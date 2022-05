Gregorio Pernía y Carmen Villalobos han estado en el ojo mediático gracias a la más reciente producción que llevan a cabo: la versión actualizada de ‘ Hasta que la plata nos separe', en la cual dan vida a Luciano Valenzuela y a Alejandra Maldonado respectivamente.



Pues bien, esta vez no brillaron por sus actuaciones estelares, sino porque decidieron, mediante una historia de instagram, resaltar cuales habían sido sus consejos para llegar tan alto en el mundo del espectáculo y triunfar en una carrera artística tan difícil como lo es la actuación.



Con un tono jocoso, la actriz, de 38 años, grabó desde el interior de un vehículo a Pernía, quien mencionó que estaban levantados desde las seis de la mañana, y que sin importar que se estuvieran riendo, "estaban trabajando así no parezca".



Seguidamente el cucuteño dice: “Las claves del éxito son”, llamando a que Villalobos hiciera una lista. Ella puntualizó diciendo que “La constancia y la disciplina” son sus consejos de superación. Por su parte, el cucuteño finalizó apuntando que “levantarse temprano y trabajar duro” eran las pautas para llegar a la cima.

‘Hasta que la plata nos separe’ 2022

La producción fue estrenada el pasado martes 10 de mayo, aunque no ha dado el éxito que sí que tuvo su predecesora del 2006. A la fecha, la telenovela no ha podido superar el cuarto puesto de rating y es ampliamente superada por producciones como ‘Masterchef Celebrity’, la cual es una de las emisiones más vistas de RCN.



Ahora bien, a pesar de estar al aire aún no acaban grabaciones, pues según se ha revelado por la cadena ‘Telemundo’, la cual es la productora de la cinta, faltan episodios por completar.

