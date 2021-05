Iván René Valenciano, el goleador que no quería jugar al fútbol

Su sueño no era jugar al fútbol. Desde muy pequeño, su mamá, Piedad Pérez, le había prohibido hacerlo. “Ella no quería que repitiera la historia de mi papá, pero, ajá, así pasó”, dice entre risas. La historia del segundo máximo goleador del fútbol colombiano (el primero es Sergio Galván Rey) está marcada por una serie de hechos extraordinarios que lo llevaron a convertirse en lo que su mamá nunca quiso que fuera: un goleador excepcional.

En las mañanas, el adolescente Iván René Valenciano iba al colegio Caldas en Barranquilla y en las tardes jugaba baloncesto. Algunas veces, a escondidas de su madre, maravillaba a sus vecinos en la cancha Simón Bolívar y, con esa pegada tan suya, hacía goles desde todos los lugares del campo.



En una tarde de 1988, y luego de perder 7 materias en el colegio, sin siquiera contemplarlo o tenerlo presente, ‘el Bombardero’ se enteró de que iba a jugar al fútbol profesional. Su papá, Ariel Valenciano (exjugador de Junior y Millonarios, entre otros), llegó a la casa, lo saludó y la frase que le soltó fue: “Desde ahora eres jugador del Junior de Barranquilla y mañana te esperan para que empieces a entrenar”. Su nuevo equipo que lo había fichado por 10 millones de pesos, sin siquiera él enterarse.



Al día siguiente, se encaminó hacia las instalaciones del Junior y de ahí una buseta con los juveniles del equipo —él también lo era— que lo llevó hasta la sede deportiva. Allá los estaba esperando el mágico equipo del 88 conformado por: Lorenzo Carrabs, Santiago Escobar, Luis Carlos Perea, Carlos Mario Hoyos, Wilson Pérez, ‘Toti’ Iglesias, Meza, Benítez, entre otros, dirigidos por Miguel Ángel López. Cuando Iván René llegó, se le presentó al entrenador y el ‘Zurdo’ no sabía ni siquiera de qué jugaba la nueva contratación del equipo. Por eso cuando lo llamó para que entrara a jugar en la práctica le preguntó su posición, a lo que el goleador le respondió: “Yo juego de centro delantero, pero póngame donde quiera, profe”.

Iván René Valenciano nunca quiso ser futbolista profesional, sin embargo, lo hizo. Anotó 290 goles, incluyendo los que hizo en la segunda categoría. Foto: Pablo Salgado

Ese día anotó un gol en el entrenamiento y fue convocado para el partido siguiente contra Santa Fe. No estaba preparado para hacerlo; influenciado por su madre, Iván René no soñaba y ni quería jugar fútbol profesional.



Ese domingo contra Santa Fe fue suplente, para el segundo tiempo entró por el ‘Toti’ Iglesias —el goleador del equipo— y la primera pelota que tocó fue gol. El Junior perdió 2 a 1, pero ese día conoció al gran goleador histórico. Con esa derrota comenzó la gran carrera deportiva del ‘Bombardero’ Valenciano.



Padre de 5 hijos y abuelo de 3 nietos, Iván René —de 49 años—, hizo 293 goles como profesional, 158 de ellos con el Junior de Barranquilla. Jugó en Colombia, Italia, México y Ecuador. Se puso 29 veces la camiseta de la Selección Colombia en partidos oficiales y anotó 13 goles, entre ellos, el tremendo y recordado gol en Barranquilla ante Argentina, en la victoria 2-1, en 1993, por las eliminatorias a Estados Unidos 1994. Hizo parte de la selección que jugó el mundial y estuvo presente en el segundo tiempo en la derrota frente a Estados Unidos.

‘El Bombardero’ jugó en 13 equipos profesionales durante toda su carrera: Junior, Atalanta, Tiburones de Veracruz, Morelia, Independiente Medellín, Unicosta, Bucaramanga, Deportivo Cali, Real Cartagena, Unión Magdalena, Quindío, Olmedo de Ecuador, Millonarios y Alianza Petrolera.



Su apodo viene de esa tremenda pegada que tenía de pierna derecha con la que definía dentro y fuera del área. La fuerza de su remate siempre lo caracterizó. La encontró desde muy niño y la perfeccionó con el pasar de los años. Era el terror de los arqueros rivales, tanto que una tarde jugando con el Junior de Barranquilla en Armenia frente al Quindío, ‘el Pibe’ Valderrama le dejó una pelota servida en el área e Iván René fusiló a Lincoln Mosquera.



