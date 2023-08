MasterChef Celebrity no deja de sorprender cada noche con las pruebas y los interesantes desafíos en los que los participantes deben destacarse para no quedar eliminados.



Los retos de salvación sin duda son parte clave de la competencia, sin embargo, no están exentos de accidentes en la búsqueda de tener la mejor sazón de la competencia y evitar el reto que despedirá a uno de los competidores.

El capítulo del 22 de agosto estuvo lleno de emociones, cada una de las celebridades lo dio todo en la cocina para evitar el reto de eliminación, ya que falta poco para conocer al top 10 de los mejores en esta cocina.



En esta prueba debían preparar un maridaje de café, el ingrediente de la noche, junto a un postre, y tenían 60 minutos para presentar la receta que los dejaría salvarse de despedirse del programa.

Uno de los momentos que generó preocupación durante la competencia fue cuando Zulma Rey recibió una fuerte quemadura al realizar caramelo.



La actriz de series como: 'Francisco, el matemático', 'Pandillas, guerra y paz' y 'A mano limpia', intentó probar el dulce, que estaba al fuego y que alcanza altas temperaturas en poco tiempo, con sus propios dedos.



"Me quemé durísimo. Me pareció muy fácil meter las manos para probarlo y el corrientazo más duro. Ya aprendí que no le puedo meter los dedos al caramelo", dijo Zulma después del suceso.

El duelo continuó y al finalizar el reto, los cocineros presentaron sus platos y esperaron el veredicto de los jurados. Luego de deliberar, los chefs escogieron a un hombre y una mujer que habían logrado impactarlos con sus sabores.



Estos fueron Adrián, a quien destacaron por sus habilidades y crecimiento a través del programa, al ser un competidor fuerte para estar en la final, y sorpresivamente Zulma, que a pesar de su contratiempo impresionó con su plato.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

