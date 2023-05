Lo que más impacta cuando se ingresa a la oficina ubicada en el octavo piso de un edificio del norte de Bogotá es la cantidad de objetos –fotos, cuadros, libros, facsímiles, insignias, un sable ceremonial– que cubren las paredes y llenan las estanterías. Parecería que su ocupante quiso condensar en unos cuantos metros cuadrados aquello que influyó en su formación, aparte de innumerables recuerdos que hablan de su paso por la Casa de Nariño.

(Le recomendamos: Diego Soto-Miranda, el único colombiano en hacer parte del exclusivo círculo del derecho inglés. Entrevista de BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Iván Duque es la portada digital de la más reciente edición de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

En una esquina se encuentra también una guitarra, que su dueño no duda en rasgar mientras cuenta que la música siempre ha sido su amiga. Con tono pausado y sin molestarse por las exigencias del fotógrafo, el expresidente Iván Duque bromea y da la impresión de disfrutar su vida actual.



Atrás parecen haber quedado las angustias de un cuatrienio que incluyó dos paros nacionales y una pandemia, además de una gran tensión con Venezuela, entre otros desafíos. Igualmente, las afugias políticas de un Gobierno que tuvo una efímera luna de miel con la opinión y cuyo propio partido nunca respaldó del todo.



Los sinsabores, insiste el entrevistado, pertenecen al pasado. Ahora lo que le llama la atención –subraya– es la academia, su familia, algunas causas internacionales y el borrador de un libro, el cual apunta a contener más reflexiones sobre el poder que el recuento de una gestión presidencial.

(Puede leer también: David Racero, el primer presidente de izquierda de la Cámara de Representantes contó su historia en BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

Fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022.​ Foto: Pablo Salgado

Claramente, le sigue la pista a su sucesor. Posiblemente, el contraste entre uno y otro haga que el juicio de la historia sea más benévolo para alguien que aspira a ser recordado como un mandatario que intentó “gobernar con decencia, gobernar con gerencia, gobernar desde el centro, gobernar sin ideologías”.



Sobre este y otros asuntos, y antes de salir a almorzar con su esposa, María Juliana, quien lo esperaba con paciencia en la habitación de al lado, el hoy expresidente Duque habló con BOCAS.

¿No le da nostalgia del poder, como se dice coloquialmente?

La vida es de etapas. Cuando uno gobierna para servir, uno no tiene añoranzas de poder, ni delirios de poder, ni tristezas de poder, y no le pasa a uno lo del tango: “la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser”.

De todas maneras, ¿piensa en cosas que pasaron y hace revisión de “debí haber hecho esto así” o mira para otro lado?

Sí le gasto tiempo a pensar en algunos momentos de la Presidencia. Pero ya lo dijo de manera excepcional Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”. Las decisiones no se pueden ver con el lente de hoy, con el lente de dentro de un año, o dos o tres, hay que saberlas mirar con el lente de las circunstancias de acuerdo con el momento en que se vivieron. Eso me ayuda en el libro que estoy escribiendo sobre todos los retos que debimos enfrentar.

¿Y cuando hace ese análisis racional y a la distancia identifica errores?

Todos los seres humanos cometemos errores todos los días, pero algo que me da tranquilidad es que el ejercicio de la Presidencia lo asumí siempre con mucha disciplina, con método, con un gabinete técnico, con un método gerencial, con seguimiento, con la posibilidad de agotar los debates al interior del equipo. Entonces hay una tranquilidad de que nunca se tomaron decisiones ni apresuradas, ni ideologizadas. Me pude haber equivocado en decisiones, sin lugar a dudas, pero todas las decisiones siempre tenían el objetivo de acertar.

¿Cómo ve hoy el clima político que tuvo que enfrentar?

Me tocó enfrenar una oposición radical, violenta, hirsuta, cerrera, cero constructiva, y que invitaba a la destrucción del país. Hoy pienso que de pronto pude haber agotado más canales de diálogo en ciertas decisiones. Tal vez eso lo hubiera hecho distinto. También creo que hubiéramos podido tener de pronto más diálogo con otros sectores con respecto a la implementación de los acuerdos de paz.

¿Qué habría hecho distinto frente al tema de la paz?

La Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, eran 159 artículos, se presentaron seis objeciones. Creo que hubiera sido más útil agotar el diálogo con los sectores que participaron en su construcción. Primero para mostrar que de haber aprobado esas objeciones hubiéramos podido crear un consenso en torno a la Justicia Especial para la Paz. Así habríamos podido corregir aquellas cosas que, el tiempo nos ha dado la razón, han tenido efectos negativos.

(Le sugerimos: El miembro ilustre del Nadaísmo contó su historia en la Revista BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

“Cuando uno gobierna para servir, uno no tiene añoranzas de poder, ni delirios de poder, ni tristezas de poder’”, dice Duque en entrevista en BOCAS Foto: Pablo Salgado

¿Qué otro tema cambiaría si pudiera devolver el reloj?

Hay muchos temas. Hay cosas que me hubiera gustado de pronto acelerar. Por ejemplo, pienso de nuevo en las circunstancias presentes, pero yo creo que el Estatuto de Protección Temporal para los ciudadanos venezolanos lo hubiéramos podido adelantar un poco más. Y no porque haya ninguna consecuencia negativa de lo que se hizo, pero era de pronto acelerar más. Y yo creo que el reto que hay muchas veces en los gobiernos es la ejecución, que tiene que ser rápida y certera.

Es clave el primer año…

El primer año de un gobierno siempre es un año de adaptación, de sacar adelante el plan de desarrollo, definir prioridades, porque le siguen dos años críticos de ejecución.

¿Cuál proyecto de los que se quedaron sin concretar le gustaría ver terminado?

Los debates de la política fiscal que fueron tan difíciles, y particularmente la última reforma tributaria que retiramos. Después presentamos otra y fue aprobada. Creo que ahí debimos haber hecho mucha más pedagogía sobre la situación fiscal de la nación. Hoy sigo pensando que si hubiéramos sacado eso adelante, nos habríamos evitado la necesidad de tener reformas tributarias frecuentes durante mucho tiempo.

¿Lamenta haber nombrado a ciertas personas en ciertos cargos?

No, no es lamentar, uno siempre busca acertar. Tuve un equipo de colaboradores excepcional, gente siempre formada y técnica. Más que representar directorios políticos, visiones de un partido u otro, conté con personas con gran solvencia gerencial y técnica. Hubo algunas personas que en el ejercicio de los cargos no lograron encontrarse con su máximo potencial. Pero en líneas generales, no tengo arrepentimientos.

(Le sugerimos: Colin Farrell, El rebelde de la actuación contó su historia en la edición #127 de BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

Duque nació en Bogotá el 1 de agosto de 1976 (46 años) Foto: Pablo Salgado

Tuvo dos estallidos sociales muy significativos…

A mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se acuñan narrativas y términos y eslóganes. Colombia ha sido un país de constantes situaciones de tensión social, donde históricamente se han presentado paros, se han presentado expresiones de violencia. De hecho, hace poco estaba revisando para una tesis doctoral a la que le estoy haciendo comentarios en Oxford, de un estudiante, y el país lleva más de setenta años de historia de paros cívicos. Tal vez el paro más feroz que ha conocido Colombia fue el que le tocó enfrentar a López Michelsen.

¿Qué piensa del término “estallido social”?

Estallido social es un término que se acuñó con fines electoreros y electorales y así se vio en Chile y se vio en Ecuador, en Perú y después en Colombia. El término “primera línea” también es otro de esos que se crean, que fueron calcados de lo que se hizo en Chile y también la Cámpora argentina, de los piqueteros. Son metodologías que se utilizan para generar tensión social. Lo paradójico es que muchos de quienes hicieron los llamados a esos estallidos sociales en Chile o en Colombia, hoy cuando la situación social es muchísimo peor, ya no hacen esos llamados.

Suena paradójico…

Paradójico es, por ejemplo, que a quienes se invita a la construcción de la paz total fuera a quienes financiaron en una muy buena parte bloqueos y grupos de violencia o de terrorismo de baja intensidad en distintas ciudades del país. El Eln, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc. Se trató de un plan macabro de algunos sectores que buscaron capturar sentimientos también de frustración y rabia, particularmente después de la pandemia. Con eso pretendían sumar fuerzas y generar lo que en su narrativa es un “estallido social”.