Luego de la celebración, el arquero se le acercó y le dijo que tuviera consideración, que él tenía familia, hijos pequeños, y que para la próxima no le pegara así, sino que buscara un palo para definir. Y eso también tenía Valenciano; una técnica para ubicar el balón donde quisiera desde los tiros libres. Un crac. Pero un crac que no se cuidó.



Él mismo reconoce que fue un afortunado por la época en la que jugó. Asegura que él es el único futbolista que con esos problemas de sobrepeso tuvo la oportunidad de brillar y que, justamente eso, también lo privó de llegar más lejos, al menos internacionalmente. Es sabido que, pasados algunos años de profesionalismo, Iván René engordó y, de cara a las contrataciones con otros equipos, ya no preguntaban cuántos goles había hecho, sino cuánto estaba pesando “el gordo”.



Además de su sobrepeso, a Iván René siempre lo caracterizó su alegría y buena onda, pero ese entusiasmo desbordado lo llevó a la fiesta y al licor, algo que inevitablemente precipitó su retiro o que, al menos, durante su consolidación como goleador, lo privó de hacer más goles y de alguna manera hacerse inalcanzable en la cifra de máximo goleador del fútbol colombiano.



En Italia jugó apenas un año y se devolvió a su querida Barranquilla. Nunca se acomodó en Europa y eso que, como dice él, se llevó hasta el perro de su abuela para sentirse como en casa. Por México también pasó, jugó en el Veracruz y en el Morelia, anotó 14 goles en 2 años, una cifra baja para su poder goleador. Justamente estando en Morelia y ya con su fama de “bebedor”, un entrenador lo retó a tomar mezcal junto con un compañero. Iván aceptó y al final terminó entregándolo en la madrugada a los brazos de su esposa. Al día siguiente, el entrenador se le acercó y le dijo: “Pinche culero, si como bebes, juegas, entonces vamos a ser campeones”. Evidentemente, no sucedió y “el cachetón” regresó a Colombia a seguir su carrera.



Sus últimos años en el profesionalismo no los recuerda con agrado. Una adicción al alcohol y un llamativo sobrepeso apresuraron su retiro. Tras colgar los guayos, Iván René lo perdió todo. Lo único que le quedó fue su familia: sus hermanos, hijos y su madre, a quien le prometió antes de ella morir que no volvería a tomar alcohol, pues ese había sido el causante de muchas situaciones que tiene presentes, de las que no le gusta hablar, pero que está seguro no quiere volver a repetir.



Encontró refugió en la televisión, donde hoy es analista de una de las más prestigiosas cadenas de deportes en el mundo y, además, dicta conferencias contando su testimonio de vida para ayudar a los demás. Y, claro, disfruta de sus hijos y nietos, algo que cuando jugaba al fútbol muy poco pudo hacer.

En varios espacios usted ha dicho que nunca quiso ser un jugador de fútbol. ¿Cómo es eso que, uno de los grandes goleadores de la historia de Colombia, no quiso esa profesión?

​

Así es. Yo siempre jugaba básquet cuando chiquito y era bueno, lo que pasa es que en el fútbol me destacaba siempre. Desde muy pequeño le pegaba duro a la pelota, pero mi mamá no quería que jugara al fútbol. A mí los vecinos siempre me llamaban para jugar contra los de la otra cuadra, pero mi mamá no me dejaba, entonces por eso le cogí pereza al fútbol.



¿Y por qué su mamá no quería que jugara fútbol?



Porque decía que iba a repetir la historia de mi papá. Que iba a tener muchos hijos, que iba a ser desordenado y que el fútbol traía muchos problemas. Al principio yo le decía que no, que estuviera tranquila, pero después, ajá, tuvo razón: mírame, 5 hijos de tres mamás diferentes y en su momento lo perdí todo por desordenado. La misma historia de mi papá.



¿Es cierto que estuvo becado por básquet, que quería estudiar ingeniería de sistemas, pero que, sin quererlo, terminó jugando fútbol?



A mí me consiguieron una beca en el Inem de Barranquilla, no por buen estudiante, sino porque iba a ser el armador del equipo de básquet. Es que yo jugaba bien. Pero una vez estaban armando el equipo de intercursos de fútbol y el profesor Carrillo, me acuerdo tanto, me dijo que no me metiera porque yo tenía pinta de jugar mal. Entonces los de mi barrio, que eran un año más grandes, me dijeron que jugara con ellos. Y cuando me tocó jugar contra mi propio curso, les ganamos 12-0; ese día hice 11 goles, después no me querían dejar entrar al salón (risas). Y ahí me llamaron para jugar con la selección del equipo del colegio. De ahí pasé a jugar con La Fortuna, un equipazo teníamos: Ferry Zambrano, Alex Comas, Pachequito, Mackenzie, y en una final de la liga le ganamos al Junior y ahí mi papá me negoció y me tocó jugar fútbol profesional.

Iván René Valenciano es uno de los cinco grandes personajes que hacen parte de la edición 106 de Revista BOCAS, en la que la banda colombiana Aterciopelados es portada. Foto: Revista BOCAS

¿Le tocó? ¿Cómo así que le tocó?

​

Es que yo no quería. Mi papá me negoció por 10 millones de pesos con el Junior, pero yo ni siquiera sabía. Un día llegó a la casa y yo pensé que me iba a regañar porque iba perdiendo el año. Llevaba 7 materias abajo. Y lo que hizo fue darme una maleta Adidas llena de ropa, unos guayos que nunca usé porque me sacaron ampollas y un cheque por 35.000 pesos. Me hizo firmar un papel y me dijo que tenía que presentarme al Junior de Barranquilla al día siguiente. Yo acepté porque así me salvaba del colegio, pero me preocupaba mi mamá que se iba a poner furiosa con eso. Ese día también me dijo que él arreglaba eso con ella, entonces acepté. Pero lo más chistoso de todo es que yo ni sabía cambiar un cheque, entonces pregunté, fui al banco y le di la mitad a mi mamá. Apenas le conté de donde había salido la plata, me dijo: “No joda, Iván, te lo dije, la misma historia de tu papá” (risas).



¿Cómo fue el debut?



Yo me presenté en el entrenamiento y el equipo lo dirigía el ‘Zurdo’ López. Cuando llegué, él ni siquiera sabía yo de qué jugaba. Yo le dije que de centro delantero y me metió con el equipo suplente. Y la primera pelota que toqué, ¡pum!, le hice un golazo a Carrabs, pero la brisa me ayudó. Igual lo grité como loco, me quité la camiseta y todo, y ya después en el camerino, Lorenzo casi me mata, me reganó y me dijo que yo por qué celebraba un gol así en la práctica… No joda, si no iba a celebrar un gol así. De ahí me convocaron para jugar contra Santa Fe ese fin de semana en Bogotá. Pero yo no tenía guayos, yo había entrenado en tenis y cuando llegué al hotel, el ‘Zurdo’ me dijo que tuviera todo listo que iba a jugar en El Campín, y yo sin nada. Entonces llamé a mi papá para que me prestara unos guayos. Nunca se los devolví, eran de tela, parecían zapatos de bailar, pero con taches. Y con esos debuté; entré por el ‘Toti’ Iglesias en Bogotá y, otra vez, la primera pelota que toco y para adentro. Ese día perdimos y yo no volví a jugar más en todo lo que quedaba del año.



¿Y luego de ese partido que pasó con su carrera, cuándo se consolidó en el Junior?



Duré un año entrenando. En el 89 no jugué. Pero en el 90, con un equipo más joven, ahí sí tuve más partidos. Recuerdo que el técnico era el ‘Papi’ Peña. En ese año jugué 54 partidos e hice 9 goles. Pero mi historia realmente cambia en 1991. En ese año arreglé un mejor contrato, ya me pagaban más y acordamos con mi papá y ‘Don Fuad’ unos premios por goles; tenía que hacer 30 goles y salir goleador del torneo para cobrar una bonificación altísima que me había ofrecido. Pero yo le dije a mi papá que estaba loco, apenas le dije eso, se volteó y me dijo: “Yo confío que lo vas a hacer, pero que lo hagas, solo depende de ti”.

¿Y qué pasó, cobró la bonificación?

Sí, claro, pero no fue fácil. Porque nombraron de técnico a Hugo Gallego y cuando empezó la pretemporada yo estaba en el suramericano juvenil de Venezuela con la Selección Colombia. Y me acuerdo que regresé a Barranquilla un sábado de carnavales y me llamó Freddy Amazo, que era el preparador físico del equipo, a decirme que me esperaba el lunes de esa semana y yo le respondí: ¿Lunes?, vuelvo el Miércoles de Ceniza, si les sirve (risas). Y desde ahí la relación no fue la mejor. De hecho, Gallego declaró que yo era un buen centro delantero, pero que no era goleador. Ahí yo fui a hablar con Ramón Jesurún, que era el presidente del equipo, para que me prestara al Tolima porque no quería jugar en Junior. Justamente esa noche nosotros jugábamos contra el Cali y nos dieron un baile terrible, nos metieron 3, y ahí decidieron que Gallego se iba y llegó Julio Comesaña como nuevo entrenador. Él me dio toda la confianza. Me acuerdo que me puso a jugar el clásico contra el Sporting en el “Metro”; ese día le hice un golazo a Mondragón. Después jugué 7 partidos seguidos e hice 7 goles. Estaba intratable, pero faltando 7 fechas para terminar el torneo me sequé y dejé de hacer goles. Tenía 28 goles y me entró un desespero horrible. Duré 6 partidos seguidos sin hacer gol. Y definíamos contra Santa Fe en Bogotá. Ese día, teníamos mínimo que empatar para clasificar. En el segundo tiempo, Santa Fe se puso 3-1 y yo había hecho el gol del Junior, es decir, llevaba 29 goles. Ya el partido estaba resuelto cuando a un minuto de terminar, ‘Cheché’ Hernández me tira un centro, yo la recibo en el área, defino y meto el 3-2. No joda, sí que grité ese gol. Me colgué hasta de la malla de la tribuna y nadie entendía por qué. Después, en el avión de regreso, Pacheco venía llorando por la eliminación y me pregunta que por qué había celebrado así el gol si igual perdíamos, le conté y me dijo “¡No joda, tú sí manda huevo!” (risas).



¿Y su debut en la Selección cómo fue?



Luego de ese partido contra el Sporting en Barranquilla, me llamaron para la Selección. Julio me dijo que me habían convocado y yo no creía; al principio pensé que era para una juvenil. Pero no, ‘el Chiqui’ García me llevó con todos esos monstruos de la Selección a jugar la Copa América de Chile 1991. Allá debuté, contra Uruguay, entré en el segundo tiempo. Jugué solo un partido.



Su sello de gol era la pegada fuerte, usted definía duro y al centro, no había quien parara un remate suyo. ¿Desde chiquito le pegó así?



Sí, siempre le pegué así. De hecho, me acuerdo que en el barrio me llamaron un día para jugar y mi mamá no me dejó jugar. Iban perdieron los de mi cuadra contra los de al lado y le rogué hasta que me dejó ir. Empaté el partido. La siguiente jugada, un amigo me levanta la bola de trapo y yo la cogí como venía y la pelota no fue hacia el arco, sino hacia uno de los amigos del otro equipo que tenía una cerveza en la mano y ¡pum!, le estallé la cerveza del balonazo y se cortó. No joda la pelea que se armó por eso. Duré como un mes sin poder pasar para la otra cuadra porque me estaban buscando (risas).

Valenciano es fanático del básquet y sigue a los Chicago Bulls. Hoy, es analista de fútbol en un canal de televisión. Foto: Pablo Salgado

¿Y la técnica, su papá le ayudó a perfeccionarla?



No, nada. Mi papá nunca me dijo cómo meter un gol. Eso ya fue en el Junior con Julio Comesaña. Al principio, parecía puro pateador de fútbol americano. Tanto así que los utileros del equipo me decían, algunas veces, cuando estaban cortos de billete, que pateara duro, que sacara los balones de la sede y ellos afuera tenían a alguien para cogerlos y venderlos, y pues yo les ayudaba.



Usted siempre habla de Julio Comesaña, ¿qué representa él en su carrera?



Es mi otro papá. Él siempre confió en mí. Cuando más aburrido estaba en el Junior en el 91, él fue el que me dijo que yo iba a ser el centro delantero goleador del equipo, y así fue. Me ayudó a perfeccionar la técnica para pegarle al balón. Me enseñó cómo moverme, desmarcarme, todo. Y fuera de la cancha también estuvo siempre ahí, para aconsejarme y apoyarme.



Volvamos a su carrera. Usted tuvo una temporada muy buena en el Junior y lo fichó el Atalanta de Bérgamo. ¿Qué pasó con esa transferencia?, ¿por qué no pudo consolidarse en Italia?



