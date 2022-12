El 26 de julio de este 2022 falleció el cantante Darío Gómez. El deceso del 'Rey del Despecho' es uno de los hechos noticiosos del año que termina.



La familia del cantante de 'Nadie es eterno en el mundo' aún llora la sorpresiva partida del ídolo de la música popular, quien murió de un infarto fulminante a los 71 años.

A propósito de que esta será la primera Navidad y Año Nuevo para los parientes del cantante nacido en San Jerónimo, Antioquia, en 1951, sin su presencia física, Catalina, una de sus hijas, le dedicó un emocionado y conmovedor mensaje.

“Papi, hoy es uno de esos días donde no puedo más, donde no hay consuelo, donde no encuentro un alivio… Te extraño enormemente. Dios me dé fuerzas porque siento no poder más sin tu presencia. Quiero verte, quiero escucharte, quiero abrazarte de nuevo”, escribió Catalina en un post acompañado por una foto de ellos dos y de fondo, la reconocida canción ‘Que diciembre tan solo'.



El mensaje de Catalina, quien era mánager de Gómez, ha tocado las fibras porque para el artista el mes de diciembre era uno de los más importantes. Sin embargo, la familia, en un post de Instagram, envió un mensaje para los seguidores del artista con motivo de las celebraciones decembrinas.



"Familia, cuantas veces vivimos navidades llenas de amor y de alegría; pero también muchas veces vivimos momentos de desilusión y amargura por las despedidas, por el sentimiento de tristeza que nos deja la ausencia de algunos de nuestros seres queridos.



Feliz Navidad para todos los fans de Darío Gómez 'El Rey Del Despecho', en especial para aquellas personas que se sienten solas o tristes.



Enviemos hoy un abrazo al cielo a esos seres que hoy nos acompañan desde el lugar más maravilloso, en especial al maestro @elreydeldespecho, nombra aquí a esa persona que tanto amas y extrañas Dios la tenga en su santa gloria.



Que ésta navidad Dios nos llene de amor y de felicidad".

Las canciones de Darío Gómez acompañarán seguramente el fin de año de muchas familias colombianas, que lo recordarán con nostalgia y alegría.

