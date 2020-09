Trágicas historias de actores y actrices ‘porno’ que murieron jóvenes

En los últimos años, algunos de los actores y actrices de la industria del entretenimiento para adultos han muerto en extrañas circunstancias.



Además, en la mayoría de los casos estos decesos dejaron prometedoras carreras truncadas y enlutaron a la industria.



Entre las causas que han producido estas trágicas muertes se destaca el uso desmedido de drogas, una problemática que, según el reporte mundial de drogas del 2019 de la Organización de las Naciones Unidas, causó, en 2017, la muerte de al menos 585.000 personas, la cifra más reciente que reporta esa institución.

Zoe Parker

Zoe grabó más de 100 videos en sus seis años de carrera. Foto: Twitter

El pasado 12 de septiembre murió esta actriz, de 24 años, por causas que su familia no ha revelado. Era oriunda de Texas, Estados Unidos, y se había mudado a Los Ángeles en 2014. Allí su carrera comenzó con fuerza: logró grabar con reconocidas casas productoras como Evil angel, Team skeet, BangBros y Zero tolerance.



En 2019 se alejó de los sets de grabación y regresó a Texas con su familia. Continúo en la industria del entretenimiento para adultos con una cuenta de OnlyFans, un servicio de suscripción en el que se le paga a creadores para obtener contenido exclusivo.



Según escribió su prometido en una recolecta de fondos para su funeral en la página GoFundMe, "le había empezado a ir muy bien y (...) se veía feliz por la primera vez".

Kyle Dean

Kyle Dean era descrito como un actor 'gay for pay'. es decir, un hombre heterosexual que trabaja en la industria 'porno' gay debido a los mejores salarios. Foto: Twitter

En enero de 2018 fue encontrado muerto el actor Kyle Dean. Tenía 21 años. Meses antes había incursionado en la industria y había grabado escenas con las productoras Corbin Fisher y GayHoopla. Este estadounidense era oriundo de Texas y vivía en Florida. Un año antes de su muerte, reportó el medio 'South Florida Gay News', había sido arrestado por posesión indebida de drogas y robo.



​Las causas de la muerte de Dean (cuyo nombre verdadero era Brandon Chrisan) no fueron reveladas por su familia, pero muchos de sus fanáticos comentaron en redes sociales que pudo haber tenido que ver con su pasado delictivo.

August Ames

Ames dejó una carta de despedida a sus familiares y amigos en la que les pedía perdón. Foto: Archivo particular

El 7 de diciembre de 2017 se conoció que la actriz August Ames se había suicidado en su casa en California, Estados Unidos. Tenía tan solo 23 años.



Antes de morir, esta canadiense había causado polémica por cuenta de unos tuits en los que aseguraba que "cuidaba su cuerpo" y no grabaría con un actor que hubiera participado en una producción homosexual para "no contraer ningún virus". El mensaje fue interpretado como homofóbico, pues estigmatizaba a los hombres gay.



Algunas críticas se convirtieron en insultos y amenazas. Sin embargo, no se sabe si esta controversia fue el detonante de su decisión. Ella dejó una carta de despedida en la cual solo le pedía perdón a su familia.

Yurizan Beltrán

Yurizan vivía en Los Ángeles y su carrera empezó en 2010. Foto: Instagram

El 15 de septiembre de 2018 se dio a conocer la muerte de Yurizan Beltrán, una actriz de ascendencia mexicana nacida en California, Estados Unidos. Tenía 31 años y había empezado en la industria en 2010, luego de una breve carrera como enfermera, según información de 'El Universal' (México).



Su cuerpo fue encontrado en su casa de Los Ángeles.



En el reporte oficial de lo sucedido se explica que todo habría sido causa de una sobredosis accidental con hidrocodona, un opiáceo que es usado como analgésico.

Dave Slick

Dave Slick se dio a conocer como modelo 'webcam' en la página Chaturbate. Foto: Twitter

El modelo 'webcam' del sitio web para adultos Chaturbate, y actor de la productora Falcon Studios, fue encontrado muerto en junio de 2018. Slick era asistente a la convención 'Exxxotica Expo', en la ciudad de Chicago, Illinois, cuando fue encontrado inconsciente en un baño en el que fueron halladas jeringas, según el reporte de las autoridades.



Su muerte dio pie a polémicas en la industria tras las revelaciones que hizo su colega Billy Santoro, quien escribió un artículo titulado 'Cómo la industria pornográfica heterosexual mató a Dave Slick'.



En el texto, Santoro explica que su compañero había lidiado con una crisis de salud mental cuando empezó a trabajar en el 'porno gay' debido al 'bullyng' que recibió por modelos heterosexuales y agentes, quienes le pidieron alejarse de esa parte de la industria.

Olivia Nova

Olivia Nova también trabajó para la agencia de modelaje LA Direct Models. Foto: Archivo particular

A principios de enero de 2018, tan solo semanas después del suicidio de August Ames, se anunció que la actriz de 20 años Olivia Nova había muerto en circustancias desconocidas.



La estadounidense empezó su carrera en marzo de 2017, una breve trayectoria que no le impidió hacerse con logros como la protagonista de 'La mejor escena lésbica' en los premios AVN, los más importantes de la industria para adultos.



Nova fue encontrada desnuda en su casa de Las vegas, Nevada. Según determinaron los especialistas, cuando la hallaron llevaba poco más de 12 horas de fallecida. El 18 de enero la causa de su muerte fue revelada por el portal de entretenimiento 'Hollywood Life': una infección vaginal.

Olivia Lua

Olivia Lua falleció a finales de enero de 2018. Foto: Archivo particular

A finales de enero de 2018, Olivia Lua murió, a sus 23 años, y se convirtió en la quinta actriz 'porno' en morir en menos de tres meses. Al igual que Nova, trabajaba con la agencia LA Direct Models, la cual confirmó su fallecimiento.



Esa misma empresa añadió en un comunicado público que Lua no había estado trabajando desde hace dos meses por "problemas personales". Y agregaron que en abril de 2017 había sido internada en un centro de rehabilitación del que habría salido saludable hasta antes de su muerte cuando "ingresó de nuevo a una institución de West Hollywood". Allí habría fallecido por una sobredosis accidental tras mezclar fármacos y alcohol.

Bill Bailey

Nació en el Estado de Minnesota y no inició su carrera sino hasta finales de sus veintes. Foto: Instagram

Este estadounidense era uno de los actores 'porno' más reconocidos en la industria. Así lo constata que haya grabado, según cifras de 'El País', casi 2.000 videos con productoras de la talla de Brazzers, Evil Angel y Wicked Pictures.



En marzo de 2019 Bailey asistió a lo convención 'Expo Sexo', en la Ciudad de México, junto con su pareja, la también actriz A.J Applegate. Ambos estaban departiendo con unos amigos en el cuarto piso de un hotel y habrían estado tomando alcohol antes de que el actor cayera accidentalmente al vacío.



Tenía 38 años, había iniciado su carrera en 2009 y era, en ese momento, uno de los modelos más activos de la industria.

