Molesto por actitud de alumnos, ‘profe’ renunció durante clase virtual

Esta ‘nueva normalidad’ en el mundo ha dado mucho qué hablar.



El confinamiento para evitar la propagación del nuevo coronavirus propició, entre otras cosas, que tanto las labores empresariales como el estudio –y muchas otras actividades– se llevaran a cabo de forma virtual. El ‘trabajo en casa’ y la ‘clase virtual’ son, quizá, dos de los elementos característicos de este atípico 2020.



Estas nuevas (y a veces dolorosas) dinámicas de comunicación dieron pie a escenas ‘surrealistas’. En Perú, por ejemplo, un profesor renunció en plena clase virtual debido a la actitud indiferente de sus alumnos.



O al menos eso es lo que afirmó, visiblemente frustrado, durante la grabación.

Hasta el momento se desconoce el contexto pleno de la situación, sin embargo, –y a partir de la información brindada por la descripción del video en YouTube–, se sabe que ocurrió en una clase de la universidad Federico Villarreal, de Perú.



El video, al parecer, fue compartido en un grupo de Facebook llamado ‘UNFV página oficial derecho y ciencia política oficial’.



El clip, que dura poco más de un minuto, se viralizó en redes sociales.

“Yo he venido a enseñarles a ustedes y no están respondiendo. ¿Qué sentirían? Desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles”, aseguró con seriedad.



Vale resaltar que el docente era el único de la clase que en ese momento tenía la cámara prendida.



“Ya me harté, ya me harté de verles”, afirmó.

PROFESOR RENUNCIA POR ZOOM FRENTE A SUS ALUMNOS. ! INCREÍBLE ! vídeo viral PROFESOR RENUNCIA POR ZOOM FRENTE A SUS ALUMNOS. ! INCREÍBLE ! vídeo viral. Momento de la renuncia del profesor.

En medio de su desahogo, el profesor dijo que “este sistema” (refiriéndose a las clases virtuales) se perfeccionará el próximo año, por lo tanto, dejó ver que, de cierta manera, quiso ‘arrojar la toalla’ de forma momentánea.



“Mañana van a decir 'el profesor no me enseñó nada'. No es que el profesor no te enseñó nada, es que tú no leíste”.



Tras ello, el docente anunció que pasará su carta de renuncia a la institución. “Estoy harto”, enfatizó.

Acto seguido, le auguró un futuro caótico al país, pues, dijo, “la gente va a confiar en ustedes sus problemas y no estudian. El problema es de ustedes, no del docente”.



Luego de ello se despidió de forma lapidaria: “Gracias, alumnos. Hasta nunca”.



Tras ello la pantalla del docente quedó congelada.



Y el video terminó.

La actitud del profesor dividió a los usuarios en internet.



Por un lado, hay quienes aseguran que las modalidades ‘online’, a raíz de la pandemia, han desvelado las deficiencias del sistema educativo. Otros, por el contrario, creen que al profesor se dejó llevar por los comportamientos de algunos alumnos, no de la totalidad.

