Gina Parody: 'Las relaciones homosexuales son más honestas'

Son las 6 de la mañana en Manhattan, Nueva York. Gina María Parody ya está de pie. Antes de cualquier cosa, dedica 15 minutos a la meditación. Se toma un café con leche o un agua con limón. Lee un poema, en esta ocasión, uno de la nobel Louise Glück, escogido al azar. Desayuna frutas que ella misma acaba de cortar. El celular sigue en ‘modo avión’ desde la noche anterior, la mejor manera de no volverse obsesiva con él.

(Le puede interesar: El precandidato Óscar Iván Zuluaga habló en un picante (y vergajo) diálogo con las veteranas Tola y Maruja para BOCAS)

Facebook Twitter Linkedin

La edición 112 de la Revista BOCAS estará en circulación a partir del día 28 de noviembre de 2021. Foto: Revista BOCAS

Esa es otra cosa que pasa dentro de las parejas del mismo sexo, que cuando uno va a tener un bebé no pasa por casualidad, es una decisión supremamente racional. FACEBOOK

TWITTER

“La vida se trata de controlar las obsesiones”, lo dice ella, que tuvo que controlar la obsesión por el alcohol, hace muchos años, y las infidelidades con varias de sus parejas. Y también tuvo que superar el bullying: en el colegio por tener pie plano, y ya adulta, por ser homosexual. Ha sido congresista, consejera presidencial, directora del Sena, candidata a la alcaldía de Bogotá y ministra de Estado. Fue una de las voces más críticas en contra el paramilitarismo, lo que le valió que su madre recibiera una carta bomba.



Hoy se declara estable emocionalmente al lado de su pareja, Cecilia Álvarez, ‘Ceci’, también exministra de Estado, con quien ha compartido todo en estos últimos 15 años: amor, estudio, aventuras, tres intentos por quedar embarazadas, la posibilidad frustrada de adoptar y un proceso judicial que no termina.



Desde hace un lustro, Gina Parody, que se asoma a los 50, no volvió a aparecer en titulares de prensa, excepto cuando la llaman para rendir testimonio por el escándalo de Odebrecht, en donde se le acusa, junto con su pareja, de celebración indebida de contratos. Hoy vive refugiada en la capital del mundo, terminando un doctorado en economía, alejada del ruido y consagrada a su nueva causa: la literatura. Ya escribió su primera novela, Mujer amurallada, polémica y reveladora, y va por la segunda. No quiere saber nada de política y ha jurado que jamás regresará a ella porque “yo no vuelvo a exponer a mi familia con el tema gay”, dice.

(También le puede interesar: Alirio Barrera, el vaquero del Centro Democrático habló en BOCAS 112)

Facebook Twitter Linkedin

Durante su gestión como ministra, Parody impulsó una serie de cartillas polémicas dirigidas a educar a los maestros en temas de orientación sexual e identidad de género. Foto: Andrés Oyuela

¿Matrimonio a la vista o ya se casaron?

Ya nos casamos.



¿Cómo fue?

Fue muy simple. No fue nada romántico. A pesar de que nuestra relación está llena de eventos románticos, este no fue romántico. Para un proceso en Estados Unidos necesitábamos mostrar judicialmente que vivíamos juntas hace doce años, en ese momento. Y teníamos que ir a la Corte y había dos filas. Una fila como para certificar la unión marital, por ponerlo así, y otra fila para casarse. Y cuando estábamos en la fila de unión marital yo le dije a Ceci: “¿Y por qué no nos casamos, si es la otra fila?”. Entonces, cero romántico. Ese día nos dieron como una boleta para regresar en una semana. Entonces, mi testigo es una sobrina mía y una amiga mía, nadie más.



¿Esa claridad le llegó con Ceci?

Yo creo que para conseguir una persona como Ceci uno ya tiene que estar claro. Yo creo que en medio de esta turbulencia interna, conseguir a alguien como Ceci, que es una persona que nos abrió puertas a las mujeres gay, una mujer que vivió muchas experiencias y por lo tanto es una persona ya muy aceptada y tranquila, no se encuentra en medio de la turbulencia. Construir algo paralelo a lo que la sociedad te ha dicho no es tan fácil, toca poner unos cimientos. Yo pienso que para las parejas heterosexuales los cimientos ya están puestos; a nosotros nos toca construir nuestros propios cimientos, definir qué es una familia.



Cuando dice que Ceci “nos abrió las puertas a muchas mujeres gais”, ¿a qué se refiere?

Es una generación de muchas mujeres que tomaron la decisión de no casarse, que muchas fueron intimidadas en el trabajo por ser gais y no les importó, que son exitosas.



¿Cuándo pensó en tener una familia?

Después de muchos años –y ya llevando 3 o 4 años con Ceci– decidimos tener un bebé. Una decisión superpensada, muy racional, que tomamos hace más de 10, 11 años. Comenzamos un proceso de inseminación y ese proceso es fuerte, no te puedes mover, y yo soy superdeportista. Entonces tenía que quedarme quieta por muchas semanas. Después ¡pum!, te hacen el examen y te dicen: “negativo”. Entonces sufrimos muchísimas veces, hasta que yo le dije a Ceci: “No sé si estoy dispuesta a seguir haciendo esto”. Luego lo pensamos nuevamente y dijimos: “Ok, hagamos un proceso de adopción”. Pero eso apenas comenzaba a regularse en Colombia.

(Le sugerimos también: 'A mi casa llegó gente armada a buscarme para matarme porque yo había hecho quemar unas retroexcavadoras que estaban en el río', dice Francia Marquez en BOCAS 111)

Conozco periodistas, políticos, de todo, un círculo de poder que está en el clóset y tiene miedo. FACEBOOK

TWITTER

¿Todo esto pasó en Colombia?

Sí. De hecho, la inseminación fue en Cúcuta. Y en una de esas inseminaciones me tuvieron que hacer una limpieza muy grande en los ovarios para ver si así pegaba mejor. Entonces aparece en los periódicos que yo estoy en una clínica de Cúcuta.



¿Y la adopción?

La adopción en Colombia por parejas del mismo sexo apenas se está regulando. Apenas está saliendo de la Corte. Entonces ahí ya comienza el tema de las cartillas: que el Ministerio de Educación está haciendo unas cartillas para que los niños fueran homosexuales...



Las llamaron las cartillas homosexualizadoras…

Un invento de políticos, Iglesia y evangélicos que necesitaban buscar enemigos para poder atraer adeptos. Y ahí, por sustracción de materia, suspendemos el proceso de adopción. Ahí tomamos la decisión de venir a hacer el doctorado en Estados Unidos. Me acuerdo que estábamos caminando con Ceci y le dije: “¿De verdad queremos tener un bebé?”, me miró y yo le dije: “No estoy segura y creo que esa es una decisión que uno debe estar 100 por ciento segura”. Esa es otra cosa que pasa dentro de las parejas del mismo sexo, que cuando uno va a tener un bebé no pasa por casualidad, es una decisión supremamente racional, supremamente consciente.

(Lea esta entrevista BOCAS: 'El santismo como doctrina política no existe': dice Alejandro Gaviria en entrevista para BOCAS 110)

Facebook Twitter Linkedin

En el 2016, tras la polémica de las cartillas y el triunfo del 'No' en el plebiscito, Parody renunció a su cargo como ministra de educación. Foto: Andrés Oyuela

¿Su historia de amor con Ceci arrancó en el gobierno de ambas?

Sí, me atrajo mucho físicamente. Pero me atraía mucho que era supremamente inteligente, que combinaba con un humor espectacular; me pareció una combinación perfecta. Al principio empezamos a salir y yo venía de varias relaciones y le dije que mejor una relación que no tuviera ataduras, y ella me dijo que mucho mejor.



¿Dentro del mismo gobierno conoció personas abiertamente gais que están en el clóset?

Conozco a mucha gente que todavía está en el clóset. Es una situación que yo respeto porque cada quien es dueño de su propio miedo; solo me meto cuando me piden ayuda. Al país le serviría mucho que la gente que es figura pública viviera su vida tranquila. Conozco periodistas, políticos, de todo, un círculo de poder que está en el clóset y tiene miedo. En mi campaña a la Alcaldía muchos se sintieron en un espacio seguro para salir del clóset y en el Ministerio la gente era abiertamente gay. Una vez un alto funcionario me insinuó que en mi Ministerio todo el mundo era gay, y yo le dije: “No, es que en el suyo les da miedo decir quiénes son”.

Gina María Parody d'Echeona. ¿Esos apellidos de dónde son?

Pues... Parody, debo tener ancestros italianos, pero en realidad es guajiro; genoveses que llegaron a La Guajira hace muchísimos años. Y el d’Echeona creo que es vasco, también de hace mucho, pero en realidad mi origen es caribe, barranquillero, y esa es la familia que conozco.



Pero usted es bogotana, ¿cierto?

Nací en la Clínica Palermo y me crie en Bogotá. Estudié primero en un colegio que se llama San Patricio y después estudié en el Sagrado Corazón, que es de monjas.



¿Qué anda haciendo por Nueva York?

Estoy haciendo un doctorado en economía. En una universidad que se llama la New School, que escogí porque tiene una visión alternativa de la tradicional línea clásica de la economía. Ya terminé los exámenes, ya terminé los cursos y ahora estoy iniciando la tesis.



¿No la obsesiona ver qué está pasando hoy, ni la noticia de última hora de allá o acá?

Seguramente me obsesiona, pero creo que la vida se trata de controlar las obsesiones. Me la paso controlando las obsesiones.



¿Es cierto que alguna vez se obsesionó por el alcohol?

Sí… pero hace muchos años me di cuenta de que me podía ganar muchísima ventaja, tenía una obsesión con el alcohol y con un proceso lo paré. No tomo alcohol hace 15 años. No alcancé a tener un problema serio, pero vi que podía tenerlo.

(Le sugerimos también: Claudia López habla del bebé que perdieron con Angélica Lozano en entrevista con BOCAS)

La primera vez que estuve con una mujer me sentí volar, pero después sentí un miedo que me acompañó por muchos años, miedo a ser rechazada. FACEBOOK

TWITTER

¿Alguna vez le hicieron bullying?

Me hicieron bullying de chiquita porque tenía el pie plano, entonces tenía botas ortopédicas, hasta quinto de primaria. Y después creo que con el tema gay me han hecho bullying, pero eso me ha vuelto más fuerte.



¿Pero el bullying por ser gay se lo hicieron cuando entró a la política o desde antes?

Desde antes, desde antes. Yo perdí amigos, hay gente que se ha alejado, familiares que se han alejado. Yo creo que todas las personas homosexuales en el mundo, me atrevería a decir que todas sin excepción, han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de discriminación o de bullying.



¿Y familiares que se hayan alejado?

En mi familia tuve un superapoyo. Mi mamá es un apoyo incondicional siempre con el tema. De mi mamá y mi hermano Manuel sentí un apoyo incondicional. Esas dos fuerzas han sido para mí muy importantes para no estar en el clóset. Porque con amor, con muchísimo amor, me ayudaron a mi propia aceptación.

(Le recomendamos: La diplomática Maria Emma Mejía publica el libro que recoge sus memorias y dialoga en BOCAS sobre su carrera)

Facebook Twitter Linkedin

La exministra fue candidata a la alcaldía de Bogotá en 2010, elecciones en las que salió victorioso Gustavo Petro. Parody obtuvo el tercer puesto. Foto: Andrés Oyuela

¿Cuándo se reconoció gay?

En la universidad tuve novios, pero nunca puede ser fiel a un novio, me costaba muchísimo trabajo. O sea, como que siempre quería descubrir más. Después, con unos tragos en Cartagena, terminé dándome besos con una amiga. Pero ya tenía 25 años o por ahí.



Fue un descubrimiento tardío.

¡Supertardío! Y ese día para mí fue como volar, como la sensación de volar; sí, sentí como si volara encima del mar, solo que sin ningún faro a dónde iba a llegar. Pero fue una sensación superliberadora. Bueno, acompañada de esa liberación que sentí, internamente también sentí mucho miedo. En seguida llamé a mi hermano y le dije, como a las 5 de la mañana: “Me acaba de pasar esto. Estoy superasustada”. Y me dijo: “¿Quieres que me vaya para Cartagena o te vienes ya para Bogotá?”. Le dije: “Ya me voy para allá”.



¿Y qué pasó con la amiga?

No, a la amiga la dejé tirada.



Pero, ¿de ahí nació una relación o solamente fue ese momento y no más?

De ahí nació una relación superbonita. Pero luego ella decidió seguir con hombres, digámoslo así.



¿Y a usted le seguían lloviendo tipos?

Sí, sí.



¿Y los paraba de una?

Al principio es muy duro porque no hay nada claro. Uno no nace con una caja de herramientas que diga: “ok, si descubre que es gay, haga esto; si descubre que es esto, haga lo otro”. Uno aprende a los totazos. Entonces, cuando los tipos comienzan a tirar los perros –todavía me pasa–, ya tengo unas herramientas para decir “no, nada que ver, mi pareja es Cecilia”.



¿Sus relaciones con las mujeres fueron más estables que con los hombres?

He tenido una sola relación estable, que es con Ceci; llevamos 15 años...



¿A las demás cómo las definiría?

Al principio fue mucha experimentación, fue como revivir una adolescencia tardía en ese sentido: cómo son las relaciones, cómo uno conquista a una mujer, cómo una mujer lo conquista a uno, cómo funciona esto, cómo se quiere uno, cómo es el sexo entre dos mujeres. Porque el parámetro y el paradigma que yo tenía era completamente distinto y yo tenía que entrar a esto que me gustaba, con lo que me sentía cómoda, pero yo sola. Una vez un amigo me dijo una cosa que todavía me gusta mucho y es que las relaciones homosexuales deben ser muy honestas, porque, finalmente, si no se quieren, cada uno se va; en cambio, cuando uno se casa en la relación heterosexual, se mantiene ahí por la sociedad y por el qué dirán. En la homosexual no. Yo siento que fui descubriendo que las relaciones homosexuales, en efecto, son más honestas.

(Le recomendamos: Ser primera dama no es una elección personal', dice María Juliana Ruiz en entrevista para la edición 109)

Fue el vínculo que había entre el paramilitarismo y el uribismo. Encontré que la coalición de gobierno era una coalición que tenía vínculos con la ilegalidad, y yo no quería hacer parte de eso. FACEBOOK

TWITTER

Cambio de tercio. ¿Por qué no se dedicó a los negocios de su familia, en el sector marítimo y portuario, y sí a la política?

Cuando tomé la decisión de estudiar derecho, me imaginé que lo que me iba a gustar a mí era trabajar con mi familia en derecho. En Colombia no había muchos abogados marítimos y me parecía genial, me parecía el camino resuelto. Cuando entré a la universidad tuve un profesor que fue Fernando Londoño Hoyos, dejé la materia en cinco –ahora no sé si él me quiere o no, pero fui una de sus mejores estudiantes en la Javeriana–. A partir de ahí apareció esa semilla de ¿qué es lo público? Sentía en ese momento que podía salir de esa burbuja para aportarle a Colombia, y el que tenía fuerza en ese momento era Alfonso Valdivieso, el fiscal general. Yo llamé a esa campaña, el director era Rafael Pardo, y dije que si podía trabajar ahí. Y ahí arranqué.



¿Esto fue a los 25 años?

Sí. Me metí a la campaña de Valdivieso que terminó unida después a la de Pastrana. Después María Isabel Rueda se lanzó al Congreso y ganó con un número grande de votos, entonces yo le dije a Rafael que si me la presentaba, que me gustaría trabajar con ella. Ahí conocí el Congreso con ella y me di cuenta de que a través de la política se pueden hacer grandes transformaciones.



¿Ella fue su mentora política?

Sí, me inspiró mucho.



¿En qué circunstancias conoció a Álvaro Uribe?

María Isabel terminó su período en el Congreso y yo me vine a Nueva York a hacer una maestría en ciencia política, en la New School, que no terminé por hacer política con Uribe.



¿Qué le impactó de Uribe?

Había un foro de la ANDI en Cartagena. Fui con María Isabel, y Uribe se echó un discurso muy pertinente para el momento: desde el punto de vista de la seguridad y desde lo económico. De seguridad e inversión extranjera. De confianza inversionista. De todos los candidatos que oí, fue al que yo escuché que tenía un discurso estructurado, claro y pertinente. Entonces pensé: yo voy a estar aquí tres meses, me gustaría acercarme a esa campaña, yo puedo hacer documentos, escribir...

Facebook Twitter Linkedin

Parody fue nombrada en 2012 por el entonces presidente Juan Manuel Santos como Alta Consejera para Bogotá. En 2013, llegó a la dirección del Sena. Foto: Andrés Oyuela

¿Después qué pasó?

Yo le dije: “a mí me gustaría lanzarme a la Cámara, si me apoya”. Y me dijo que sí. Me lanzo a la Cámara y empezó a crecer, empiezan a llegar todos los congresistas, empieza a formarse una campaña muy grande y soñadora.



Y ganó la Cámara…

Yo gano y dejo de estudiar.



¿Cuántos votos sacó?

Casi 80.000 votos, pero me ganó Gustavo Petro.



Terminan esos cuatro años y se lanza al Senado. ¿También por el uribismo?

Ahí la relación con Uribe se comienza a deteriorar. Al final de la etapa en la Cámara.



¿Cuál fue el detonante?

Hay personas que uno conoce con primeras intenciones, pero con el tiempo se va a dando cuenta de que hay otra persona. Fue el vínculo que había entre el paramilitarismo y el uribismo. Encontré que la coalición de gobierno era una coalición que tenía vínculos con la ilegalidad, y yo no quería hacer parte de eso.



¿Él se molestó?

Sí, nosotros tuvimos varias discusiones fuertes. Él tiene escritos míos y yo tengo escritos de él.



¿En qué consistían esas discusiones?

Él no estaba tan de acuerdo con que yo pensara que había un proyecto ahí con la ilegalidad.



¿Algún día la regañó?

Cuando el proyecto de justicia y paz fue un punto clave, el gobierno llegaba con un proyecto de perdón con Luis Carlos Restrepo. Mientras que yo llegaba con un proyecto de justicia, verdad y reparación. En ese momento él me dijo: “siéntense con Restrepo y traten de buscar un punto medio”, porque obviamente la comunidad internacional estaba de acuerdo con mi proyecto, no con un autoindulto. Yo me senté con Restrepo, pero después Restrepo llegó con unas mayorías y todos los que estaban vinculados con la ilegalidad votaron el proyecto arrolladoramente y me terminaron chiflando. Me tocó irme del país porque me amenazaron, irme un tiempo mientras se bajaba eso. Pero él directamente lo que dijo en ese momento, la orden que le dio a Restrepo fue: “Negocien”. Es lo que a mí me consta. Después, pasa que van los paramilitares al Congreso y pues nadie del Gobierno sale a decir: “¡esto no puede pasar!” o “¿qué hacen acá?, si ni siquiera han dado verdad ni reparación”. Les recuerdo que esto hace parte de un proceso de paz, les recuerdo que solo Petro, Pardo y yo nos paramos, y creo que desde ahí comienza a haber un enfrentamiento con el Gobierno. Y ahí yo digo: “La verdad, no quiero seguir acá, esto no me sirve”.

(Puede leer también: Miguel Uribe, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, habló con BOCAS del asesinato de su madre)

¿Llegó al Senado sola o con algún partido?

Me llamó Juan Manuel Santos y me dijo: “¿Usted por qué no se viene a encabezar un nuevo partido que yo estoy haciendo que se llama el Partido de la U?”. Pero yo tenía conocimiento de una reunión que se había realizado en Córdoba con varios miembros que ya estaban en esa lista del Partido de la U, pero no tenía ninguna prueba [de paramilitarismo], porque si yo delataba a la persona que me había contado, la mataban. Y le dije al presidente Santos: “Yo acepto, pero si usted saca a estas 5 o 7 personas de la lista”. Me dijo que por qué, yo le respondí: “Yo sé que ellos tienen vínculos con los paramilitares”. Realmente me impresionó Santos, después de una o dos semanas tomó la decisión de sacar a esas personas, que eran del corazón del uribismo.



¿Recuerda algunos de esos nombres?

Me acuerdo de Dieb Maloof, un Vives, Caballero, Merlano…



¿Cómo están sus relaciones con el uribismo?

No tengo relaciones con el uribismo.



¿Se ha sentido perseguida por el uribismo?

Diez uribistas pusieron esta denuncia [sobre Odebrecht]. Esa es la única relación que tengo con ellos.



¿Cómo fue su relación política con Juan Manuel Santos?

Cuando él llegó a la Presidencia me ofreció ser directora del Sena, que para mí es la entidad más importante que tienen los bogotanos. Trabajé ahí algunos meses. Eso era trabajar con Petro y no fue muy fácil porque Petro me veía más como su oposición que como una aliada; y uno para trabajar con el gobierno local tiene que ver al Gobierno nacional como un aliado. No fue fácil, a pesar de que con Petro en el Senado tuvimos una buena relación en las denuncias contra el paramilitarismo y a pesar de que me había ofrecido la Vicepresidencia.



Luego Santos la llamó para trabajar en el Ministerio de Educación. Se volvió una de las ministras estrella de esa administración.

Allí aprendí, primero, que Colombia se va a reconciliar cuando ricos y pobres estudien en el mismo colegio. Eso solo quiere decir que la educación se convierta en un símbolo de la igualdad y de la libertad en Colombia. Todo lo que traté de hacer fue dar pasos para que eso pudiera ocurrir. Y eso fue costoso.

(Le sugerimos esta Crónica gráfica de BOCAS: La terrible travesía de los haitianos en Colombia )

Colombia se va a reconciliar cuando ricos y pobres estudien en el mismo colegio. FACEBOOK

TWITTER

¿De qué se siente orgullosa de su paso por el Ministerio?

Del programa ‘Ser pilo paga’, que logró abrir camino para que ricos y pobres estuvieran estudiando en la misma aula. De haber movido el índice de calidad en la educación secundaria. Y de la discusión que se dio con el tema de no discriminación en los colegios.



¿Esa no discriminación en los colegios qué significaba para usted?

Ese tema no fue una iniciativa del Ministerio de Educación o de mi Ministerio. Una parte ya estaba, y paso a explicar cuál, y otra llega a través de la Corte Constitucional. En Colombia se suicidó un joven que se llamaba Sergio Urrego y él se suicidó porque era gay y en su colegio lo rechazaban. La Corte Constitucional le dice al Ministerio que tiene que entrar a los colegios y revisar en los manuales de convivencia que no vayan a procurar discriminación, es decir, si en el colegio se permite que una niña y un niño se cojan de la mano, se debe permitir que dos niños se cojan de la mano o dos niñas. No podía tener normas para heterosexuales que no se aplicaran también para homosexuales. Cuando entramos a mirar cómo hacer eso, pues ya el Ministerio tenía una experiencia sobre el tema y la tenía en los gobiernos pasados y la tenía en los colegios públicos; con Naciones Unidas había entrado a los colegios para evitar que los manuales de convivencia tuvieran alguna regla que produjera discriminación. El reto que me tocaba a mí o al Ministerio que yo dirigía era entrar a los colegios privados, y ahí fue Troya, porque los colegios privados se opusieron a este tipo de no discriminación y los políticos usaron esto para sacar un odio que existía en Colombia convertido en homofobia.



