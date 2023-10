'Les colgaba': Zulma Rey, exparticipante de MasterChef, habló de su primer trabajo

Tras su paso por el reality 'MasterChef', Zulma Rey dio un nuevo paso en su carrera, en esta ocasión se desempeña en el programa de entretenimiento de los fines de semana de RCN 'Hola, gente'.



Antes de su paso por las grandes pantallas, la actriz y presentadora estuvo trabajando en un call center, sin embargo, asegura que no le iba muy bien tratando con las personas.



Estas declaraciones fueron dadas en el podcast ‘La chama y la rola’, allí Zulma Rey habló de su primer trabajo y cómo poco a poco logró hacerse un espacio en la pantalla chica.



“Trabajé en un call center de estética, yo contestaba los teléfonos”, pero este trabajo no era fácil para Zulma, pues muchas veces no entendía los requerimientos de las personas.



A pesar de que esta labor en los call centers requiere de mucha paciencia y tolerancia por parte de los trabajadores, la actriz de 'A mano limpia' dijo que nunca recibió insultos.



“Fíjate que no, siempre me fue bien. Además, oprimía un botón y los mandaba a otra oficina”, dijo en el podcast mencionado anteriormente.



Incluso, la actriz confesó que no se estresaba mucho con las solicitudes en su trabajo y cuando no entendía los requerimientos de las personas simplemente dejaba la llamada: “Cuando no les entendía, les colgaba”, dijo entre risas.

¿Quién es Zulma Rey?

Zulma Rey es una reconocida actriz de la pantalla chica, desde sus 9 años inició su carrera artística realizando anuncios publicitarios.



Una de sus primeras apariciones en novelas fue en 'Pedro, el escamoso', allí dio vida a la novia del colegio de 'mompirri'. Más adelante participó en ‘A mano limpia’ haciendo el papel de Jennifer Guiza.



Su papel en la telenovela representó la nominación a los premios Tvynovelas 2012, en la categoría mejor actriz y actor revelación del año.



Recientemente participó en el programa concurso 'MasterChef' donde se ganó el corazón de todos los colombianos y de los chefs con sus peculiares recetas. Se espera que el próximo 28 de octubre regrese a las pantallas con la producción 'Hola, gente'.

Zulma Rey dio detalles de su participación en Master Chef Celebrity

