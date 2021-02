¡Qué despiste!: dio clase de 2 horas por Zoom con el micrófono apagado

Aunque la humanidad entera lleva más de diez meses en la lógica de las reuniones y encuentros virtuales por causa de la pandemia del nuevo coronavirus, aún algunos pasan momentos incómodos o vergonzosos por causa de la tecnología.



Esta vez el turno fue para el profesor del departamento de Matemáticas de la Universidad de Singapur, Dong Wang, quien dictó una clase virtual de dos horas con el micrófono apagado.



Todo parece indicar que una falla técnica hizo que repentinamente la pantalla de Wang se congelara minutos después de haber iniciado la clase. Cuando regresó la imagen, el audio siguió sin funcionar y, aunque los estudiantes intentaron avisarle, el profesor no se percató hasta que inició la ronda de preguntas, dos horas después.



Curiosamente, cuando Wang dio paso a las inquietudes de los alumnos el sonido regresó. Así que uno de los 20 asistentes que aún estaba conectado tomó la palabra y le confesó que no habían escuchado nada.



"Hola, profesor, en realidad estuvo silenciado todo el tiempo. Así que no supimos nada de usted entre las seis y las ocho", comentó el joven.



Wang no lo podía creer. De hecho, su reacción fue la que se hizo viral en redes sociales.

El clip se hizo mundialmente famoso.

El video lo compartió el canal de YouTube 'Singapore Incidents' y ya cuenta con más de 300 mil visualizaciones.



Allí uno de los estudiantes de Wang comentó que lo que se ve en el clip es real y que, los pocos alumnos que quedaron en la sesión después de que se presentaron las fallas, intentaron de muchas formas hacerle caer en cuenta al docente que estaba silenciado.



"Los estudiantes intentaron todo tipo de cosas para llamar su atención activando el sonido e, incluso, llamando a su número de teléfono. Sin embargo, no respondió y continuó con la lección", se lee en el comentario.



Después de unos segundos hiperventilando, Wang aceptó lo sucedido y aseguró que repetiría la clase. Además, aprendió que debía estar cerca de su celular cada vez que hiciera una videoconferencia para evitar este tipo de incidentes.



Tendencias EL TIEMPO