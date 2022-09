El gran escudero de Gustavo Petro confiesa que de lo que más se arrepiente es de haber aceptado su invitación a entrar a la política; dice que tuvo problemas económicos y que, en medio de todo, lo salvó la televisión en la pandemia. No quiere ser presidente, pero afirma que en caso de que nadie recoja las banderas del petrismo, o que no sea la persona correcta, un ‘recién llegado’, por ejemplo, podría estar en la arena dentro de cuatro años. Habla el senador Bolívar

(Le recomendamos: Polo Polo: 'María Fernanda Cabal es inteligente y sensual. Es mi amor platónico'. El representante a la Cámara confesó que quiere ser presidente)

Facebook Twitter Linkedin

La edición #121 de la Revista BOCAS está en circulación desde el domingo 25 de septiembre de 2022. Foto: Revista BOCAS

Ya sea por su desparpajo, por su militancia o por su elocuencia, Gustavo Bolívar es un personaje que genera controversia. Sus libros, especialmente su Sin tetas no hay paraíso, han sido best sellers internacionales y sus libretos han encendido millones de pantallas en todo el continente. Este guionista, empresario y político debutó hace cuatro años en el Congreso y desde entonces se ha convertido en uno de los escuderos más fieles y aguerridos de Gustavo Petro, con quien, sin embargo, también ha tenido sus discrepancias. En esta entrevista, el senador del Pacto Histórico, de 56 años, habla de su infancia, de sus éxitos comerciales, de su fracaso empresarial, de la fe y de sus peleas contra los barones de la política tradicional, de las rivalidades con sus nuevos copartidarios y del futuro del petrismo.



Una charla sin libreto.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar en BOCAS Foto: Ricardo Pinzón

Si a usted le preguntan quién es Gustavo Bolívar, ¿qué responde?

Yo creo que Gustavo Bolívar es un luchador. Esa es mi palabra, la que me define. Por ejemplo, ahora terminé una campaña y empecé otra lucha; todos los días tengo que buscar una causa para luchar.



¿Y qué diferencia hay entre luchar y pelear?

Mucha. Porque las luchas se enmarcan en una causa. Las peleas pueden ser personales, son más del tipo individual. Pero las luchas son más colectivas, son más de causas, y esa es la pelea que empecé cuando ganó Petro. Y aquí hay gente que no es de la causa. Entonces yo les decía a los compañeros: “aquí hubo gente que murió por esta causa, y otros que llegamos muy tarde como yo, hace cinco años; pero hay otros que llegaron hace 20, 30 años y estaban esperando este momento. Y hay gente que se está aprovechando de la causa”. Entonces yo peleo con los que llegaron a lo último. Es distinta la lucha de la pelea.



Y con esos que han llegado usted ha tenido diferencias serias, fuertes y profundas. ¿Cómo se ha sentido con esos ‘paracaidistas’?

Es que llega de todo. Cuando uno gana lo que ganamos nosotros –la Presidencia, el manejo del Estado– estamos hablando de un poder económico y un poder político enorme, al que llegan todos como la abeja al panal y obviamente ahí hay de todo: personas que queremos llegar para usarlo de la mejor manera para cumplir con las promesas que se hicieron y que nos permitieron ganar, y otros que llegan a buscar poder político, económico, o las dos cosas. Nosotros estamos ahí atentos a ver quién llega a qué, y se va dando uno cuenta por el camino de que son personas necesarias. Esa es la conclusión. Entonces uno piensa que no debió pelear acá porque al final hay un norte que son los cambios, las reformas. Y después uno termina dándose cuenta de que esas reformas no son posibles sin esta gente. Y hay que escoger entre hacer las reformas o mantenerse en ese puritanismo de que aquí no ingresa nadie porque va a contaminar el proyecto, va a contaminar la causa... Y, al final, el mismo Petro se encarga de decirnos que está bien que se den esas peleas, pero necesitamos las reformas. Sin esas reformas no habremos hecho nada y no podemos quedarnos ahí solos peleando cuatro años, tal vez sin poder hacer transformaciones, porque la mayoría se hacen en el legislativo, y ahí no tenemos mayoría.



Si de usted dependiera, ¿a quién sacaría de esos que han llegado?

El país sabe que Petro es un tipo muy inteligente y además estratégico. Yo siento que él cada vez que llama a un Prada, a un Lizcano, o cuando llegaron Roy y Benedetti, yo creo que él les tenía acá un oficio necesario dentro del desarrollo de lo que él está implementando, que es el cambio, la paz. Todo lo que es transversal a nuestro programa, y él tal vez vio que en nosotros no había esa capacidad, ninguno de nosotros había gobernado. Es que la izquierda nunca había gobernado. Yo creo que él se ha ido rodeando de gente con experiencia y de gente joven, como Susana Muhamad, Carolina Corcho, Daniel Rojas. Pero él también necesitaba un puente entre nosotros y esa clase política con la que necesariamente tenía que negociar para hacer las reformas. Ese puente yo creo que son estas cuatro personas. No quitaría a ninguno porque nosotros no servimos para hacer ese puente. Pero yo no podría sentarme con el partido Conservador o con Gaviria a negociar cosas o a transigir; no tengo ese hígado.

(Lea también: 'El mundo fuera del clóset es bello'. El ministro de justicia Néstor Osuna habló en BOCAS sobre su esposo, los animales, la música clásica, Petro y más)

Nosotros no esperamos cárcel para Uribe, eso está muy difícil; lo que esperamos es la verdad, que él tuviera la gallardía, antes de morir, de contar las verdades, y para eso está la JEP FACEBOOK

TWITTER

Petro es más pragmático.

Petro va girando desde sus sueños de joven, de adolescente, y por el camino se va dando cuenta de que es posible convertir en realidad esa utopía. Y cuando ve que es posible tiene que dar un paso al pragmatismo, porque entre nosotros solos no lo hacemos. En el 2018 intentamos hacerlo solos y no se pudo.



Usted habla de hace cuatro años y yo le voy a hablar de aquí a cuatro años, cuan- do termine el periodo de Petro. ¿A usted le sonaría reformar la Constitución para que Petro pudiera quedarse un tiempo más en el poder? ¿Le caminaría a eso de alguna manera?

No; yo respeto mucho las promesas de campaña. Una promesa nuestra, incluso para disuadir el miedo que le tenían a Petro, fue entregar el poder en el 2026; ya sea a otro compañero del Pacto Histórico o, si lo hicimos muy mal, a la oposición. Y yo, en el Congreso, no apoyaría ‘un articulito’.



Y si la idea fuera darles continuidad a las políticas del Pacto Histórico, del cambio, ¿quién puede ser esa persona? ¿A usted le interesaría?

Aquí hay que hablar de los herederos de Petro, porque él llega hasta ahí. Va a seguir siendo un líder muy importante, porque todavía es joven, pero hay que hablar de sus herederos, de quién es capaz de interpretar las bases del petrismo. Porque a pesar de que uno dice Pacto Histórico y hay seis partidos, eso es paja: los votos son de Gustavo Petro. El que los luchó fue él, el que los fue conquistando con sus proyectos, con sus propuestas, fue Gustavo Petro. Falta ver de aquí allá... hay muchas figuras, pero yo creo que ninguno de estos recién llegados, ni de los que han pertenecido a causas distintas, pueda heredar las bases, porque en las bases sí saben quién es quién. De pronto una Francia Márquez sí podría heredar eso.



¿Usted vería una Francia Márquez lanzándose?

Nosotros, los de las bases, donde yo me cuento, somos muy celosos de esas figuras que llegan. Por ejemplo, nosotros no le caminaríamos a Roy o a un Prada; ellos no pusieron ni sangre ni sudor en este proceso. Yo descubro por todos lados compañeros del M-19, de Petro, ya viejos, esperando una oportunidad. Ellos cargaban ladrillos para Petro y lo hacían por gusto, pero para otra persona sería muy difícil.



Hablando de gente del M-19, ¿por qué Antonio Navarro está tan marginado en este momento?

Hay muchos relatos sobre lo que pasó en la alcaldía de Bogotá con Navarro. Gustavo dice que no pasó nada, el mismo Navarro dice que tampoco; pero ahí tuvo que haber pasado algo, porque desde esa época esas relaciones son frías. Si existe esa relación, yo la noto fría y tibia; no sé qué habrá pasado ahí.

Facebook Twitter Linkedin

En el año 2018 Bolívar se vinculó a la política electoral en el movimiento Colombia Humana del exalcalde de Bogotá y hoy presidente Gustavo Petro. Foto: Ricardo Pinzón

(Lea también: ¿Quién es la mujer indígena del pueblo arhuaco que fue nombrada embajadora de Colombia ante la ONU? Entrevista con Leonor Zalabata)

Comparando a este Gustavo Bolívar, que hoy vive como un oligarca, con ese muchachito de origen modesto que vivía en el barrio Kennedy, de Girardot, ¿cómo se siente?

Yo siento que eso a mí me ha enriquecido demasiado porque he vivido las dos caras. Les dije a los de la Andi, en un foro sobre la reforma tributaria, que yo he sido muy pobre, y en Colombia soy rico; aunque en Estados Unidos soy clase media. Aquí tengo comodidades. He vivido las dos caras de la moneda, sé lo que es aguantar hambre y sé lo que es que nos sobre plata para comprar un cuadro de 80.000 dólares o para comprarme un yate u otras cosas. Les dije que no lloremos tanto, pues yo sé que esta reforma tributaria es para ese niño Gustavo Bolívar del barrio Kennedy, y yo la voy a pagar porque soy el que más paga impuestos de toda la clase política; no porque sea el que más gana, sino porque no le juega sucio al sistema. Así que yo, que he pagado impuestos, sé que podemos pagar esa reforma tributaria, porque sí nos sobra. En realidad, estamos gravando a las personas que tienen un patrimonio por encima de tres mil millones de pesos, y si nos quitan el 0,5% o el 1% nos queda el 99 %. Y chillando aunque sabemos que ese 1 % es para entregárselo a gente que sí lo necesita. Y con la garantía de que están con un presidente que no va a dejar que se roben esa plata. Yo sí en esto meto la mano. Seguramente aparecerá alguno que robe, pero nosotros mismos lo vamos a denunciar.



¿Cómo vino a parar a Bogotá?

En 1976, cuando yo tenía 10 años, murió mi papá, y mi mamá resolvió traernos a Bogotá a todos los 6 hermanos; éramos 3 hombres y 3 mujeres, y al llegar a esta ciudad, al barrio Quiroga, a mi mamá le tocó ponerse a trabajar sola para levantarnos a todos. Mi papá había sido farmaceuta del Ejército y se inventó un tratamiento para la vena várice y se lo enseñó a hacer a mi mamá, y al llegar acá ella se dedicó a vivir de eso, pues heredó los pacientes de mi papá y siguió haciendo los tratamientos. De eso vivimos varios años, pero no nos alcanzaba; entonces nosotros decidimos ponernos a trabajar, y un primo mío, que había trabajado toda la vida como utilero del Santa Fe, me invitó al Campín a vender gorras y banderas y otros suvenires de los que se venden en los estadios. Yo tenía como 11 o 12 años y empecé a trabajar con él todos los domingos. Luego, vendí también brilladoras y duchas eléctricas puerta a puerta. Y mucho tiempo después, cuando empecé a escribir, lo primero que hice fue comprar una máquina de escribir eléctrica que sonaba como una ametralladora, lo que desataba las protestas de los vecinos en las noches.



¿Cómo ha sido esa trayectoria de papá, esposo, divorciado, abuelo...?

Mi novia quedó embarazada cuando yo estaba en décimo grado, y cuando me gradué de bachiller me dieron un título y un hijo. Y a los 20 años ya tenía otro hijo, pero esa historia de amor duró solo 3 años y me divorcié. Diez o doce años más tarde, conocí a la mamá de Santiago, que es mi tercer hijo. Y fui abuelo a los 45 años. A mí me dice todo el mundo que nací viejo, pues a los 12 años ya trabajaba; a los 13, ya escribí una novela y a los 18, ya tenía un hijo...



¿Y en qué momento empezó a trabajar en televisión?

