Iván Velásquez, el primer ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, el funcionario que documentó los lujos de Pablo Escobar en la cárcel, el ex director regional de Fiscalías que se enfocó en desarticular el paramilitarismo, el magistrado auxiliar que destapó las macabras alianzas de políticos y paramilitares, el comisionado que en Guatemala llevó a la renuncia y captura de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina (donde fue declarado persona non grata), es un hombre de carácter retraído, obsesionado con la justicia y que le apuesta a la verdad como garantía de no repetición. Hablamos con él de la Paz Total, de por qué resulta tan incómodo para la fuerza pública y de cuando era niño y jugaba a ser sacerdote.

La edición #122 de la Revista BOCAS está en circulación desde el domingo 30 de octubre de 2022

Cuando llegó a La Catedral encontró a Pablo Escobar en medio de un partido de fútbol. El capo interrumpió el juego, se acercó, lo escuchó sin decir nada mientras mantenía la mirada baja y con un pie hacía figuras en el suelo. No parecía molesto, pero sí un poco avergonzado. “No se preocupe”, le dijo, y se excusó por haberle enviado dinero.



Era 1991, uno de tantos años marcados por la barbarie que desató el narcotráfico de Escobar. Al abogado Iván Velásquez Gómez (Medellín, 1955) lo habían nombrado recientemente procurador departamental de Antioquia. Tenía 36 años. Una de sus primeras investigaciones involucraba a miembros del UNASE (antigua Unidad Anti-Secuestro y Extorsión de la Policía) con supuestos delitos de torturas, cobro de vacunas, canje de rehenes y abuso de autoridad. El informe de la Procuraduría sobre ese organismo desencadenó seguimientos en su contra, amenazas y medidas extremas de seguridad.



“Le dije a Escobar que sus emisarios me habían llevado un regalo y que se lo agradecía, pero que yo no recibía regalos, que yo no hacía lo que hacía por beneficios, sino porque era el cumplimiento del deber y por eso ya me pagaban un sueldo”. Velásquez cuenta la anécdota de la Catedral 31 años después, ahora como el primer ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. Es un lunes muy temprano. Nos recibe en su enorme oficina, todavía un poco vacía. Se nota que acaba de llegar.

Como procurador departamental (de 1991 a 1994), Iván Velásquez documentó también los lujos de Pablo Escobar en la cárcel; en el cargo de director regional de Fiscalías, en Medellín (de 1997 a 1999), se enfocó en desarticular el paramilitarismo, entonces en pleno proceso de expansión. De esa época es el ya célebre expediente sobre el parqueadero Padilla, donde se documentaba la financiación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y que derivó en el asesinato de al menos once hombres que trabajaban en su equipo.



En la Corte Suprema de Justicia (2000) como magistrado auxiliar fue el encargado de investigar –y destapar– las macabras alianzas de políticos y paramilitares (de 2006 a 2012). La evidencia puso tras las rejas a más de sesenta congresistas, entre ellos a Mario Uribe, primo segundo y mano derecha del expresidente Álvaro Uribe.



En Guatemala, al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG, de 2014 a 2018) develó varios casos de corrupción que forzaron la renuncia y captura de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato a través de una red de contrabando en las aduanas. En aquel país fue declarado persona non grata, odiado y respetado casi a partes iguales, lo mismo que en Colombia, donde se le ha acusado de excesivo protagonismo y de presionar o inducir a testigos.



Un funcionario que trabajó para él durante la época de Guatemala lo recuerda como un hombre serio, muy reservado, medido. Otros dicen que es incapaz de levantar la voz y que mantiene la calma así le digan que hoy se acaba el mundo. De carácter reflexivo. Un tipo que habla poco y escucha mucho. Con un cierto aire monacal, austero.



Dice Catalina, la mayor de sus tres hijos (dos mujeres y un hombre), que su papá es de pocos amigos, que su lugar seguro es la familia, que es ahí donde suele ser un poco más expresivo; aunque nunca lo escucharon decirles “te amo” o “te quiero”, porque sus muestras de afecto pasan más por una caricia en la cabeza, por aconsejar, por cuidar.



La fiscal María Victoria Gil, madre de sus hijos y su esposa desde 1979, cuenta entre risas que se conocieron en el colegio, en pleno fervor adolescente. Ella lo persiguió, porque él estaba enamorado de otra chica, y desde que se hicieron novios, en junio de 1974, él siempre le regaló algún detalle para recordar esa fecha. Ella, que aguantó en silencio años de amenazas y de intimidaciones para no afectar el trabajo de su marido, dice de él que tiene alma de campesino, que le gusta arar y sembrar la tierra y que ahora que tiene poco tiempo para ir a su finca, lo que más le preocupa son sus aguacates. Los aguacates que él mismo sembró.

De 2013 a 2019 fue el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

Sus contradictores lo acusan de presionar testigos. También dicen que tiene una fijación con el expresidente Álvaro Uribe y con el Centro Democrático.

Eso es totalmente falso. En 1992, después de la fuga de Escobar, se produce la ya muy conocida visita a la esposa del capo, Victoria Henao [En esa reunión estuvieron Velásquez, como procurador departamental, y Uribe, como senador]. Después no hubo ninguna relación adicional con Uribe. Luego se producen las investigaciones de la parapolítica y, por unas circunstancias que los politólogos y científicos sociales tienen que explicar,lamayoríadeloscongresistasvinculados hacían parte de la coalición de gobierno. Eso fue traducido por Álvaro Uribe como un ánimo de persecución y así lo expresaron públicamente. Yo digo que no reconozco enemigos, pero sé que los tengo, porque hay personas que solo por lo que ha sido mi vida me tienen como una amenaza y creen que actuar con convicción, con voluntad, con decisión y responsabilidad es una forma de persecución.

¿Su nombramiento es un pulso que le hace Petro a la fuerza pública?

No, no creo que sea un tema de pulso. Del presidente Petro creo que es institucional y que estamos en el proceso de construcción democrática del país. Él tiene ese compromiso, yo también; el mensaje tiene que entenderse en el sentido positivo, hay que garantizar que, en general, la fuerza pública actúe respetuosa del orden constitucional, de la legalidad. Pero no se puede hacer este proceso ni sin ellos ni contra ellos.

¿Cómo maneja la resistencia frente a un ministro como usted, dada su trayectoria?

En realidad, no he sentido prevención. Yo creo que hay una relación sincera. Pues claro, todos saben qué pienso, cuáles son los intereses institucionales que represento. Y no ha habido en eso ninguna contradicción tampoco. Entonces, espero que la relación continúe, y que continúe muy bien.

Su mensaje es que habrá consecuencias frente a excesos o violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública…

Lo digo desde mi posición como ciudadano y ahora como ministro de Defensa: todos los actos indebidos o ilícitos deben tener consecuencias. En cada evento que se tenga conocimiento de una conducta de esa naturaleza por parte de cualquier miembro de la fuerza pública se debe investigar, esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan. Hemos encontrado investigaciones de muchos años en la Fiscalía todavía en etapa de indagación preliminar. La pretensión es que esas investigaciones lleguen a una conclusión. Pedir que haya una respuesta judicial a los falsos positivos –de los que nadie puede decir que no existieron– o ante la muerte de jóvenes en la protesta por acciones que no fueron adecuadas de miembros de fuerza pública no puede significar, como algunos pretenden, afectar la moral de la tropa o de los policías, porque es que ellos no pueden esperar que se respalden actos ilícitos.

Pero eso ha venido pasando…

Ha ocurrido en el pasado, desafortunadamente. Desde sectores de la propia fuerza pública o del gobierno ha habido expresiones públicas que no rechazan hechos de esta gravedad y que en muchas ocasiones con sus actitudes o sus palabras parecieran respaldarlos. Y eso no es debido, eso es mandar un mal mensaje a toda la institucionalidad. Que es lo que yo pretendo que no continúe.

Algo que genera temor en las fuerzas militares.



Pero no tiene por qué generar temor. Hay algo que aparece como una frase muy repetida, pero que es realidad. Y es que la gran mayoría de los integrantes de la fuerza pública son personas comprometidas, correctas, honestas, dedicadas a su trabajo; y a ninguna de ellas podría generarle temor que se tenga una actitud así desde el ministerio.

En esa trayectoria suya que pasa por capítulos casi inabarcables, ¿qué ha sido lo más doloroso?

