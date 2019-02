El Hay Festival deja un balance positivo

La reciente edición del Hay Festival, que tuvo su programación principal en Cartagena, tuvo cuatro días de duración -del 31 de enero al 3 de febrero- y ofreció más de 190 eventos dentro del territorio colombiano (El evento tuvo charlas también en Medellín, Jericó y Aracataca).



La capital de Bolívar recibió unos 170 invitados de 26 países, cada uno reconocido mundialmente en sus respectivas áreas de conocimiento, generó espacios de debate y reflexión en diferentes temáticas coyunturales en Colombia y el mundo.



Más de 60.000 personas estuvieron en el evento y disfrutaron de la programación, según datos de la organización.

Esta vez, el festival logró ampliar su alcance con herramientas digitales para quienes no podían asistir de manera presencial, logró realizar transmisiones en vivo y ofrecer información inmediata.



En la misma búsqueda de ampliar su rango en la cantidad de personas que deseaban estar presentes en el evento, dieron la posibilidad de entrar de manera gratuita al 50 por ciento de sus programas, lo que permitió la llegada de 956 niños y niñas y cerca de 700 adultos a la programación paralela del Hay Festival comunitario.



El festival comenzó con la esperada charla entre Roberto Pombo y Manolo Cardona acerca de varios de sus papeles en la pantalla chica, y terminó con el conservatorio musical entre Totó la Momposina y la cantante Mónica Giraldo acerca de la tradición y la vanguardia a través de la música ancestral del Caribe.



Entre las personalidades internacionales más destacadas se encontraban la nigeriana Chimamanda Ngozi escritora y activista feminista, quien a propósito recibió gran cariño por parte de la gente, la escritora japonesa Yoko Twanda, el poeta Mircea Cartarescu, Shirin Ebadi, la primera mujer musulmana en ganar el Premio Nobel de Paz y Mark Thompson director general de The New York Times, entre otros.



Colombia también se hizo sentir con personajes como Mario Mendoza, Carolina Sanín, Totó la Momposina, Daniel Samper Pizano, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad, Jorge Orlando Melo y más.



El Hay Festival dejó imágenes para recordar y debates que enriquecen el conocimiento cultural y social, como por ejemplo la llegada Chimamanda Ngozi al barrio Nelson Mandela y el gran recibimiento que le dio su gente. O, las conversaciones acerca de violencia y paz, que fue una de las temáticas abordadas en este encuentro.



Para darle cierre definitivo, el Hay Festival llegó por primera vez este lunes a Barranquilla -con una agenda adicional- con el apoyo de la Universidad del Norte, dejando la posibilidad de ampliar sus destinos para próximas versiones.



REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET