Este 1 de febrero el cantante británico Harry Styles cumple 29 años. El exintegrante del grupo One Direction arriba a esa edad en un punto alto de su carrera, después de que decidió lanzarse como solista.

Después de sacar al mercado el disco 'Harry's House', Styles inició el año pasado la gira Love on Tour, a la que busca darle continuidad este año.

El intérprete de éxitos como 'As it was' llega a los 29 años con toda una carrera en la industria musical.



Con motivo del onomástico de Styles, el portal especializado Cadena 100 recopiló cinco datos de la vida del cantante británico.



Su pasado antes de One Direction: Antes de One Direction, Harry Styles formó parte de White Eskimo, un grupo integrado por compañeros de colegio.

Harry Styles AMP Foto: EFE

Trabajó en una panadería: Antes de empezar a ganarse la vida como cantante, Harry Styles trabajó en una panadería para ganar dinero y cubrir sus gastos.



Ya hecho cine: Harry ha tenido apariciones en películas, aparte de las ocasiones en las que se ha dado vida a sí mismo, como en su pequeño papel en 'This is us' o en algún que otro documental, sino también en filmes con personajes alejados de él mismo. En 2017 le vimos en 'Dunkirk' y en 2021 en 'Eternals'.



El 2022 ha sido su año más prolífico delante de las cámaras. 'Don’t Worry Darling', a las órdenes de quien por entonces era su pareja, Olivia Wilde; 'My Policeman' y el personaje de Eros en la saga Marvel, son las tres películas en las que participó el año pasado.



Compositor para otros: Styles es un buen compositor. Otros cantantes han recurrido a su talento para escribir y, además, para que le compongan números 1. Dos ejemplos de esto son: 'Just a Little Bit of Your Heart', de Ariana Grande, y 'Someday, de Michael Bublé.



Dos miedos que no superar y sus pasiones: Hay dos cosas que a Styles le dan mucho miedo: Las montañas rusas y sufre de ofidiofobia, la fobia a las serpientes. Por el contrario, hay dos cosas que al cantante le gustan demasiado: Las películas románticas; su favorita es 'The Notebook', y las comidas mexicana e italiana.