Resulta que yo escribí un libro estando ahí en la política que se llamaba El candidato, que llegó a manos del abogado de la familia de Doris Adriana Niño, y un amigo de él me dijo que ese abogado quería que yo escribiera de Diomedes. A mí me gustó mucho la idea y el abogado me entregó el expediente, que era una vaina gigante. Yo dije “¡mierda...!”. Esto era como un punto de quiebre en mi vida porque era un expediente como de 1,40 m de alto y yo tenía que retirarme de todo para metérmele a eso. Yo tenía por ahí una agencia de publicidad muy chiquita con un amigo, y le dije: “Hermano, me voy a retirar de esto un tiempo, porque vea lo que me toca estudiar para ponerme a escribir este libro”. Entonces yo escribo el libro y, claro, empieza la prensa a divulgar la tesis que yo lancé, de que a Doris Adriana Niño sí la habían matado ahí en ese apartamento y eso, hasta que alguien me propuso llevarlo a la televisión. Y es ahí cuando llego donde Samuel Duque, y al hombre le gustó mucho la historia. El tipo que le había escrito no me quiso hacer más libretos, porque inicialmente habían he- cho un piloto que fracasó. Entonces, yo, sin ser libretista, me puse a hacer los libretos y se los llevé a Samuel y a él le gustaron mucho. Y ahí me quedé. Él me hizo un contrato por 5 años. Fue una vaina muy rápida, muy milagrosa.



¿Y a partir de ahí qué pasó?

Después de que firmé el contrato llegó un abogado y le dijo a Samuel que eso no se podía hacer porque eso era un caso que todavía estaba abierto; no había un veredicto. Yo quedé en las nubes, porque me habían dado un anticipo y ya me lo había comido. Entonces yo le dije a Samuel que tenía otra historia que escribí cuando estaba pequeño, que se llamaba El precio del silencio. Así que se la llevé y a él le

protagonistas eran Juan Sebastián Aragón y Carolina Sabino, y le fue muy bien. En un momento vino el primer fallo contra Diomedes y ahí sí sacamos la historia, dentro de un forma- to que se llamaba Unidad Investigativa. La hicimos con las dos versiones: la del abogado de los Niño, que decía que a ella la mataron en el apartamento, y la del de Diomedes, que decía que ella salió viva de ese apartamento. Cuando se acabó lo de Diomedes, luego de un mes en el que nos fue muy bien, Samuel me preguntó si tenía más casos. Entonces yo hice ahí varios casos; entre esos, la vida y la muerte de Galán, y como cincuenta casos más. Y cuando se acabaron, le dije: “Tengo una de pandillas de Ciudad Bolívar, para el formato de Unidad Investigativa”. A él le gustó mucho y lo empezamos a pasar como una miniserie de cuatro capítulos, pero, como se disparó el rating, me dijo que hiciéramos ocho; después, que trece... Pandillas, guerra y paz fue el último formato de Unidad Investigativa, que se emitió como cinco años, entre 1999 y 2004.

(Le recomendamos: El general Jorge Luis Vargas habló en BOCAS sobre el Cartel de Cali, Raúl Reyes, Otoniel y más)

He vivido las dos caras de la moneda, sé lo que es aguantar hambre y sé lo que es que nos sobre plata para comprar un cuadro de 80.000 dólares o para comprarme un yate u otras cosas FACEBOOK

TWITTER

Y ahí sí llegó Sin tetas... a partir de su libro...

Sin tetas... fue otro punto de quiebre, porque me abrió las puertas a nivel internacional. Pandillas, Unidad Investigativa, me hizo conocer aquí, en Colombia, pero con Sin tetas... todo voló muchísimo. Ahí fue cuando se disparó esa vaina durísimo. Después, la compró Telemundo, en Estados Unidos, y Telecinco, en España. En España hicieron 3 temporadas con la misma historia, pero con actores de allá, y de ahí para arriba empezó a venderse por todo lado.



Y después llegó El capo...

Sí, después vino El capo e hicimos tres temporadas también. En el intermedio hice Juego limpio, que era sobre las barras bravas, y después hice Los tres Caínes, una serie que me criticaron mucho, porque era sobre paramilitarismo.



¿Usted qué estudió?

Empecé a estudiar Comunicación social en la Universidad de la Sabana, pero me retiré porque no tenía billete y después de viejo volví a terminar la carrera. Presenté el Ecaes hace un año y estoy a punto de graduarme. Yo, en vez de ponerme a falsificar títulos, digo la verdad y me siento muy orgulloso, porque no tuve plata para pagar la carrera cuando era chiquito, pero después ya la terminé. Creo que me gradúo este año, y no lo había querido contar para poder mostrar el título y decir: “Vean: después de grande, me gradué”.



