Gotas de Rap es una de las agrupaciones que abrió la puerta para el 'hip hop' colombiano, no solo en el país sino en el mundo, pues a mediados de los noventa tuvieron la oportunidad de recorrer Europa con la Ópera Rap.



Una iniciativa apoyada por la ministra de cultura Patricia Ariza en la que se mezclaba el rap y el teatro para demostrar las vivencias de la época en barrios populares como Las Cruces en el suroriente Bogotá.



Su disolución fue en 1999 tras la muerte de la integrante Melissa Contento. Ahora, la apuesta de la agrupación es un sonido clásico pero vanguardista y unas letras enfocadas en aportar a la evolución del país.

Además, planean incursionar en el mercado digital de la mano del 'hip hop', el cual llegó al país desde 1984 con películas como ' Beat Street' y 'Breaking' en las que se presentó al 'breakdance' como una oportunidad para comunicarse y demostrar quiénes eran los jóvenes a través del arte.



Haciéndole frente a la violencia fue como nacieron proyectos de danza como los 'New Rappers Breakers' en los que participaron integrantes de La Etnnia, otro de los grupos de rap pioneros en Colombia.



EL TIEMPO habló con cinco de los integrantes de Gotas de Rap acerca de su regreso, la importancia del 'hip hop' en la construcción de país, la escena del rap actual, el nombramiento de Patricia Ariza como ministra de Cultura y lo que se viene para esta nueva etapa del grupo bogotano.

Trabajando en la sombra por el 'hip hop'



(Superior de izq. a der.) Javier Arbelaez, aka Javy Tormento; Jeyffer Tadeo Renteria, aka DonPopo Ayara; Carlos Andrés Pacheco, aka CAP. (Inferior de izq. a der.) Marlon Mathiz, aka Mathiz; Ever Santacruz, aka Santacruz Medina y Carlos Gustavo Contento, aka Kontent Thug. Foto: Nathaly Cepeda @natha8052

“Nunca nos fuimos realmente de la escena, sino que estuvimos en una vigilancia constante y acompañando el desarrollo del ' hip hop' no solamente artístico, sino también a nivel social, político y de emprendimiento”, menciona 'DonPopo Ayara', quien se ha convertido en un emprendedor sociocultural que tuvo la oportunidad de lanzarse al Senado en 2018 por el partido Cambio Radical.



Santacruz y Mathiz crearon 'Sombra Producciones' como una empresa de entretenimiento enfocada en esta cultura. Por su parte, Kontent no ha dejado de hacer música y ha grabado con artistas de la talla de La Etnnia y Alerta Kamarada.



Al igual que CAP, quien ha producido música para televisión y éxitos como 'Amigos' con Yoky Barrios, que es considerada una de las 20 grandes canciones del rap colombiano por la revista 'Rolling Stones'.



Finalmente, Javy está en Estados Unidos y en constante apoyo a grupos locales de la escena. “Esto lo hemos intentado varias veces. No es la primera vez que nos hemos querido reencontrar”, enfatizando que este es el momento para volver a hacer música juntos.

La vigencia de sus letras

Gotas de rap durante los noventa. Foto: Cortesía Carlos Andrés Pacheco.

Cantamos en contra del machismo, del servicio militar obligatorio, de la discriminación racial y cualquier otro tipo de discriminación".

Los mensajes de Gotas eran distintos a los demás artistas de su época debido a la diversidad del grupo. Tenían el aporte de la afrocolombianidad, el barrio popular, el desplazamiento forzado y la feminidad, que para ese entonces rompía con lo establecido en el rap local. Como menciona Melissa en una entrevista a mediados de los noventa que fue recuperada en el documental “Gheto Boys”.



Melissa Contento fue una de las integrantes de Gotas de Rap que dejó un legado para este movimiento cultural antes de su accidente automovilístico en Houston en 1999. “Ella siempre fue pionera y llevó la bandera de las mujeres en el ' hip hop'. Ella es una persona irreemplazable, incluso en la escena actual no veo a alguien que ni se le acerque en lo más mínimo. Las personas que mueren jóvenes siendo talentosas, se vuelven leyendas y ella es una de ellas”, asegura su hermano Kontent.

Por otro lado, el sencillo acto de abrir la puerta de sus casas y darse cuenta de la realidad en la que vivían fue esencial en su identidad como artistas, ya que han estado inmersos en una Colombia donde las necesidades sociales y económicas han estado presentes.



Su compromiso social es una constante desde sus inicios y han tenido la oportunidad de participar en procesos de reinserción del ELN y las FARC realizados en Flor del Monte y el Caguán. "No queríamos “picarnosla” de haber participado en eso, simplemente apareció en el camino; nosotros somos servidores de la cultura 'hip hop' en Colombia”, agrega Javy Tormento.



Además, la vigencia de sus letras invitan a la reflexión, pues sus líneas sobre la violencia, las luchas y afectaciones sociales aún están presentes luego de más de 25 años de ser escritas.



Por su parte, Santiago Cembrano, antropólogo y politólogo que ha cubierto por más de cinco años el movimiento del rap en Colombia, concuerda en que las letras del grupo que grabó “Contra el Muro” en 1995 y “Revolución” en 1997 siguen vigentes.



“Su posición antimilitarista y contra el servicio militar obligatorio es lo que más destacaría con importancia ahora. Creo que seguimos siendo una sociedad muy volcada hacía la guerra. Seguimos siendo un país tristemente no tan distinto al que ellos narraron en sus discos”, sostiene.

Narrando la Colombia real y no la formal

Gotas de Rap en la casa de CAP Foto: Cortesía Carlos Andrés Pacheco.

La recientemente nombrada ministra de Cultura, Patricia Ariza, es una “sobreviviente” para los integrantes de Gotas de Rap.



“En estos 26 años, que casi es el tiempo que la conocemos, ella tampoco se ha quitado la camiseta por la cultura. Le ha seguido aportando al 'hip hop' con nuevos artistas y ha sido una luchadora para que la cultura se vea beneficiada en varios aspectos a lo largo y ancho del país”, comenta Santacruz.



Además, CAP recuerda el fragmento de un poema que le escribió Eduardo Galeano a Ariza y a su incómodo y pesado chaleco antibalas decorado con flores. “Un día ella le ofreció ese chaleco a una persona que lo necesitaba. Esa persona no aceptó y ese mismo día fue asesinada”.

¿Cómo ven al rap colombiano en este momento?

Gotas de Rap en Europa durante su ópera rap. Foto: Cortesía Carlos Andrés Pacheco.

El 'hip hop' colombiano se ha expandido masivamente y ha alcanzado una etapa de transformación, pero según Gotas de Rap lo que se necesita es que se convierta en un movimiento con características de industria sociocultural.



“Esto es para que todos los que quieren hacer 'hip hop', tengan una oportunidad de transformar sus vidas. A todos hay que sumarlos en esta nación de Gotas de Rap; todos son bienvenidos”, señala DonPopo, quien hace un llamado para que esta cultura se convierta en un motor de vida mientras ve con entusiasmo la participación cada vez más activa de la mujer y de grupos indígenas que, bajo su cosmovisión, se identifican con esta cultura.



En la actualidad, hay que reconocer el apoyo masivo que está teniendo el 'freestyle' pues es parte fundamental de este movimiento desde sus inicios.



En Colombia, el 'hip hop' se estableció como una moda a través de las películas en los ochenta. Una de ellas fue 'Wild Style', estrenada en 1982, la cual tenía un componente de batallas de rap, pero que nunca llegó al país.



Javi Tormento reflexiona sobre ello y menciona que: “nosotros como colombianos deberíamos ser potencia mundial por tener el 'freestyle' en los llaneros y en los paisas con las trovas y las batallas, además del vallenato y la salsa. Eso está en nuestro genes, pero como nos hemos acostumbrado a no admirar lo nuestro, apenas estamos comenzando a recuperar eso”.



Agrega que una de las formas de demostrarlo es el fenómeno de Lokillo quien ha podido transitar de la trova al freestyle.



Para Cembrano, el género en el país está en un buen momento gracias al esfuerzo de Gotas de Rap. “Ellos pavimentaron y abrieron trocha para disfrutar de los resultados incluso décadas después. Su regreso significa un recordatorio de lo importante que es el grupo para el 'hip hop' colombiano y una oportunidad de agradecer y darles las flores que se merecen por estar acá”, dice.

Lo nueva etapa de Gotas de Rap

Uno de los integrantes de Gotas de Rap haciendo breakdance en la Unión Europea. Foto: Cortesía Carlos Andrés Pacheco.

El primero de octubre no solo saldrá la primera canción de esta nueva era, sino que también tendrá videoclip. Ahora quieren aprovechar las nuevas tecnologías que no tenían 30 años atrás por sus limitaciones económicas.



Hasta el momento hay alrededor de 40 instrumentales planeados para el nuevo álbum y pensando en, posiblemente, realizar un ejercicio similar a la Ópera Rap.



Además, como comenta DonPopo, buscan incursionar en la economía digital y el mundo de los cripto activos generando plataformas para la comercialización de productos digitales, no solamente del grupo, sino al generar una comunidad para el 'hip hop' donde la gente pueda encontrar y generar autoempleo incluyendo regiones de Colombia donde el acceso a la información es complicado.

Gotas de Rap en Europa durante su ópera rap. Foto: Cortesía Carlos Andrés Pacheco.

Igualmente, los integrantes están trabajando en nuevas canciones, en proyectos como un guion para una película y una recopilación de las anécdotas de su historia como grupo. Esta nueva etapa se caracteriza por la motivación, experiencia y sueños como aquel que tiene Javy Tormento: hacer un holograma de Melissa para un concierto con los audios y vídeos inéditos que tienen, como se hizo en el Festival Coachella en 2012 con el rapero Tupac durante la presentación de Snoop Dogg y Dr. Dre.



En los noventa, Gotas de Rap demostraron que eran capaces de alcanzar sus sueños y dejaron abierta la puerta para los nuevos artistas de la cultura 'hip hop' en Colombia. Hoy regresan para recoger lo sembrado con un discurso de esperanza, que como dice DonPopo, “hay que convertirlo en hábito”.





KEVIN STIVEN RAMÍREZ QUINTERO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO