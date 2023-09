Esta nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ ha dejado platos memorables, momentos de tensión y el ingrediente que, por supuesto, no puede faltar: fuertes lazos de amistad y camaradería entre los participantes.

Para muestra de un botón están Diego Sáenz y Zulma Rey, quienes, a pesar de los conflictos que pudieron tener dentro de la ‘cocina más importante de Colombia’, pasaron instantes agradables fuera del ‘set’, a tal punto de que se empezó a especular sobre un posible romance entre ambas celebridades.

En diálogo con ‘Buen Día, Colombia’, el exconcursante bogotano confesó que sostiene una “bonita relación” con la actriz colombiana y que incluso, en una oportunidad, compartió con ella en un ambiente alejado de las cámaras.

“Con Zulma nos vimos después de un importante capítulo, de los últimos en los que estuvimos. Parchamos en mi casa, ella se tomó unos traguitos y la pasamos increíble”, contó Sáenz, quien abandonó la competencia luego de presentar en el atril una papa a la duquesa con langostino.

Cuando los presentadores del matutino lo cuestionaron por la presencia de su entonces pareja, Laura Barjum, en la velada, el presentador respondió: “Claro que estaba, es que durante el programa se ven conflictos que son producto de la tensión y el estrés, pero por fuera es otra cosa. Tenemos un grupo de WhatsApp y todo”.



Las declaraciones del también músico hicieron eco entre el público y no tardaron en llegar los rumores de un posible acercamiento amoroso con Zulma Rey. Frente a esto, fueron ellos mismos los que salieron a aclarar la situación.

Diego Sáenz y Zulma Rey disolvieron los rumores: esto dijeron



A través de su cuenta de Instagram, Diego Sáenz, con un poco de humor e indignación, abordó el tema. No lo hizo solo, sino en compañía de Zulma Rey, con quien coincidencialmente se encontraba grabando en ese momento.



“A mí, la verdad, ya me causa hasta gracia el nivel de irresponsabilidad de algunos colegas periodistas, de algunos medios de comunicación por el famoso ciberanzuelo. Ayer publicaron esto y vean con quién estoy hoy acá, con quién voy a grabar hoy”, dijo inicialmente el locutor.

En tono de broma, la actriz le respondió: “Con tu nueva novia” y, segundos después, añadió: “Feliz de verte, amigo hermoso”, al tiempo que le daba un caluroso abrazo.



Aunque Sáenz le advirtió a Rey, en modo jocoso, que su muestra de cariño podría avivar aún más los rumores, la exparticipante de ‘MasterChef’ no dio su brazo a torcer: “Ay, no, que piensen lo que quieran. Yo te amo”.



Diego Sáenz fue noticia hace tan solo unos días, cuando, en la misma entrevista con ‘Buen Día, Colombia’, confirmó su ruptura con la ex reina de belleza Laura Barjum, con quien desde hace semanas se venía hablando de un distanciamiento.



"Yo a ella la amo y significa mucho también en mi vida, pero creo que también parte de esa evolución de volver al comienzo también agrega. Hay cosas que como pareja tampoco estaban funcionando, de un lado y del otro, y creo que también puede ser muy sensato decir: ‘Hagamos un stop’".

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO