El compositor, pianista y musicólogo Giovanni Bietti es el responsable, desde hace seis años, de parte de la formación de públicos en el Cartagena Festival de Música.



Sus charlas didácticas, a ritmo de piano y voz pausada, son una cátedra que ya es infaltable durante los nueve días de festival.



Las clases magistrales de Bietti llevan a los asistentes a un viaje apasionante por la historia de la humanidad, donde el idioma universal es la música.



Este año, el maestro Giovanni Bietti regresa a la 17 edición del Festival de Música de Cartagena para compartir los secretos de la historia del arte. Y lo hará con el tema:'¡El Canto de la tierra: Música entre nacionalismo y cosmopolitismo en la Europa del Este del siglo XIX'.



El festival pretende este año resaltar, a través de su programación, los principales elementos del fenómeno artístico que responde al nombre de Nacionalismo Musical.



Bietti es ampliamente reconocido como uno de los mejores conferencistas musicales de Italia, cuyo énfasis es la divulgación musical.



Es además locutor de la radio Italiana con su espacio 'Lezioni di Musica' – Lecciones de Música, en la cadena radial RAI-RadioTre.



EL TIEMPO habló con este experto, responsable de la formación de públicos.

¿Se puede hablar del nacionalismo musical en Colombia?

Es un poco tardío. La necesidad de la identidad cultural estaba siempre ahí. Pero pienso que el nacionalismo no es la solución: la solución es la identidad a través del universo musical y artístico y la expansión a través de la comprensión de otras culturas. Está bien la identidad nacional de la música. Pero la esperanza es la hibridación.



¿Qué papel juegan entonces las raíces

musicales en las culturas del mundo?

Estamos ante una maravillosa contradicción. Por ejemplo, la música italiana siempre ha bebido de las músicas de otros países. Y la identidad italiana es eso: la posibilidad de enriquecerse en la confrontación de otras culturas.



Hoy la palabra. 'nacionalismo' puede generar más inquietud. ¿Cómo puede ser entendida desde la perspectiva musical y teniendo en cuenta los aprendizajes sociales que dejó ese periodo?



Yo creo que tenemos una idea muy limitada de identidad. Por ejemplo, hemos escuchado una ‘Dumka’ de Tchaikovsky. Esta es una pieza narrada de ballet popular general que probablemente tiene orígenes ucranianos, pero durante el festival también escucharemos Dumka de Dvořák, el compositor checo. El punto de partida es solo una sugerencia para desarrollar algo. Cuando un artista está ‘confinado’, en las simples rocas de su propio entorno, tiene menos estímulos. Así que probablemente su corazón se volverá más pobre. Y más estrecho y menos universal. Sabemos que el nacionalismo es, fue y sigue siendo un tema muy fuerte políticamente, ideológicamente. Es un camino muy corto y es un callejón sin salida. No te lleva a ninguna parte. Si tu alcance es solo nacionalista, entonces tu arte es algo que va en contra de otros. Si tu alcance es lograr una síntesis, tu arte une a las personas. Incluso a las personas que viven en diferentes países, que hablan diferentes idiomas, porque la música tiene esta posibilidad. No es un lenguaje en sentido estricto, no es un lenguaje con reglas gramaticales y cosas así. De hecho hablamos de la música como el lenguaje universal, el lenguaje de las emociones. No hay arte como la música que tenga la posibilidad de traspasar fronteras.

¿Qué nos enseña al mundo de hoy esta visión?

Los primeros ejemplos, por ejemplo, de mezclar la cultura cristiana europea, cristiana occidental y otras culturas conocidas, llegaron a través de la música. Sé muy bien que hay un enfoque nacionalista del mundo, de la sociedad, a la música, pero creo que esa visión en particular es muy pobre. Hoy tenemos este problema, este enorme y dramático problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, etc, pero ver que la melodía ucraniana para un compositor ruso fue un hermoso punto de partida para construir una pieza musical, debería enseñarnos algo sobre cómo debería ser el mundo y cómo tristemente es el mundo. Creo que el arte en general debería ser una forma de abrir nuestras mentes. Un gran compositor dijo, 'estoy haciendo esto porque nuestros gobernantes están haciendo la guerra, pero quiero hacer la paz a través de la música'.

¿Qué buscan hoy los grandes intérpretes del mundo?

Un anhelo de todos los artistas modernos es que su música tenga unas raíces muy definidas pero que sea sentida por todo el mundo. Es decir universal.



Así como lo hicieron los compositores del XlX, ¿cómo puede la 'música académica' dialogar hoy con las tendencias populares?

La cuestión es que hoy en día la cultura dominante tiende a ser cultura popular y de entretenimiento. Si la música tiene un alcance, uno de estos es entretener. Uno de estos nos da placer. Pero otro para mí más importante es dejarnos pensar, entender el mundo de otra manera bajo unos ojos que se enriquecen con muchos estímulos que generalmente no provienen de la música pop mainstream. Hay una orientación comercial más fuerte a través de la comunicación, las redes sociales, etc., que no estoy muy seguro que nos permita obtener el mejor arte. Hoy queremos algo que todo sea directo y simple pero yo creo en pasar más el tiempo, en aprender cosas, en desarrollar conocimientos, y de eso se trata el gran arte y, en mi caso, la gran música. Y no es una cuestión de música clásica. El jazz es tan profundo como mucha música folklórica, la música del mundo es para mí maravillosa, es una fuente de descubrimiento continuo. Debo decir que la música comercial, la música pop del nivel más comercial, que es la más difundida por supuesto, generalmente no dice muchas cosas. Para mí personalmente, eso es todo.

¿Qué opinión le merece la orquesta sinfónica creada en Cartagena por el Festival de Música?

He escuchado a la orquesta que es muy buena, y el nivel es bueno y tienen un gran futuro, sobre todo porque tienen deseos de no parar.

Giovanni Bietti habla en Cartagena en encuentros con el público, muy amenos y profundos. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Cuál es la metodología de sus clases magistrales en Cartagena?

La idea mía es buscar niveles diferentes en los públicos. Es decir, tener competentes y públicos nuevos, y mezclar los dos.

Después de seis años al frente de las clases magistrales en el Cartagena Festival de Música, ¿Qué opina del público colombiano?

Los más importante es el gran entusiasmo del público colombiano y sus deseos de conocer otras formas de la cultura y otras expresiones. El gran éxito es esta mentalidad de la gente.



¿Cómo ve los públicos en formación en Cartagena, con respecto a la formación de audiencias en Europa?

Son púbicos diferentes, es claro. Aunque, por edades la presencia de jóvenes es muy baja con respecto a los festivales de Europa. Pero lo importante es que Cartagena tiene un potencial de desarrollo enorme, en ese sentido.





