Joe Beckwith, de 34 años y padre de dos hijos, con residencia en Morley, Inglaterra, acudió al médico porque a mediados de octubre del año pasado sufrió una picadura por un mosquito y con el correr del tiempo la pequeña herida no cicatrizaba. Por el contrario, la herida se le terminó infectando y debió ir a un hospital.

En el Hospital St. James, Beckwith fue revisado por el personal médico y le recetaron antibióticos para tratar la infección de su picadura. Además, le hicieron análisis de sangre para hacer un barrido completo de sus indicadores de salud. Sin más que hacer, los especialistas le mandaron tener reposo.

A los pocos días, cuando estaba en su casa, el joven recibió una llamada del hospital que le dio a su vida un giro de 180 grados. Le comunicaron que los resultados de la extracción de sangre habían dado valores “anormales” y por esta razón debía volver al centro médico.



Cuando Beckwith acudió a una cita con una especialista del departamento de hematología del hospital le diagnosticaron Leucemia Mieloide Aguda, un tipo de cáncer de los glóbulos blancos que progresa muy rápido y deteriora el estado de salud del paciente.



“Si no hubiera ido por la picadura no tendríamos idea de nada. No tenía otros síntomas excepto algunos sudores nocturnos”, declaró el joven a la prensa.



Después de varias semanas de tratamiento, Beckwith se encuentra en una etapa de remisión con su enfermedad.



Leanne, hermana del joven, le dijo a LeedsLive, que la situación “fue horrible” y que “no se lo desearía a nadie”. Sin embargo, la mujer agradece a la vida que su hermano haya sufrido esa picadura para poder acudir a un hospital y haber podido enterarse de su leucemia.



“No pudo ver a sus hijos en Navidad. No pudo ver a uno de ellos que vive en Liverpool desde que le diagnosticaron. Todos estuvimos enfermos en Navidad y debido a que su sistema inmunológico es tan débil, era demasiado peligroso para él”, contó Leanne acerca del duro proceso por el que ha pasado la familia.



Recién el 9 de diciembre del año pasado, todos recibieron buenas noticias al enterarse que estaba respondiendo bien a la quimioterapia. Por el momento, Beckwith continúa en tratamiento, con transfusiones de sangre y plaquetas todos los días.