Las encuestas de todas maneras mostraban que la gente respaldaba la protesta…

El mundo que nos ha tocado vivir en los años recientes tiene ese factor, pero no solamente en Colombia. Le hace mucho daño a la política el volverse un concurso de popularidad. La gestión de un gobierno se mide hoy por el grado de aceptación y popularidad, no por las decisiones que se toman correctamente.

¿No le interesa la popularidad?

Creo que uno tiene que tomar las decisiones correctas, necesarias, sin importar si van a ser populares o no. Yo tomé muchas decisiones impopulares a conciencia. Como decía algún político, el objetivo del buen gobernante no es ser el gobernante más popular del cementerio, sino hacer lo que realmente se requiere.

(Puede leer: Serge Haroche, el premio Nobel de Física 2012 Serge Haroche contó su historia en la Revista BOCAS)

Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado FACEBOOK

TWITTER

Las relaciones con su partido fueron complejas, para ponerlo de alguna manera…

Yo creo que los partidos deben tener grados de debate y los partidos siempre albergan facciones y matices. Dentro del Centro Democrático yo representaba un sector que venía del liberalismo, y yo nunca voy a negar mis orígenes liberales. En el Centro Democrático hay muchas personas de origen liberal, y yo creo que tener esas facciones ayuda al debate sano de las ideas. Yo me presenté con una propuesta de centro, con 162 puntos. El partido me apoyó en líneas generales en todas las políticas, pero siempre hay sectores de extrema que siguen dando patadas de ahogado.

Hablemos del proceso electoral…

La lección que debe quedarle al país es que ahí tendría que haberse presentado un debate verdadero, donde hubiese habido confrontación de ideas. Pero no fue el caso. Haber tenido en la segunda vuelta a un candidato que llevaba 30 años en política y a otro que era un verdadero salto al vacío, absolutamente demencial, acabó siendo una escogencia entre la extrema izquierda y los extremos youtubers. En Colombia no hubo segunda vuelta, en Colombia no hubo un debate sobre visión de país, sobre propuestas, y yo creo que eso es algo que no nos puede volver a ocurrir. Esa es la gran lección.

Usted generó titulares cuando dijo que si hubiera habido reelección, estaba seguro de que habría ganado.

Sin duda alguna.

¿Y por qué?

Primero, porque uno tiene la posibilidad de defender con convicciones el proyecto que está en ejecución, y muchas personas entonces criticaban y decían ‘pero Duque cómo se atreve a decir eso si tenía el 30 o el 35 por ciento de aprobación’. Pero es bueno revisar la historia. Mi antecesor, el presidente Santos, cuando se presentó a la reelección tenía el 25 por ciento y pasó a la segunda vuelta con el 27 por ciento. Si hubiera tenido la oportunidad, claro que habría defendido mi obra de Gobierno. Pero esa posibilidad no existía.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: EFE

Para muchos de sus partidarios era de alguna manera impensable que su sucesor fuera Gustavo Petro. ¿Cómo ve esa realidad política?

Es que yo creo que tenemos que saber leer los fenómenos históricos. Lo sucedido no se puede leer sin los 20 años anteriores.

¿Para usted qué pasó en el 2022?

Pues que esta fue la primera vez que se llegó a una segunda vuelta sin que hubiera alguien que defendiera unas ideas y unos principios. Esto se dio en parte porque tuvimos una candidatura en segunda vuelta que decidió perder las elecciones. No sabe uno si deliberadamente, pero esa es la realidad.

¿Es cierto que hicieron trizas el acuerdo de paz?

Es una gran falacia, como lo muestra la evidencia. Reza el dicho que “en política uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos”. De dos planes de desarrollo con enfoque territorial que encontramos, construimos 14 para completar 16. Nosotros pusimos en marcha el catastro multipropósito, la mayor inversión de los Ocad-Paz en los territorios, generamos una consejería que coordinara todo este proceso de implementación, creamos un gabinete de paz que hacía reuniones periódicas, teníamos la participación de Naciones Unidas, de la Unión Europea, sacamos adelante el programa de las emisoras, las ETCR las volvimos permanentes, y empezamos a volverlas centros de asentamientos con derechos de propiedad.

¿Y en cuanto a la desmovilización?

Avanzamos hasta alcanzar que el 99 por ciento de las personas desmovilizadas tuviera acceso a la seguridad social. Visité siete ETCR y vino a Colombia el secretario general de las Naciones Unidas para la conmemoración de los cinco años de la firma de los acuerdos. Él mismo, de manera clara y contundente, dijo que Colombia era un ejemplo en la implementación del proceso de paz, algo dicho también por la Unión Europea. El Instituto Kroc dijo que llevábamos una tercera parte de la implementación, lo cual no es nada malo en un lapso establecido de 12 años.

Fue en todo caso un desgaste político grande el haber intentado cambios legales…

Nosotros propusimos seis objeciones en un texto de 159 artículos. En cambio ahora, cuando están destruyendo el eje estructural del acuerdo, como es la no repetición, pues le están dando los mismos principios de negociación y la misma benevolencia a las disidencias, entonces ahora nadie dice nada. Eso sí es destruir los acuerdos de paz que están cimentados en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

¿Está diciendo que los acuerdos de paz están siendo destruidos?

Abrirle la puerta a Iván Mordisco, abrirle la puerta a John Mechas es justamente premiar la repetición de quienes se burlaron de la generosidad de todo el país. Y ahora nadie dice nada sobre eso. Eso sí es quebrar los principios del acuerdo. Tratar de abrigar al narcotráfico dentro de un acuerdo donde en aras de la “verdad” van a permitir que se lave un porcentaje de la fortuna, que es un proceso de lavado de activos, eso también destruye la construcción institucional de la paz. Por eso creo que hay hipocresía.

¿La gente tiene mala memoria?

Contabilizaban todos los días los asesinatos de líderes sociales por parte de grupos armados ilegales, pero ahora se olvidaron de ellos. Los que llevaron los contadores ya ni siquiera hablan de eso. Lo mismo con los asesinatos de las personas en proceso de reincorporación, que nos tocó vivirlas porque los asesinan los mismos grupos armados ilegales que están en el narcotráfico y que hoy lo siguen haciendo. Nadie volvió a hablar de eso; eso es pura hipocresía.

Hablemos de la entrega de mando. Usted hizo un esfuerzo por hacer una transición ordenada con Gustavo Petro…

Colombia debe tener un sistema institucional de transiciones, por eso nosotros queríamos sacar adelante una ley de empalme, sacamos unos decretos, desarrollamos un protocolo de entrega de información. Cualquier conocedor del sistema político de los Estados Unidos sabe que una de las cosas que mejor funcionan son esos equipos de la transición presidencial. Nosotros entregamos 24 documentos, sector por sector, con las estadísticas claras, resultados, contrataciones pendientes, lo necesario para facilitar una transición ordenada.

(Lea también: El presidente de Fedegan habla sobre las acusaciones de apoyar al paramilitarismo en BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

director de la Iniciativa Concordia para la Amazonía. Se trata de una alianza público-privada recientemente creada para la protección del ecosistema conocido como 'el pulmón del planeta'. Foto: Getty images

A menudo los empalmes en el país son caóticos…

En nuestro caso todos los documentos fueron públicos, las reuniones eran grabadas, eran públicas también, y yo creo que ese es un precedente para cualquier transición. De hecho, lo que buscábamos con la ley de empalmes es que eso también pueda ser aplicado a nivel local. Sin esa lógica no es viable construir políticas de largo plazo.

En lo personal, ¿cómo fue lo de ustedes dos en ese momento?

Yo he tenido en mi vida pocos diálogos personales con Gustavo Petro, pero cuando los hemos tenido siempre han sido respetuosos, con algo de amabilidad y también humor. Eso es algo que suelo no perder. Desde que es presidente hemos hablado solo una vez, telefónicamente. Mi espíritu siempre es el de colaborar. Yo no entro en ataques personales, pero nunca apagaré mi voz.

¿Cómo analiza la marcha de este gobierno?

Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro.

¿Por ejemplo?