De todas las series que escribió, ¿cuál es la que más satisfacciones le ha dado?

Sin tetas no hay paraíso; pero no me dejó plata porque yo, prácticamente, se la regalé a Caracol; me pagaron una chichigua. La que me dio billete fue El capo y Sin tetas sí hay paraíso, un remake del que hice cuatro temporadas, para Telemundo. Eso fue lo que más plata me dio.



¿Cada cuánto va a Miami?

Voy todos los años, tres o cuatro meses. Me toca ir para no perder la Green Card. Tengo que estar yendo y viniendo. Yo me fui con mi hijo y allá sigo con él, que ya es ciudadano americano.



Ese Gustavito Bolívar que vivía en Girardot, que después terminó viviendo aquí en Bogotá y que terminó el colegio de noche, ¿qué soñaba? ¿Qué quería ser?

Quiero ser todavía: quiero tener más connotación como escritor, pero no he tenido el tiempo para desarrollar ese talento lo suficiente. Quiero cualificarme más en la escritura. Eso todavía lo tengo pendiente y lo voy a hacer; lo termino haciendo, porque aquí estoy de paso. De hecho, en la pandemia escribí un libro. Vi la papaya, no había que ir al Congreso, me conecté por Zoom y chao, y aproveché. Fue para mí un bálsamo, porque me puse a escribir. Fue como volver a lo mío. Yo creo que en la política estoy como prestado, no he aprendido a ser político, ni quiero.



Aunque está aquí de paso, ¿no le llamaría la atención recoger las banderas de Petro dentro de cuatro años?

Si hay alguien que me represente, que lo pueda hacer muy bien, no me gustaría. Pero si veo que alguien va a saltar ahí, sobre esa herencia, yo sí salgo a hacerle competencia; pero sería ese el único caso. Por ejemplo, si hay una Francia Márquez, apoyo a Francia. Es que no hay más, no hay una cabeza...



En esa relación de Francia con Petro, uno a veces los ve como desconectados, desenchufados. ¿Usted no cree que están bailando con un ritmo distinto cada uno, como que no se han cogido el paso...?

Ese símil está bueno. A Francia le prometieron un ministerio, porque ella quiere trabajar; ella no quiere ser una figura decorativa y está esperando que se cree el ministerio. De hecho, está esperando que mientras se crea ese ministerio, y pueden pasar varios meses, pueda tener algún rol, y yo creo que está en eso, está buscando con Gustavo Petro qué rol tener. Sé que ya él encargó gestionar entre todos los

ministerios políticas públicas para el Pacífico, que sea una persona que se encargue desde Chocó hasta Nariño de todo el litoral. Están en eso, pero yo creo que todavía no está en el rol que ella quiere.



¿Usted cree que algunas fuerzas internas están marginando a Francia?

Podría pasar, sí; podría ser que sí, pero no Petro. Tal vez otras fuerzas sí están tratando de que no brille, porque Francia tiene una luz muy fuerte.



Usted fue muy activo en las protestas con los jóvenes de la primera línea. ¿Qué podría pasar en el momento en que haya protestas contra el gobierno de Gustavo Petro?

Ese tema lo hemos hablado, es fuerte. Yo ahora estoy tratando, dentro del concepto de paz total, que esa paz llegue también a las calles, que no solo sea en los territorios, y me adelanté mucho al tratar de unir a los jóvenes de la primera línea con la policía, para que se recriminen, se digan, sanen, y eso está saliendo bien. Todo gobierno tiene que tener una fuerza antidisturbios, imposible que no, pero el Esmad sí tiene que desaparecer. Fue lo primero que le dije al general cuando nos reunimos: “General, escuché en Semana que usted dijo que el Esmad no ha desaparecido”, y le dije “general, eso es una promesa de campaña y está grabada y eso hay que cumplirlo”. Pero si este gobierno se volviera abusivo, yo también defendería a los muchachos.

Facebook Twitter Linkedin

En el 2022, Gustavo Bolívar encabezó la lista del Senado del Pacto Histórico. Foto: Ricardo Pinzón

(Le sugerimos: Roy Barreras habló en BOCAS sobre su vida de taxista, la medicina, la literatura, el poliamor y más)

¿De qué se arrepiente hoy el senador Gustavo Bolívar?

De una reunión que tuve con Petro en diciembre del 2017.



¿Por qué? ¿Qué pasó en esa reunión?

Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, fue cuando destituyeron a Petro y vino toda esta cosa infame, toda esa perseguidora que le montaron en la Alcaldía. Y yo desde allá le dije: “Soy Gustavo Bolívar y estoy viendo desde aquí todo lo que le hacen; yo le puedo dar un dinero para que funcione, mientras le devuelven el salario y todo eso”. Yo le escribí por Twitter y él me dijo que no, que todavía se defendía. Eso fue en el 2015. En el 2017 aparece una persona que era asistente de él y me dijo que Gustavo Petro me necesitaba. Yo le respondí: “Sí, claro. Cuando vaya a Colombia le aviso”. Luego le dije: “Voy para Colombia en tal fecha”, y vine y cuando me reuní con ella, con Hilda, me dijo: “Es que usted le ofreció un dinero hace un tiempo y él ahora sí lo necesita”. Le dije que con mucho gusto se lo daba. “Es que es para recoger las firmas; él se quiere lanzar a la Presidencia”. Yo le giré la plata y me fui. Cuando ya me devolvía para Estados Unidos –no recuerdo la fecha, pero viajaba al día siguiente–, Hilda me llamó y me dijo que el tocayo quería agradecerme personalmente el gesto. Entonces fui allá. Fue la primera vez que vi a Gustavo frente a frente. Yo había hecho una marcha, la de los antifaces anticorrupción, y Petro había ido como un invitado más y lo saludé, pero nunca fuimos amigos. Esta era la primera vez que le estrechaba la mano, y fue ahí cuando me dijo: “Necesito que usted se meta al proyecto y esté en el Senado”. Le dije: “No, hermano, yo a eso no le jalo, yo estoy bien en Estados Unidos; me acaba de salir mi Green Card (tarjeta de residencia) y no quiero perder eso. Mi hijo es chiquito y está allá, entonces no, no puedo, hermano”. Y él insistió: “Que sí, que mire”, y yo al final me dejé convencer, y aquí me ve.



¿Y se arrepiente?

Sí, porque yo hubiera podido seguir desde las redes sociales; ahí jodíamos y tumbábamos gente. Yo hubiera podido hacer lo mismo porque en esos cuatro años de oposición no hice nada.



O sea que del 2018 al 2022 usted se ganó esa plata de mamey...

Sí, porque yo quería hacer muchas cosas. Trasnochaba con mi UTL, presentábamos proyectos de ley, pero nunca los miraban ni los presentaban. Qué aburrimiento; yo me sentía muy frustrado. Ahora vamos a ver, porque siendo mayorías, vamos a ver si todos esos proyectos que hemos vuelto a presentar tienen, por lo menos, un buen final y son aprobados. Pero yo creo que lo que hice en esos cuatros años lo habría podido hacer por fuera también, sin perder mi economía. Yo perdí mi economía estos cuatro años, porque yo tenía unos ingresos muy altos, e irse a cero... Y cuando empiezan los prediales, los impuestos y todo a agobiarlo a uno... y vino la pandemia y se quebró el hotel y se quebró todo. Entonces dije “no, yo cómo salgo de esto...” Y pasó una cosa muy providencial. Yo estaba muy ahogado, y un día me llamó un señor del canal RCN y me dijo: “Gustavo, hace rato que usted no pasa facturas, ¿por qué no se pasa por aquí?”. Yo no había vuelto a cobrar en regalías de los pro- gramas que he hecho, porque como yo les voleo tanto a los grupos económicos, y después de un discurso contra un grupo económico ir a decir “oiga, venga, mi plata...” Pues resulta que la misma pandemia que me quebró, por otro lado, me redimió; porque en la pandemia la humanidad consumió muchos productos. Entonces, el canal vendió mucha cosa, y mire qué pasó. Yo, orando, estaba muy ahogado y desesperado y le dije al man: “Jesús, yo nunca le he pedido plata, nunca; yo siempre le pido salud”. Desde chiquito yo me acostumbré fue a pedirle salud, que yo lo demás lo arreglo. Ese día yo estaba tan ahogado que le dije por la noche: “Mano, ayúdeme; se lo suplico”. Y por la mañana me llamó este señor de RCN, y yo me voy para allá. Él tenía a sus contadores y me preguntaron: “¿Cuánto le debemos?” “No, no tengo ni idea”, les dije. “Le debemos tanto”. Exacto lo que debía. Yo no sé si los milagros existan, no sé qué putas pasó, pero era exacto lo que debía.



