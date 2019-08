‘Into the Dark’, terror para esta época de selfis

Una maratón de horror casi cada mes fue la aventura en la que se metió la productora de filmes de terror Blumhouse junto con el canal de televisión paga Space.

Y, hasta ahora, esa fórmula, conocida como Into the Dark, ha funcionado, no solo para los fanáticos del terror sino para el mismo cine que apela a la tensión y que tiene espíritu juvenil en un momento en el que este tipo de producciones han brillado con fuerza en el cine, pero necesitaban otro aire en la televisión tradicional.



Blumhouse no es ninguna novata en el terreno, es más, ha sido la artífice de propuestas de culto como Actividad paranormal, La noche de la expiación, ¡Huye! (Óscar a mejor guion original), The Belko Experiment (que se rodó en Colombia), la nueva Halloween y Nosotros, entre otras. También ha desarrollado proyectos para canales en Estados Unidos y plataformas de contenidos, pero reconocen que esta serie de películas tienen su propio sabor.



“Con Into the Dark le abrimos las puertas a nuevos realizadores, a directores independientes que buscan causar emociones muy fuertes, pero a la vez entretener a los espectadores”, comenta Marci Wiseman, copresidenta de Blumhouse a EL TIEMPO.



Lo suyo no es extremo, pero sí tiene la intención de dar otra mirada e intentar tocar temas candentes, dentro de un estilo de producción de fácil consumo.



En este ciclo se destaca Culture Shock, que explora el conflicto de inmigrantes a EE. UU. con la actriz mexicana Martha Higareda y Barbara Crampton (famosa por el filme de horror Reanimator), y la dirección de Gigi Saúl Guerrero, también mexicana y radicada en Canadá.



“Nuestras producciones buscan crear un comentario social, una conversación acerca de tópicos que son interesantes o necesarios para la gente (…) Ir un poco más allá del sobresalto o lo sangriento, para desarrollar otro tipo de historias en estas épocas de las selfis y los influenciadores”, recalca Wiseman.



Así como el contexto escolar, presente en la historia que, precisamente, se estrena hoy: Into the Dark: School Spirit (10 p. m.), en la que un grupo de estudiantes tiene que cumplir un castigo académico en un fin de semana y debe enfrentarse a una manifestación de una leyenda urbana que rodea a su colegio.



Un poco de sangre y algunos estereotipos reafirman uno de los objetivos que promueve Marci Wiseman: “Que la gente pase un buen rato”.

