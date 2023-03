Guillermo del Toro hizo historia en los pasados Premios Óscar: se convirtió en la primera persona en la historia de estos galardones en ganar un Premio de la Academia a la mejor película, mejor director y mejor película animada. Su adaptación de Pinocho, su primer largometraje animado, fue inspirada en su madre, Guadalupe Gómez, quien falleció un día antes del estreno mundial de la película en Londres. Están a punto de ver “una película que me unió a mi mamá toda la vida”, dijo entonces el director al presentar el filme.

(Le recomendamos: La multifacética actriz Cate Blanchett habló en BOCAS sobre feminismo, migración y su reciente papel en TÁR)

Facebook Twitter Linkedin

La poeta Maruja Vieira es la portada de la edición #126 de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

Siempre coleccioné cosas de Pinocho... Mi madre y yo vimos la película juntos, cuando yo era muy pequeño, y ella siguió dándome Pinochos durante toda mi vida. FACEBOOK

TWITTER

“Siempre coleccioné cosas de Pinocho... Mi madre y yo vimos (la película) juntos cuando yo era muy pequeño, y ella siguió dándome Pinochos durante toda mi vida”, contó. El cineasta mexicano nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964. Cuando tenía ocho años, descubrió su pasión por el cine cuando encontró una cámara perteneciente a su padre con la que hizo sus primeros experimentos en la ficción. Así, cuando tuvo edad, comenzó sus estudios en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en Guadalajara.



Su carrera despegó en el 2007 con las nominaciones de la Academia de Hollywood por su trabajo con El laberinto del fauno. Del Toro ha colaborado como guionista, productor y director en cintas como Hellboy, Pacific Rim: Uprising, El callejón de las almas perdidas, El libro de la vida y La forma del agua. Por esta última, recibió en el 2017 el Premio de la Academia a mejor director y el de mejor película.

Este es un logro para la animación a cámara lenta, para el equipo y para los animadores internacionales. ¿Cree que puede ganar un Óscar produciendo animación directamente desde México, por ejemplo?

Sí, empezamos el stop motion en Guadalajara, Jalisco. Empezamos en los años 80. Y empezó con Rigoberto Mora, Daniel Varela, Mariano Aparicio y yo. Empezamos a hacer Súper 8, luego hicimos 16, luego hicimos 35. Y desde hace mucho tiempo los animadores de Guadalajara están haciendo cortos extraordinarios. En la Ciudad de México y Monterrey hay grandes animadores. Creo que es importante que lo mantengamos vivo como industria, como forma de arte. Tengo ahorita dos becas activas para cineastas, y es mi deseo y mi compromiso ahora que voy a financiar una clase de stop motion en Gobelins, en la escuela de animación, que los estudiantes mexicanos vayan allá y se especialicen en darle vida al stop motion.

Facebook Twitter Linkedin

Pinocchio 2022 Foto: -

Esta cinta, en esencia, trata sobre la familia y el amor. ¿Por qué cree que esta historia es tan importante e impactante en el mundo de hoy?

Bueno, creo que hay varias lecciones en la película. Una de las más importantes es que no se trata de que un niño aprenda a ser un niño de verdad, sino de un padre que aprenda a ser un padre de verdad. Creo que es una lección que es urgente en el mundo. Y lo mismo con la desobediencia. Estamos diciendo que la desobediencia no solo es necesaria. Es una virtud que urge en el mundo ahora. Entonces, ya sabes, la película habla de familias, pero no de una manera perfecta y restrictiva. Como dicen por ahí, un padre imperfecto y un hijo imperfecto, y cómo podemos amarnos en nuestros fracasos, en nuestros defectos, en nuestra humanidad.

Sus películas han roto el molde en términos de lo que pueden hacer las películas de este género. ¿Qué cree que hará esta victoria para las películas animadas en el futuro?

Tenemos que tener un diálogo con los gremios, y un diálogo activo con la Academia. Esta es una forma de arte que se ha mantenido comercial e industrialmente en la mesa de los niños durante mucho tiempo, y realmente es una forma de arte madura, expresiva, hermosa y compleja. Entonces, ganar ayuda, pero se trata de avanzar como comunidad y fortalecerla.

Usted ganó el Óscar un par de veces antes, pero este es por animación. ¿Qué hace que este sea particularmente especial?

Dirigir, escribir, producir, diseñar, todo lo que hacemos en animación es analógico como complejo o más complejo que la acción en vivo. Nuestro oficio, como directores, es complejo e importante y debe ser reconocido. Fue muy importante para mí tener la oportunidad de decir todo esto. Ganar un Óscar es importante para eso también. Es genial tener un Óscar a mejor película, a mejor dirección y ahora en animación porque definen lo que he amado toda mi vida desde que era un niño. Quisiera ganarme uno por efectos de maquillaje algún día. Pero es hermoso. Y nos ayudará a implementar más movimiento en la comunidad de México y América Latina para seguir impulsando el movimiento de animación sobre todo en cámara lenta, que es una de las formas de animación más democráticas. Todas las demás formas de animación y la digital son demasiado costosas. Pero un niño con una cámara y un modelo en su habitación puede hacer animación en stop motion y puede decir exactamente lo que siente.

¿Cómo ve el avance de la diversidad en los Óscar y cómo impacta este premio en la industria cinematográfica latinoamericana?

Cada vez que te pones de pie para hacer un trabajo como latino o una minoría o cualquier cosa que hagas, no estás solo. El primer deber de la representación es hacerlo muy bien, porque no lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por las personas que vienen después de ti y esperan oportunidades. Y si no haces eso, estás cerrando esa puerta. Las cosas han cambiado desde que llegué aquí en los años 90. Recuerdo una entrevista que tuve con Guillermo Navarro, que es un animador que ganó el Óscar por El laberinto del fauno, cuando un agente de talentos le dijo: “¿Para qué quiero un mexicano? Ya tengo un jardinero”. Y había mucho racismo abierto y sutil que tenías que aguantar y había un techo de cristal. Tienes que seguir presionando todo el tiempo. Eso no termina con una generación. No termina con una persona. Nuevamente, juntos, empujamos ese límite cada vez más y se van creando oportunidades.