¿Y qué pasó con el pleito con Bruno Díaz?

Yo les pagué lo que se les debía. Y como esa era una deuda a diez años, le pagué lo atrasado y se le ha ido pagando puntualmente lo demás. Eso quedó totalmente saldado, con lo de RCN.

(Le recomendamos: El ministro de Hacienda habló en BOCAS sobre los temas más álgidos de la reforma tributaria)

Puedo decir que no tengo un solo nombramiento en el gobierno de Petro. FACEBOOK

TWITTER

¿Se tomaría un café con Álvaro Uribe? Teniendo en cuenta que Petro ya se sentó y conversó con él...Dentro de esa filosofía del perdón social, sí; pero yo pienso que las víctimas todavía tienen muchos reparos y se pondrían muy bravas conmigo. Yo creo que primero consultaría con las víctimas. Es que las víctimas de este país no han sido reparadas y aquí han pasado cosas terribles que no han tenido castigo todavía...



¿Pero usted cree que esa reparación de las víctimas pasa por un carcelazo a Uribe?

​Yo pienso que ya nosotros no esperamos cárcel para Uribe, eso está muy difícil; lo que esperamos es la verdad, que él tuviera la gallardía, an- tes de morir, de contar las verdades, y para eso está la JEP. Incluso, si él se acogiera a la JEP, la JEP tiene penas alternativas, no tiene cárcel y es la ventana que nosotros le dejamos en algún momento cuando vimos que todos los poderes de este país se le arrodillaron a Uribe, le temieron. Por lo que haya sido, nunca nadie fue capaz de tocarlo hasta ahora con el caso de los falsos testigos. Pero que lo condenen por una masacre o eso, lo dudo mucho; es muy remoto, la verdad. Pero sí nos encantaría conocer la verdad. Es que en la cabeza de Uribe está la historia de los últimos 40 años de Colombia. Y es muy grande esa historia...



¿Usted tiene vetos con algún medio, al que no le pase al teléfono?

Tuve tres vetos el año pasado: Vicky Dávila, Néstor Morales y Luis Carlos Vélez. Cuando vino el estallido social, Semana me trató muy mal, me decía terrorista, Diosdado Cabello; me dijeron de todo. Entonces nunca volví. Vicky me buscó a través de una asistente, para hacer las paces. Me senté con ella y me pidió zanjar eso, y yo acepté, pues yo ya soy gobierno y no puedo tener vetos. Yo le dije: “Vamos a hacer una cosa: yo vuelvo a su revista y hacemos la entrevista, pero me deja decir por qué no volví”. Ella me dijo que sí, y le dije: “Yo no volví a esta revista porque perdió la objetividad”, y así lo transcribió. Con Luis Carlos Vélez también hicimos las paces. Ahora tenemos una relación muy cordial. Con Néstor Morales tenemos un café pendiente. Es que Néstor le preguntó al director de la Policía: “Dentro de las investigaciones que han hecho, ¿Gustavo Bolívar ha financiado a las FARC y al ELN?” Néstor, que me conoce en la televisión hace veinte años, ¿preguntando esa vaina? Eso es infame.



Usted se alejó de la televisión y obviamente ahora tiene otro rol. ¿Qué porcentaje del Gustavo Bolívar que vemos es personaje y qué proporción es persona?

Yo soy muy auténtico. De hecho, por eso es que me he ganado todos los problemas que tengo con los amigos.



¿A qué le tiene miedo?

Hoy, al escarnio público. Esa vaina sí golpea. A veces abro los ojos, miro el celular, y veo: Gustavo Bolívar tendencia, y yo, ¡puta!, ahora qué hice, mano. Yo le tengo mucho miedo al escarnio y eso es un buen polo a tierra, porque eso lo que hace es que el político o el personaje se comporte, ¿cierto? Por ejemplo, este chico Álex Flórez nunca se volverá a emborrachar en público después de esa levantada que le pegaron.



A propósito, si Álex Flórez fuera del uribismo, ¿usted no lo hubiera mandado decapitar inmediatamente?