La reforma a la salud. También la reforma pensional, pues busca prácticamente hacer un corralito de todo el ahorro acumulado durante años para ponerlo al servicio de Colpensiones, y que se convierta en plata de bolsillo. Como si Colpensiones fuera un cajero automático. O la reforma laboral, que está cimentada en el prurito de la élite sindicalista, y no en las necesidades de un país que tiene que integrar más gente al mercado laboral. Esos sesgos hacen muchísimo daño, espantan la inversión, generan desconfianza, y así se va a sentir este año con la desaceleración económica, pues va a ser quizá uno de los años con menor crecimiento de la última década.

(Lea: La senadora María José Pizarro contó su historia y la de su padre en la Revista BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente saliente presentó su libro 'Es con hechos'. Foto: Prensa Presidencia

¿Cómo analiza este surgimiento de lo que se llama el Petro 2.0, esta nueva etapa que se acaba de iniciar con despidos y nuevos nombramientos?

Más que 2.0, es la segunda temporada de la serie. Me parece que cuando uno quiere gobernar cumpliendo la Constitución, tiene que partir de la base de que el presidente es el símbolo de la unidad nacional, no el símbolo de la división nacional. Y eso implica saber negociar y saber ceder, no imponer, aceptar lo que pasa en el Congreso, que también fue elegido legítimamente y cuya función es hacerle contrapeso al Ejecutivo. Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente, y eso implica respetar las discusiones en el ámbito institucional.

¿Y respecto a los nuevos nombramientos?

Sacar diez ministros en nueve meses es volver a empezar. El mundo está viviendo emergencias que requieren transmitir certidumbre, claridad, estabilidad, no todo lo contrario.

¿Cómo ve estos llamados a la movilización popular, a lo que se llama el poder de la calle?

El presidente es un símbolo de la unidad nacional, no el símbolo de la fractura nacional. A un presidente no lo eligen para emberracar a un sector de la población contra otro sector de la nación. Tampoco para generar el odio de un sector frente a otro sector. Al contrario, se trata de encontrar los equilibrios, los encuentros, los balances. Además, no hay que olvidar que el gobierno ganó las elecciones por un margen muy estrecho.

¿Qué tanto le inquietan las señales que ve en el porvenir del país?

Primero, me preocupa que estemos apagando el sector de hidrocarburos. Sé que se necesita una transformación. Nosotros empezamos la transición. Hicimos la mayor inversión en renovables no convencionales, trajimos nuevos sistemas regulatorios, empezamos ese proceso. Este país si deja de explorar hidrocarburos les está diciendo a los mercados internacionales que va rumbo al cadalso en su principal fuente de ingresos. El negocio del petróleo es seguir desarrollando y seguir explorando. La exploración continua es lo que permite hacer una proyección de los años de reservas.

¿Cómo ve a los empresarios?

Se están yendo empresas y se están yendo capitales y se están movilizando muchos colombianos a tener sus residencias fiscales en otros lugares por esas incertidumbres. Ni siquiera Lula está en eso. En Brasil están buscando dar mensajes de estabilidad, de certeza, de buscar los balances y los equilibrios.

Su evaluación del tema de Venezuela. ¿El cerco diplomático fracasó?

El cerco diplomático nunca fue una bala de plata. El cerco diplomático era una acción, y por lo menos sí tiene algo que se ha reconocido históricamente y es que ha sido la más grande movilización internacional en contra de una dictadura reciente en América Latina. Maduro se ha mantenido en el poder por la aquiescencia, la complacencia y la complicidad de muchos. Decía un célebre poeta francés que por sus amigos los conoceréis: yo nunca sería amigo de un genocida.

(Puede leer: El reconocido periodista Rodrigo Pardo y el experimentado político Rafael Pardo se confiesan en esta entrevista de BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

La condecoración se dio de forma privada. Foto: Presidencia

¿Cómo es su relación con el expresidente Uribe?

Cariño, afecto y admiración. Siempre voy a reconocer en él ese deseo infatigable de servir a Colombia.

¿Y hablan con frecuencia?

Sí, yo trato de mantener comunicación con él. Obviamente por mis compromisos internacionales ha sido algo más telefónico que cualquier otra cosa, pero hacia él siempre afecto, aprecio y admiración.

Al subir en un avión de línea comercial, ¿qué reacción encuentra en las personas?

La gente ha sido cariñosa. Me han conmovido, por ejemplo, testimonios de personas que recuerdan la vacunación. El otro día un muchacho se me acercó y me dijo “mire, yo me acabo de graduar; la matrícula gratis para mí fue fundamental”. Me ha pasado con temas de vivienda, con venezolanos. Hasta ahora siempre me he encontrado una reacción agradable en el sentido de que hay afecto y gratitud.

¿Cómo ha sido ese cambio de la vida familiar?

Consiste en retomar las pequeñas grandes cosas. No cambio por nada una trasnochada ayudando en una tarea, una madrugada con María Juliana haciéndoles el desayuno a los niños o llevándolos al colegio. Cuando uno asume muchas responsabilidades se aleja de esas pequeñas cosas, y hoy esas pequeñas cosas son un motor adicional para mi vida.

¿Ha pensado en vivir fuera de Colombia?

Me cuesta. Quiero mucho a mi país y por eso no me he ido de Colombia. Tengo muchas responsabilidades en el exterior, pero siempre con mi afecto en Colombia. Viví 14 años fuera del país, siempre muy conectado; esas posibilidades puede que aparezcan, uno nunca sabe, pero yo amo a Colombia y no hay nada que me haga más feliz que estar en mi tierra.

¿Ha tendido puentes con algunos de sus críticos más acérrimos: periodistas, expresidentes?

Siempre. Yo no gradúo a mis enemigos, ni mucho menos tengo una fábrica de cicuta en el alma. Cuando me he encontrado con personas que fueron críticas, busco pasar la página. Una vez le preguntaron a Richard Nixon qué opinaba del odio, él dijo que el problema cuando uno odia es que uno termina pareciéndose a los que nos odiaron. Por fortuna no cargo con esa intranquilidad en el alma.

¿Existe el duquismo?

No me preocupo por si hay duquismo o no hay duquismo; me preocupa es que se mantengan ciertas ideas, principios y valores, porque los ismos le han hecho mucho daño a la política colombiana.

¿Pero se ve en el debate electoral?

No, los ismos han hecho daño. A mí me gustan las ideas liberales, me gusta la economía de mercado con sentido social, me gustan los pesos y contrapesos, la defensa de la democracia, el imperio de la ley como construcción de paz, no el imperio de la impunidad. Mientras esos principios estén vivos, siempre estaré al lado de quienes los defiendan.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de la reunión de empalme entre Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

(Le sugerimos: Katherine Miranda: 'Toda mi familia es policía. Soy la oveja negra'. Habla en BOCAS uno de los personajes más sonados para la Alcaldía de Bogotá: Katherine Miranda)

¿Qué se ve haciendo en diez años?

Yo sigo muy dedicado a la academia, dedicado también a la Fundación de Innovación para el Desarrollo, es su nombre, y queremos que esta sea un centro de pensamiento no partidista, que proponga ideas para el país. También voy a seguir escribiendo, voy a seguir dando conferencias; estoy participando en muchas juntas a nivel internacional y también participando en causas globales donde está mi corazón, como en el tema ambiental, el tema de migración y la defensa de la democracia. Entonces me veo en eso.

Está lleno de proyectos…

Como dijo un amigo expresidente del BID, Enrique Iglesias, a quien admiro profundamente, que cumplió 92 años recientemente: “El secreto para mantenerse joven en la vida es tener más proyectos que recuerdos”. De eso se trata.

¿Cómo quisiera que lo recordaran?

Creo que hay varias cosas que definen lo que nosotros hemos querido hacer: gobernar con decencia, gobernar con gerencia, gobernar desde el centro, gobernar sin ideologías. Sobre todo, quiero que me recuerden siempre como un defensor de la democracia y como una persona que hizo grandes transformaciones sociales. Me siento orgulloso de haberle dejado a Colombia la educación pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3, de haber enfrentado la peor crisis de nuestra historia como fue la pandemia, y de haber dejado a Colombia fortalecida y no debilitada.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque en BOCAS Foto: Revista BOCAS

Esta entrevista fue realizada por Ricardo Ávila Pinto

Las fotografías fueron tomadas por Pablo Salgado

Apareció en la edición #128 de la Revista BOCAS de Mayo - Junio 2023

Más entrevistas de BOCAS