¿La sorprendió?

Sí, me sorprendió mucho el miedo a lo desconocido, me sorprendió mucho la agresividad, esa pelea por ‘las almas’ de la Iglesia católica y los evangélicos. Pero así como vi la agresividad, el miedo, la ignorancia de muchas personas, sobre todo de muchos políticos, también sentí el amor y todo el espacio para la igualdad y la no discriminación que hay en Colombia para avanzar en este y en muchos otros temas.



¿Qué significa para usted el nombre Alejandro Ordóñez, quien la atacó abiertamente?

Lo veo desde dos puntos de vista que podrían sonar contradictorios, pero no lo son. El primero es que es una persona que tiene doble moral. Yo siempre he sido abiertamente gay, pero cuando era senadora él fue a pedirme el voto para que votara por él y me invitó a almorzar. Pero apenas tuvo la oportunidad de utilizar mi vida privada como un arma política, la utilizó.



¿Por qué?

Porque yo siempre había pensado, Ernesto, que ser una persona pública y abiertamente gay era el mensaje más fuerte que yo podía mandar a una comunidad, a los jóvenes que en este momento se identifican como homosexuales, pero después de que pasó toda esa persecución me di cuenta de que no era suficiente el ejemplo, que había que ser más vocal, que había que contar la historia, que había que decir que no pasa nada, que está bien ser gay, que vale la pena serlo. Amar no es una imposición de las normas sociales, y seguramente si no me pasa todo eso, no lo hubiera hecho.



Sorprendió mucho la cantidad de mujeres que salieron a la calle a criticarla, hubo protestas a nivel nacional…

Hoy yo quiero cumplir un papel mucho más activo con la comunidad, pero protegiendo a mi familia. Mi familia es Ceci, mi hermano, mis papás. Sentí que ellos sufrieron mucho con ese episodio, vi a Ceci muy triste, a mi mamá igual y yo no quiero que ellos tengan que vivir algo así. Eso tiene que ver mucho con mi decisión de no regresar a la política.



¿La amenazaron?

No me llegó una amenaza como me llegó en la época de los paramilitares, que fue violenta, incluso esa vez le enviaron una carta bomba a mi mamá. Varias veces tuve que salir del país por cuenta de amenazas. Aquí no tenían que enviarme nada para que yo viera a millones de personas diciéndome “usted es lo peor”.

(Le puede interesar: ¿Y si no gana Petro?: La columna de Alberto Casas en BOCAS

Alberto Casas Santamaría)

Le renuncié 20 veces al presidente Santos y nunca me las aceptó. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se sintió en ese debate en el Congreso en el que defendió abiertamente su orientación sexual?

Las ministras pasadas no eran lesbianas y eso era lo que yo tenía que ir a decir en el Congreso, porque creo que era y es importante dar una lucha grande contra la homofobia, contra cualquier tipo de odio. En ese momento estaba llena de valor y sabía que iba a ser mi último debate, porque también era consciente del dolor que le estaba ocasionando a mi familia. A los pocos días le dije a Ceci. “Yo creo que ya es hora de irme del Ministerio”.



¿En el gobierno estaban de acuerdo con su partida?

Fue muy difícil. Le renuncié por ahí unas 20 veces al presidente Santos. Nunca me las aceptó. Incluso, tuvimos una reunión muy privada con tres curas muy importantes, con muchas capas de vestido que supongo que les da una jerarquía grande, y fue una reunión muy pesada en la que el presidente Santos les mostró a ellos todos los letreros que había en la calle y les preguntó si ellos estaban promoviendo eso. Entró diciéndoles: “Ustedes saben que mi ministra es gay, ¿no?”. Así comenzó la reunión, me pareció una de las mejores reuniones en las que estuve con él, en donde puso su punto de vista liberal, en donde les dijo que el Gobierno tenía que defender eso porque además era una petición de la Corte Constitucional. La respuesta de la Iglesia en ese momento fue: “Su ministra es una agitadora”. Después él no me dejó renunciar hasta que un día le dije: “Presidente, la verdad, creo que ya hice la tarea”. Me dijo: “¿Cómo se le ocurre?”. Y yo le dije “es que emocionalmente necesito recuperarme”. Y me respondió: “Eso sí lo entiendo perfectamente”.



Con su pareja también ha tenido que afrontar escándalos y uno de esos es el de Odebrecht y contratos que aparentemente beneficiaron a sus familias. ¿Reconoce que hubo alguna irregularidad?

Cuando se es funcionario público y se termina el ejercicio de la función pública, lo normal es que haya muchas investigaciones. Yo salí con decenas de investigaciones en la Procuraduría, y muchas penales, y poco a poco se han ido cerrando. En este caso, como en los demás, Ceci y yo siempre hemos hablado con honestidad. Cada vez que se hablaba del tema portuario o marítimo declaramos el conflicto de intereses desde que estuve en la Cámara de Representantes, así que nunca hubo negligencia. Yo respeto las instituciones y respeto el proceso que se está dando y por ello no he hecho de esto un proceso mediático, pero en todos los casos, a todos los colombianos sí les puedo rectificar que tanto Ceci como yo hemos obrado con honradez en nuestra vida privada y en nuestra vida pública. Espero poder confirmarlo así en esas instancias judiciales.

Facebook Twitter Linkedin

La exministra tuvo su debut en la literatura en julio de 2021 con la novela Mujer amurallada, publicado por Ediciones B. El libro invita a reflexionar sobre la igualdad y la inclusión. Foto: Andrés Oyuela

(Le sugerimos: Ángela María Robledo, la mujer que se distanció de la 'Colombia Humana', conversó con Revista BOCAS.)

Hablemos del hoy. Después de todo lo que ha vivido, ¿está buscando refugio en la literatura? ¿O es un capricho?

Cuando comencé a escribir, que lo comencé a hacer desde el inicio del doctorado, comencé a tomar clases paralelas de literatura. Tomé clases de novela, de poesía, de historias cortas, de Borges, es decir, de distintos autores, y comencé a coger la disciplina de escribir. En un momento dado comencé a tener un portafolio de poesías e historias cortas. Vino entonces toda la historia de Mujer amurallada y desde entonces ha sido imposible detenerse. Me siento incompleta cuando no escribo.



Estas diez historias de su primer libro, Mujer amurallada, me imagino que son inspiradas en su vida personal, en la vida de mujeres gais que usted ha conocido…

Sí, está inspirada en muchos hechos, memorias, recuerdos. Vargas Llosa dice que los escritores tienen fantasmas personales, históricos y culturales, estos tres aparecen en esas historias.



¿El segundo libro en el que está trabajando va a conservar esta temática?

No me quiero anticipar mucho sobre el libro, pero no es concretamente sobre el tema gay, como fue Mujer amurallada. Sí tiene un personaje gay y con una historia, porque a mí me parece importante que la colombiana sea una literatura universal, y para que pueda serlo necesitamos incluir personajes negros, gais, mestizos. Me gustaría que ese tema se introdujera como lo es: natural, dentro de la literatura colombiana.



Un adelanto…

Es sobre acoso sexual a las mujeres.



¿Qué cosa quisiera borrar de su vida?

Un abuso que sufrí cuando era niña.



¿Quiere hablar de eso?

No.

Facebook Twitter Linkedin

La portada de la edición 112 de BOCAS es Germán Tellez, uno de los grandes sabios y maestros de la arquitectura colombiana. Foto: REVISTA BOCAS

Otras entrevistas de BOCAS

Gracias por leernos.

Nos gustaría recomendarle una de nuestras crónicas gráficas: BOCAS presenta el trabajo de los más brillantes fotógrafos en sus 10 años de historia.



POR: Ernesto Cortés. Editor general EL TIEMPO.

FOTOS: Andrés Oyuela.

EDICIÓN 112. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021