Yo enseguida le dije que eso era vergonzoso y después él salió con un video a decir que se iba a someter a un tratamiento. Yo lo leí como una persona que reconoce una enfermedad, y dije “listo, lo apoyamos, vamos a seguir adelante”, y aparece luego el video de la chica...



De la prostituta...

... me volví a cargar contra el tipo. Ya le retiré mi apoyo y le pedí la renuncia. Aquí no hay santos; pero tratándose de una joven de veinte años, o de la edad que tenga, pues lo que hay es que buscar políticas para sacarla de la prostitución, para brindarle alternativas de empleo; no ir a contratarla y llevársela para un motel...



Hablando de la paz total, así mañana Gustavo Petro y el Pacto Histórico consigan que el ELN, las disidencias y las bandas se des- armen, no nos digamos mentiras, mientras siga subyacente el tema de la droga ilegal, estos se desmovilizan y van a llegar otros, ¿entonces...?

Nada que hacer. Tendríamos es que desplazar al narcotráfico, ponerle otro eje que no sea Colombia.

(Le sugerimos: La ministra de Cultura habló en BOCAS sobre nadaísmo, teatro, la Unión Patriótica y mucho más)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar criticó en su cuenta de twitter al Rey Carlos lll de racismo por un video que circula en las redes sociales. Foto: AFP / Instagram: @gustavo_bolivar

¿Cuál ha sido su mayor logro?

En la vida, yo creo que el libro de Sin tetas no hay paraíso; es el que me abrió las puertas a nivel internacional, me permitió acceder a mercados grandes y a grandes canales. Yo creo que ha sido mi mayor éxito, aunque no desde el punto de vista literario, y eso es lo que yo quiero superar. Quiero volver a tener un éxito, pero literario. Y sé que lo voy a lograr en unos diez años. Tengo que ponerme a trabajar mucho en eso.



Es decir, su plan B es la literatura...

Sí.



Aunque en realidad es su plan A de vida...

Exacto; porque mi plan B es la política. De hecho, yo no sé si termino estos cuatro años porque quiero prepararme un poquito más, quiero hacer alguna maestría, alguna especialización, porque en medio de escribir tanto libro y toda esa cosa, no he estudiado lo suficiente.



¿Qué no le gusta de la fama?

Los escoltas. Eso es una cosa horripilante, porque tiene uno que andar con esos tipos para todo lado. Uno no se puede escapar, eso es lo más feo; es lo único. Cuando voy a Miami, respiro. Allá sí monto en cicla solo, voy solo por donde quiera, respiro. Pero andar con esta gente es muy bravo... Son buenos chicos y todo; pero eso es lo peor que hay.



¿Y qué no le gusta del poder ahora que está ahí?

Yo no quise amasar poder en este gobierno, y le dije a Gustavo Petro que no le iba a pasar ni una hoja de vida, y no la he pasado. Precisamente, porque si yo favorezco a un familiar, dejo en desventaja a millones de personas que no tienen familiar senador. Eso me parece odioso. De hecho, mi familia me reclama mucho eso. Yo les he tratado de explicar: déjenme que yo estoy tratando de generar políticas que benefician a todo el país, pero individualmente no puedo. Y con los amigos, igual. Ya he perdido amigos por- que no les ayudo. Y hoy puedo decir que no tengo un solo nombramiento en el gobierno de Petro.



A propósito de parientes, ¿cómo es su vida familiar?

En esta etapa política he sido un poco ingrato. Con los cercanos, no. A mi madre la tengo en la mira todo el tiempo y la visito todo el tiempo. Y a los hijos. Pero el entorno familiar sí lo he abandonado estos cuatro años. Me entregué tanto a la política que tengo que hacer un mea culpa y tratar de restablecer esas relaciones, porque sí fui ingrato.

La portada de la edición #121 de la Revista BOCAS es el cocinero e influenciador Tulio Zuloaga. Foto: Revista BOCAS La portada de la edición #121 de la Revista BOCAS es el cocinero e influenciador Tulio Zuloaga. Foto: Revista BOCAS

Gracias por leer.

Esta entrevista fue realizada por Vladdo.

Fotos por Ricardo Pinzón

Edición #121 Septiembre - Octubre

​

​Le recomendamos también: La memoria verde de Colombia, Andrés Hurtado, habló de sus hazañas y del futuro de la tierra.