‘Historia de un matrimonio’, un filme sobre el amor después del amor

Altos y bajos, besos y llanto; esta película, como bien retrata su nombre, trae a escena la historia de un matrimonio que deambula constantemente entre el amor y el desamor.

Nicole y Charlie, interpretados por Scarlett Johansson y Adam Driver, son la pareja que encarna las frustraciones, los traumas y cambios que trae consigo un divorcio, dejando una de las actuaciones más aclamadas en la carrera de ambos.



La producción de Netflix, que sorprendió al mundo por su versatilidad y capacidad de saltar del drama a la comedia en tan solo una escena, también se ha consagrado como una de las favoritas para la temporada de premios. Tan solo en los Golden Globes ya recibió seis nominaciones, incluidas las de mejor película dramática, mejor actor dramático, actriz dramática y mejor guion, escrito por su director, Noah Baumbach, quien dio detalles sobre el proceso creativo.



¿Qué significa para usted el título de la película?



A veces, solo cuando algo se rompe, lo entiendes por primera vez. Por eso fue a través de la estructura narrativa de un divorcio como pude contar la historia de un matrimonio.



El sistema legal del divorcio está configurado para dividir, necesariamente. Divide a las personas, la familia, las propiedades y el tiempo. Mantiene a todos en su propia historia y ofusca el punto de vista de la otra persona. Pero quería construir otra forma de verlo, una oferta más generosa. Quería encontrar la historia de amor en el desglose.

Y el matrimonio, por supuesto, también continúa en el divorcio: estás casado todo el tiempo que lo estás haciendo. Y cuando un niño está involucrado, el matrimonio continúa, en cierto sentido, también después del divorcio.



Estaba pensando en la escena al comienzo de The Grand Illusion (1937), la película de Jean Renoir sobre la Primera Guerra Mundial. Los franceses chocan en el territorio alemán, y los alemanes los invitan a almorzar. Ese aspecto civilizado de la guerra es lo que puede sentir el divorcio. Pasas el día en mediación o en una sala de audiencias, lanzándose insultos unos a otros a través de tus apoderados, y luego te vas a casa y hablas sobre la tarea de tu hijo.



La película comienza con dos historias, en efecto: su homenaje a ella y su homenaje a él. Pero, a medida que avanza y los abogados se involucran, estas historias cambian, sus significados cambian. Se convierten en argumentos legales, y la verdad está distorsionada. Es una carrera por ver quién define el matrimonio.



¿Se basó en su experiencia personal para la película?



Llegué a él desde un lugar personal, seguro, ya que soy hijo de un divorcio y he pasado por un divorcio como adulto. Pero el divorcio es algo por lo que pasan muchas familias, y pensé que sería un tema importante e interesante para explorar de manera expansiva. Investigué mucho para la película. Hablé con abogados y mediadores, y presenté escenarios y pregunté: “¿Qué harías en un caso como este? ¿Qué diría un juez aquí?”. Hablé con amigos míos –muchos eran mujeres– sobre sus experiencias con el divorcio. Estas conversaciones fueron a menudo reveladoras y ayudaron a formar la historia.

Foto: Netflix

Tuvo conversaciones con Adam Driver y Scarlett Johansson mientras escribía el guion. ¿Cómo ayudaron ellos a dar forma a sus personajes?



Adam y yo habíamos hablado sobre esta película por un tiempo, mucho antes de que supiéramos lo que sería. Me reuní con Adam, Scarlett y Laura Dern (quien interpreta a la abogada de Nicole) antes de comenzar el guion. Para mí era importante tener a estos actores en la cabeza mientras escribía. Me dio confianza para empujar escenas de varias maneras, porque podía imaginarlos interpretando cada momento. Los entrevisté a todos, en cierto sentido, tanto para la historia como para sus personajes. En los casos de Scarlett y Laura, ambas han pasado por el divorcio, por lo que tenían sus propias historias que contar. Adam fue instrumental en hacer que la pareja fueran dos personas que trabajan en el teatro.



¿Era importante no ‘villanizar’ a los abogados, incluso en sus momentos de negociación más polémica?



Todos están haciendo su trabajo, desempeñando su papel. El proceso legal produce sus propias necesidades, y los abogados satisfacen estas necesidades. ¿Nicole habría obtenido lo que quería si no hubiera contratado a Nora? La respuesta probablemente sea no. Al mismo tiempo, Nicole y Charlie también pierden la voz. Vemos esto en la sala de conferencias cuando Nora y Bert comienzan la mediación. Después de esto, es más difícil para la pareja expresarse. Pierden de vista lo que quieren, lo que sienten.



Cuando filmaron material que dejó a sus actores emocionalmente agotados, ¿cómo mantuvieron una atmósfera positiva en el set?



En el pasado, por lo general, he podido mantener cierta distancia como director; es una parte necesaria del trabajo. Pero en este caso, debido a que los actores revelaban mucho todos los días, no podía ser afectado. La escena en el apartamento de Charlie, donde pelean, la filmamos durante dos días. Todos estábamos agotados al final. Fue fuertemente coreografiado y filmado, ensayado exhaustivamente, pero, aun así, todos tendríamos que tomar descansos y caminar alrededor de la cuadra. El impacto de esa escena se mantuvo, por cierto, en la sala de edición.



Pero me encanta la escena y me resulta muy catártica verla. De todas las cosas que he hecho, en cualquier película, hay algo especial sobre ella, sentí logrado todo lo que nos propusimos.

EL TIEMPO *ENTREVISTA CEDIDA POR NETFLIX