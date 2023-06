En su regreso a la televisión, la actriz Zharick León reveló los detalles de su nuevo papel antagónico en la reciente producción del canal Caracol 'Romina Poderosa'.



La cartagenera, conocida por su emblematico personaje de 'Rosario Montes', una cantante enamorada de uno de los protagonistas en 'Pasión de Gavilanes', no aparecía en la pantalla chica desde que la segunda temporada de la misma, que fue lanzada en mayo de 2022, tras la acogida que tuvo la remisión de su primera versión en la pandemia.

En esta ocasión, León interpretará a 'Virginia Vélez', una mujer de clase alta y ambiciosa con ganas de poder, que sobrepasará cualquier límite para obtener los resultados que desea, según la descripción de la productora.



(Le puede interesar: Video: Paola Turbay celebra final de 'Ana de Nadie' a ritmo de Karol G y Shakira).



Frente a este nuevo papel, aseguró que se encuentra feliz de poder realizar este dramatizado, ya que nunca había personalizado una figura con aquellas características, lo que significa todo un reto para ella.



"Es la primera vez que tengo la oportunidad de darle vida a un personaje como este. Yo pensé que había tenido los retos más grandes de mi vida y 'Virginia' me sorprendió gratamente”, señaló en entrevista con el diario 'El Universal'.

De la misma manera, Zharick afirmó que para darle forma y una actuación natural a 'Veléz', se basó en las personalidades de la aristocracia colombiana. Con un trabajo diario en las las grabaciones para profundizar y entender las acciones y decisiones de la misma.



(Siga leyendo:Así se veía Lina Tejeiro en Padres e Hijos, antes de la fama y las cirugías).



"Poco a poco estudiando las escenas, yendo a lo profundo, como buscando una razón de ser de cada acción. ¿Por qué esta persona actúa así? ¿por qué reacciona de esta manera? Entonces fue muy bonito porque en compañía de mis directores y estudiando cada escena siempre encontraba algo”, dijo León para el medio citado anteriormente.



Pese a sus actuaciones como adversaria en las producciones 'No renuncies Salomé', 'La viuda de blanco' y 'La promesa', la artista no había interpretado el papel de villana principal, que en esta ocasión avivará la antipatía de los televidentes, según contó para la revista 'Vea'.



"Me siento feliz y afortunada de regresar a la televisión con un personaje tan maravilloso como 'Virginia Vélez', una mujer que despertará amores y odios en los televidentes (…). Ella es amorosa y entregada a su familia, pero tiene un pasado algo turbio que pronto todos conocerán”, expresó la actriz.



(Lea también:Rosario Montes y personajes que han marcado la carrera de Zharick León).



La telenovela, que se estrenó en la noches del pasado 31 de mayo, narrará los enfretamientos entre la protagonista Romina Páez, una cilcista de donwhill, y la mamá adoptiva de su hermana gemela que las separó al nacer y que dirige una banda criminal. Por supuesto, esa mujer será 'Virginia Veléz'.

¿Por qué la controversia con 'Pasión de gavilanes'?

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Karol G vuelve a comentarle publicaciones a Feid: ¿aún están juntos?

Paola Turbay interpondrá denuncia por estafa: 'llamamos al banco'

Epa Colombia presentó por un día en el programa 'Lo sé Todo'