Hay muchos dolores. Son dolores distintos. Algún dolor grande fue la muerte de todos los compañeros del CTI [de la Fiscalía] que mataron en Medellín. Que estuvieran en relación conmigo, fueron como once. Pero hay unos dolores más fuertes que otros, porque eran personas con las que tuve muchísima más relación y que vi su compromiso y su sacrificio. Hay dos personas en particular: Diego Arcila y Jorge Fernández.

Consejo de Seguridad Integral en Arauca.

De hecho, ocurrió en medio de aquella caja de pandora que fue el llamado expediente sobre el parqueadero Padilla, de Medellín, que contenía las redes de apoyo económico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). No pasó nada con eso. Alguna vez le escuché decir que, de haber prosperado ese expediente, tal vez se hubieran podido evitar muchas tragedias en este país.

Ese es uno de los efectos de la impunidad: la repetición de las violencias. Es que estamos acostumbrados a que los graves hechos no producen consecuencias y eso significa que cualquiera puede hacer cualquier cosa porque no va a pasar nada. Creo que ese mensaje tiene que eliminarse y, al contrario, mandar otro: cualquier hecho de estos va a generar las consecuencias debidas, correspondientes a las acciones cometidas.

¿Se sintió culpable por la muerte de tantas personas a su alrededor?

Siempre he tenido la convicción de que nada justifica una muerte. Pero cuando se producen las muertes, que sean por algo. Hay muertes que son totalmente inútiles, porque el sueño que se tenía ni siquiera se logra con ese sacrificio. Ocurrió en muchos de esos casos. Digamos que hay una sensación de frustración, de pensar ‘si no nos hubiéramos metido en esto, no hubiera ocurrido lo otro’. Pero eso también conduce al inmovilismo. Y aunque muchas veces lo pienso, siempre sigo actuando en contrario. Creo que ni Diego [Arcila], ni Jorge [Fernández], ni tantos otros compañeros que han muerto, ni Jesús María Valle [el abogado defensor de derechos humanos], por ejemplo, se arrepentirían de lo que hicieron. Es el deber del momento, el sueño, y así se asume.

Un paramilitar llegó a decir que, si las verdades alrededor de ese fenómeno se supieran, ‘este país se deshace’.



Este país se reconstruye, que es distinto.

¿Por qué lo piensa?

Porque la verdad es lo que permite que haya garantías de no repetición. Cuando ocultamos todo, cuando propiciamos la impunidad, lo que se hace es permitir que ese estado de cosas continúe.

Cuando se produjo el remezón en las Fuerzas Armadas y salieron al menos una treintena de generales, ¿hubo quien protestó o se resistió?

No hubo ninguna reacción de parte de los generales que resultaron afectados con las decisiones tomadas. Me parece, por el contrario, que hubo una actitud muy respetuosa de todos. A mí me han dicho, retirados y activos, que desde que ascienden a coronel saben que puede ocurrir esto y viven preparados porque su carrera puede terminar en cualquier momento.

¿Cuál era la causa principal de la salida en la mayoría de los casos?

Hay situaciones diversas. Unos pidieron el retiro; otros deben retirarse cuando se designa un oficial de menos antigüedad en un cargo de mando, eso supone que todos los demás deben salir. Cuando en la línea de mando, por ejemplo, se designa como comandante al noveno, significa que los otros ocho tienen que salir. Hay otros casos en los que la Junta de Generales en la Policía solicitó separar del servicio. Y también casos en los que la revisión de la hoja de vida determinó que era conveniente que no continuaran en la institución.

¿Por?

Por temas vinculados con corrupción o con violación de derechos humanos en los que, sin existir sentencia o sin existir acusación, de las investigaciones y de las verificaciones se advertía, sin embargo, que eran hechos realmente de gravedad que aconsejaban que no continuaran dentro de la institución.

En 2018, junto a Thelma Aldana recibió el Premio Nobel Alternativo en reconocimiento a su lucha contra la corrupción e impunidad.

Se está hablando de la paz total en un contexto en el que se ha incrementado la violencia en muchas regiones.

