijo: “La canción no es elegante: es vulgar. Si me hubiera pedido consejo le habría dicho no todavía, no tan pronto, no lo insultes tanto, porque después de todo pasará el escándalo y seguirá siendo el padre de tus dos hijos".



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

