Hacían una construcción y al escarbar encontraron un tesoro de miles de años atrás

una estatua que, se calcula, tiene 1.800 años de antigüedad. La construcción de un estacionamiento en Reino Unido tenía preparada una sorpresa para quienes se encontraban en el lugar . Sin imaginarlo, los trabajadores encontraron misteriosas reliquias romanas, especialmente

Mientras el conductor de una excavadora se encontraba realizando obras de construcción halló una cabeza de mármol de una dama romana, esto sucedió en la primavera de 2023 y ahora la escultura ocupa un lugar de honor en la exhibición dentro de Burghley House.

La cabeza ya fue un golpe de suerte, pero no era lo único que iban a encontrar. Alrededor de dos semanas después, también encontraron un busto de mármol.

Los responsables de la obra decidieron llamar a los expertos que, después de limpiar las piezas, fecharon la escultura entre el siglo I o II. Dada su importancia, decidieron añadirle una clavija de hierro para poder fijarla al pedestal encontrado y exhibirla como era originalmente.

En la página de Burghley House, detallaron que el conductor de la excavadora, Greg Crawley, notó un objeto pálido entre la tierra que estaba levantando. Afortunadamente se tomó el tiempo de averiguar qué era y se encontró con la escultura de la cabeza. Tiempo después realizó un segundo descubrimiento a poca distancia y desenterró el busto.

Sobre su hazaña Crawley dijo: "tuve una verdadera sorpresa cuando la excavadora pasó sobre lo que pensé era una piedra grande, para revelar una cara. Cuando la recogí, me di cuenta de que era la cabeza de una estatua. No lo podía creer cuando me dijeron que era una estatua romana de mármol. Fue una sensación increíble haber encontrado algo tan antiguo y especial, definitivamente mi mejor descubrimiento".

está exhibiendo la escultura junto con la explicación de cómo fue encontrada. Cabe decir que el hallazgo fue informado al Museo Británico que mantiene una base de datos de los distintos descubrimientos que se han hecho en la zona y que, ahora que la casa ha vuelto a abrir para la temporada 2024

¿Cómo llegó la escultura hasta Burghley House, en Reino Unido?

Cabe recordar que Burghley House es una casa de campo inglesa que data del siglo XVI y está situada cerca de Stanford. Fue construida y habitada por la familia Cecil y actualmente está abierta al público por temporadas, principalmente para mostrar su arquitectura interior y también una serie de piezas de gran valor, entre ellas, la cabeza de mármol romana descubierta el año pasado.

Respecto a cómo fue que llegó hasta ese lugar, se cree que los comerciantes de antigüedades italianos de finales del siglo XVIII fueron los encargados de que los fragmentos antiguos llegarán hasta manos de los aristócratas. Incluso, se piensa que durante una de las dos giras de noveno Conde a Italia, en la década de 1770, fue cuando compró muchas antigüedades y se hizo de esta cabeza.

No obstante, siempre será un misterio saber exactamente cómo es que la escultura y el busto terminaron enterrados, algunos especulan que se debió a un robo, otros más a que simplemente se descartó la estatua y terminó cubierta de tierra. Tampoco se sabe cuánto tiempo estuvo enterrada.