Hay muchas violencias de diferente tipo. Muchas de ellas están cruzadas por temas de narcotráfico; están las que son consecuencia de las confrontaciones entre grupos armados, otras que son dirigidas contra líderes sociales y otras específicamente contra firmantes del acuerdo de paz y que pueden tener causas diferentes. También situaciones como lo que viene ocurriendo en Bogotá, con los cuerpos desmembrados de las casas de pique. Esa caracterización de las diversas violencias debe también tener respuestas diferentes, depende del caso. Me parece que, en general –y podría aplicar para todo–, la necesidad del fortalecimiento de la inteligencia tanto para la prevención como para la investigación criminal es indispensable y urgente. Y esta ha sido una instrucción tanto para el director de la Policía como para el comandante de las Fuerzas Militares.

Usted dijo en alguna ocasión que hubo un intento de atentado y que cree que se salvó porque Dios lo hizo invisible. ¿Cuántas veces ha sido invisible?

Solo he tenido conocimiento en esa ocasión, porque fue tan evidente. Era un día de madres, no recuerdo de cuándo. Mi esposa y mis hijos salimos a visitar a las mamás. Ella era la que manejaba, yo nunca manejé. Yo estaba sentado en la silla del copiloto, creo que tenía la ventanilla medio abierta y en un semáforo se puso una moto al lado y el parrillero casi que metió la cabeza.

¿Cómo supo que era un atentado?

Mi esposa había vivido en un barrio popular que se llama Guayabal. Cuando nos casamos también vivimos ahí, en una casa al lado de los suegros. Y teníamos una costumbre, y era que en diciembre hacíamos un pesebre afuera de la casa e invitábamos a los niños. Comprábamos las maracas, hacíamos las novenas. Fue uno de esos niños, que ya era un muchacho, quien le contó la historia a mi esposa. Le dijo ‘el domingo íbamos a matar a su esposo, pero no lo vieron, se confundieron. Ustedes iban por tal parte, el semáforo estaba en rojo’. Nosotros le dimos toda la credibilidad.

Su padre era un hombre muy conservador y gran admirador de Laureano Gómez. ¿Cómo era su relación con él?

Muy buena. Papá era laureanista, muy radical. Era difícil hablar con él de cuestiones políticas y a pesar de todo siempre hablábamos, pero terminábamos en la gran contradicción por posiciones simplemente democráticas. Yo nunca fui de izquierda, nunca fui revolucionario; es decir, nunca integré organizaciones, aunque tenía muchos amigos en la universidad que estaban en organizaciones claramente de izquierdas. Y más en la universidad pública y para esa época. Pero las posiciones de mi papá eran muy radicales y para él todo era comunismo. Yo creo que nunca lo debió leer, pero él tenía muy metida en la cabeza la doctrina del enemigo interno.

¿Y su mamá?

Ella quería que yo fuera sacerdote y así me fue conduciendo. Como yo era el hijo pequeño siempre nos manteníamos juntos. En esos primeros seis o siete años el recuerdo que tengo era que todos los días íbamos a misa. Ella creía que entregar un hijo a Dios era su realización. La realización de muchas mujeres antioqueñas, especialmente.

¿Y aquello le gustaba? ¿La idea de ser sacerdote?

No tenía conciencia de lo que significaba todo eso, pero entonces mi mamá me hacía ornamentos, me compraba hostias y yo podía dar misa con un primo que también era como de cinco o seis años. Lo que más nos gustaba era cuando salíamos a recibir la limosna (se ríe). Nunca pensé en hacerme sacerdote. Tuve –y más bien en los últimos años de bachillerato y los primeros de universidad– mucha relación con los jesuitas por acciones sociales que desarrollaban en la comuna nororiental de Medellín.

¿Por qué se fue a vivir a Barranquilla? Entiendo que llegó donde unos tíos.

Viví como seis años en Barranquilla, pero ahí hay una distorsión de la historia.

¿Qué pasó realmente?

Estábamos en una muy mala situación en Medellín y entonces a mi papá le ofrecieron administrar un almacén dental en Barranquilla, porque él hacía de todo. Uno o dos años antes le habían desocupado una joyería que tenía en el centro de Medellín, no recuerdo si en sociedad. Primero se fue él y a los pocos meses nos fuimos todos. Allá empecé la primaria y estuve hasta comenzar el bachillerato, cuando volví a Medellín porque la situación seguía mal. Regresamos casi de a uno y para familias distintas.

¿A dónde llegó usted?

Donde unas tías en El Poblado. Mamá se fue a vivir donde una hermana de ella. Excepto mi hermano mayor, que se había quedado en Medellín, y el segundo, que siguió en Barranquilla porque estaba estudiando derecho en la Universidad del Atlántico, los otros cinco nos devolvimos con mamá y estuvimos repartidos. Nos reuníamos los sábados y domingos donde ella vivía. Estuvimos desperdigados más o menos como un año, porque afortunadamente dos hermanos –un hombre y una mujer– encontraron trabajo y hubo ingresos fijos para conseguir una casa y estar juntos.

¿Siempre fue tan serio?

Más bien retraído.

¿Qué lo hizo tan retraído?

No sé. Ni me voy a poner a pensar ahora (risas).

No parece que hiciera travesuras de niño.

Yo creo que era muy llevadero, muy obediente.

¿Sabe de dónde viene su afán por la defensa de los Derechos Humanos?

De la vida. Yo creo que mirar la vida hace que uno asuma posiciones.

Pero debió haber algo que marcó un antes y un después. ¿Cuándo tuvo conciencia de la injusticia?

Yo creo que, con mis propios padecimientos, finalizando la primaria y empezando el bachillerato en Barranquilla.

¿Por qué?

Estudiaba en el colegio San Francisco y los padres, sabiendo la situación, incluso con un tío franciscano, dijeron ‘o paga, o se va’. Me sacaron por falta de pago. Y eso genera también una contradicción frente al discurso de los franciscanos que he racionalizado con el tiempo. De todas maneras, para un niño de once, doce años, es muy traumático. Afortunadamente yo estuve en el proceso de hacer positivo todo, cada adversidad mía. Entonces no tengo rencores ni reconozco enemigos.

Pero los ha tenido. Muchos.

Ha habido gente que me desprecia porque no sabe cómo soy; y nadie ama a quien le descubre un hecho indebido. Sin embargo, con algunos de los congresistas que fueron procesados por la parapolítica ha habido un trato cordial.

Iván Velásquez fue designado por el presidente electo Gustavo Petro como Ministro de Defensa Nacional el 22 de julio de 2022

Hay una gran expectativa frente a este gobierno y este ministerio. ¿Cómo lleva esa presión cuando, además, no paran las masacres y los asesinatos de líderes sociales?

Estos no son hechos que se empezaron a originar el 7 de agosto. Es decir, aquí ha habido un contínuum de violencia por décadas. No voy a decir tampoco que es precisamente por tantas expectativas que hay frente a este gobierno que se destaca mucho más. No. Estamos frente a una realidad. Existen esas muy diversas violencias y hay que actuar respecto a cada una de ellas. Podrán contribuir en la disminución de esas violencias o en la terminación de algunas de esas violencias los procesos de paz que se inicien. Pues, si son exitosos y la respuesta es positiva.

¿Cómo se imagina un proceso de paz con el Clan del Golfo, con el ELN y con otras organizaciones criminales que han anunciado su intención o su interés en participar en esta iniciativa?

He hablado de procesos de paz, no de proceso, dada la diversidad de actores y modalidades. Son procesos diferentes que, a mi juicio –y es a mi juicio–, deben tener consecuencias diferentes. Entonces, una cosa es una negociación con el Ejército de Liberación Nacional y una muy distinta con la Oficina de Envigado. Cuando la organización ha tenido un claro origen político podríamos hablar de negociación política. Pero en los otros casos hablamos de conversaciones jurídicas, porque habrá una consecuencia diferente. No valdría nada llevar a una conclusión exitosa un proceso con el Ejército de Liberación Nacional cuando en el territorio están las Autodefensas Gaitanistas, que de inmediato coparían los espacios y eso finalmente no conduciría a la paz.

¿Por qué está fijado en su cuenta de Twitter un video de la canción ‘Yo vine a ofrecer mi corazón’?

La puse cuando estaba en Guatemala. Yo fui allá a ofrecer mi corazón, eso es lo que trato de hacer.

Portada Revista BOCAS #122

Esta entrevista fue realizada por Tatiana Escárraga

Fotos por Natalia Hoyos