Desde el primer día que pisé Bérgamo, yo quería devolverme. Llegamos de noche y en invierno. En ese viaje íbamos mi papá, un apoderado que había mandado Gustavo Mascardi —mi empresario— y yo. Llegamos al hotel y ellos se quedaron en el lobby tomándose una cerveza y yo me subí al cuarto a llorar porque quería volver a Barranquilla. Entonces bajé y le dije a mi papá que deshiciera el negocio, que yo solo quería jugar en el Junior. Al rato apareció Paolo Montero —yo ni lo conocía— y me llevó a dar una vuelta por la ciudad. Y me dijo algo que me quedó sonando, y es que para lograr lo que yo quería tenía que hacer sacrificios, y que mi sacrificio era quedarme en Atalanta para volver a mi país como un ídolo y asegurar el futuro de mi familia. Y al final firmé con el equipo y a los 6 meses volví para jugar, pero nunca lo disfruté; siempre busqué un pretexto para ir a Barranquilla. Mi cabeza nunca estuvo en Italia.Usted jugó apenas 5 partidos en un año, solo marcó un gol. ¿Tan mal la estaba pasando para que los números fueran así de discretos?

Todo empezó mal para mí. Yo jugué los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y nos fue muy mal. Apenas terminaron, Gentile —que en ese momento era el gerente deportivo— fue por mí a Barcelona para ir directo a Bérgamo. Yo le pedí que me dejara ir 4 días a Barranquilla y no me dejaron, y desde ahí me desmotivé. Me acuerdo que llegué y en la mesa estaban almorzando Paolo Montero, Leonardo Rodríguez y Alemão. De hecho, me tocó concentrar con Alemão en el cuarto y esa fue quizá una de las grandes experiencias de mi paso por Italia, porque era un referente para mí. Él había jugado con Maradona y lo maté a preguntas durante esos días. Pero de resto, yo lloraba por todo. Yo no me divertía jugando. Yo lo hacía por cumplir. Mi único interés cuando estaba allá era buscar las camisetas de mis ídolos.



¿Cómo es eso de buscar la camiseta de sus ídolos?



Sí. A mí me daba igual si era titular o suplente. Yo casi ni me enteraba cómo quedaban los partidos. A mí me faltó mucho profesionalismo, de hecho, Marcello Lippi cuando me dio la oportunidad para ganarme el puesto me pidió que marcara a los defensores, y yo le respondí que no, que a mí me habían llevado para hacer goles y no para corretear ningún central. Yo nunca me apropié ni me di cuenta de dónde estaba. Entonces, lo que hacía era preocuparme por tener las camisetas de los jugadores que admiraba. Me pasó con el Milán; jugábamos en San Siro y en esa época los equipos no calentaban en la cancha, sino en una zona que unía los camerinos; yo ese día ni calenté, me fui a ver entrenar a Gullit y Van Basten. Ya cuando iba a empezar el partido, yo me cambié como si fuera a jugar, pero en realidad iba a ser suplente y me le paré al lado a Van Basten, lo saludé y le dije que si cambiábamos la camiseta al terminar el partido. Le mostré que yo era el 16 y me despedí. Ni me acuerdo cómo quedó el partido, y si me dijeron que fuera a calentar, no hice caso por estar pendiente de Van Basten por la camiseta, y así fue; apenas terminó el partido la cambiamos. Igual me pasó con Roberto Baggio, lo fui a buscar en el medio tiempo al camerino. No me importaba cómo le iba al Atalanta; yo solo quería las camisetas de ellos. Estaba en otro cuento.



¿Y se arrepiente de haber tomado esas actitudes?



Claro. Ya después, con los años, me di cuenta que desaproveché una oportunidad muy grande. Quizá por muchas situaciones de mi vida. Yo jugué al fútbol por una necesidad de mi papá. Yo tuve una excelente relación con él, le debo mucho, pero quizá lo único que reprocho de sus actitudes es que nunca me dejó decidir lo que yo quería hacer en mi vida. No me quejo porque todo lo que tengo es gracias al fútbol, pero yo no decidí esta vida para mí.



¿Y extraña esa vida? ¿Extraña el fútbol?



Nada. Lo único que extraño es el sueldo de futbolista (risas). Pero no, a mí el fútbol me dio mucho, pero también me quitó mucho. Yo no disfruté a mis hijos como hubiera querido. Cuando realmente quise estar con mis papás, ya les quedó muy poco tiempo. Disfruto mi trabajo ahora y soy agradecido, pero no extraño el fútbol para nada.

A 'el bombardero', una fuerte adicción al alcohol y a las pastillas para dormir lo llevaron a la ruina, pero luego de un episodio con su madre se levantó y salió adelante. Foto: Pablo Salgado

Hablando del sueldo, usted llegó a ganar 1.200 millones de pesos en un año y contó alguna vez que lo perdió todo, se quedó sin nada. ¿Qué pasó?

​

A mí nunca me enseñaron a manejar la plata. Me hicieron firmar un cheque y jugar fútbol. Y después empecé a ganar mucha plata y no tenía ni idea qué hacer con ella. Me la gasté. No te puedo decir exactamente en qué, pero se fue toda. Mi mamá nunca me pedía plata, todo lo que yo le daba lo recibía, pero nunca me dijo: “Iván, necesito plata”. El único día que me pidió 500 pesos para un cuarto de leche y un pan, yo no tenía para darle. Ese día me di cuenta que la estaba cagando y ahí cambió mi vida.



Usted tuvo un fuerte problema con el trago. ¿Ese día cambió todo?



Sí, ese día decidí dejar de tomar. Yo compraba cajas de 12 botellas de whisky y en una semana me las tomaba. Y cuando no tenía para el whisky, me iba para la tienda de la esquina de mi casa y compraba cerveza y aguardiente. Para tomar siempre hay plata o amigos que te consiguen trago, pero cuando les pides para comer, ahí si ya no tienen. Eso fue en el 2013. Ya después, en el 2014, cuando mi mamá estaba en el hospital antes de morir, le prometí que nunca más iba a volver a estar así y desde entonces todo en mi vida cambió y voy para arriba, siempre con la compañía de mi familia y de Dios.



Ya son casi 7 años desde entonces. ¿Tuvo otro tipo de adicción?



Hay algo que tengo claro y es que no me gusta el Iván que aparece cuando tomo. No porque haga cosas malas, sino simplemente porque eso no me deja nada bueno. Hace unos años no podía dormir y me mandaron unas pastillas —Zolpidem— y llegué a tomarme 3 y 4 para poder conciliar el sueño, pero, ¡no joda!, otra vez la estaba cagando; me estaba volviendo adicto a esa vaina para poder dormir. Además, porque me estaba haciendo mucho daño en cuanto a la salud, entonces, después de un episodio difícil en el que hasta convulsioné, las dejé. Ahora tomo cannabis medicinal, que me ayuda a dormir mejor.



Usted se retiró en el 2009, cuando jugaba en Alianza Petrolera. ¿Hoy en día, cómo es su vida?, ¿a qué se dedica?



Me acuerdo de ese día perfecto. Fue un 19 de marzo. Hice 2 goles, pero yo estaba en “cule pea” porque el día anterior yo había cumplido años. Ni siquiera jugué de titular, pero ganamos. Después le dije al técnico que ya no me daba más, y hasta ahí llegué. Hoy en día trabajo con ESPN en 2 programas y comento algunos partidos, pero sobre todo estoy dedicado a mi familia. Estoy pendiente de mis 4 hijos mayores todo lo que no pude estar pendiente cuando jugaba, y muy cerca de mi hijo menor, Jacobo. Con él hago todo lo que hubiera querido que mi papá hiciera conmigo. Preguntarle cómo está, acompañarlo, verlo crecer. Y ahora mis nietos me tienen loco. Tengo 3 ya. La menor de todas es una beba que vive en Barranquilla, y cada vez que puedo voy para allá porque la paso espectacular con ella y con mi familia.



¿Y las críticas que le hacen por lo que dice en los programas le afectan? ¿Cómo es estar al otro lado de la pantalla?



¡Nombe! ¡Qué me van a afectar si lo que yo digo es porque así lo pienso! Seguramente muchas veces puedo estar equivocado, pero soy sincero con lo que digo, no tengo compromisos con nadie, y por eso a veces a algunos les cuesta entender que critique al Junior. Yo al Junior no lo voy a dejar de querer, si esa es mi casa, pero en ocasiones pasan cosas con las que no estoy de acuerdo y las digo. En cuanto a estar al otro lado de la pantalla, lo disfruto mucho. Vuelvo y te digo, a mí el fútbol no me apasiona, pero disfruto y respeto mucho mi trabajo, así que lo hago con mucho cariño y siempre estoy dispuesto a hacerlo porque de verdad me la gozo.

Apertura de la entrevista de Iván René Valenciano en la edición 106 de Revista BOCAS, publicada en mayo de 2021. Foto: Revista BOCAS

* * *

Gracias por leernos.

POR: SEBASTIÁN HEREDIA

FOTOS: PABLO SALGADO

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 106. MAYO - JUNIO 2021