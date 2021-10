Señalan a Zayn Malik de golpear a la mamá de la modelo Gigi Hadid

La relación de la modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik está en el ojo del huracán y protagoniza los titulares de varios medios internacionales luego de que se conociera que, al parecer, se habrían separado.



Su ruptura se habría dado, según varios medios, luego de que Yolanda Hadid, madre de la modelo, acusara a Malik de haberla golpeado.

Todo comenzó hace unos días cuando ‘TMZ’, medio especializado en noticias del mundo del espectáculo, publicó la noticia.



Según el portal, fuentes cercanas a la familia contaron que Yolanda Hadid, madre de la modelo, fue golpeada por Zayn Malik en medio de una discusión.



‘TMZ’ publicó que el altercado entre Malik y la mamá de su pareja se habría dado el pasado 29 de septiembre en su casa en Pensilvania. El medio reportó que, en un tono grosero, Malik le pidió a Yolanda Hadid no acercarse a su hija de 13 meses y, posteriormente, la empujó.



“Luego, supuestamente, la empujó a un tocador causándole angustia mental y dolor físico”, reportó ‘TMZ’.



El cantante, exmiembro de la banda One Direction, se refirió a las acusaciones y negó haber golpeado a la madre de su pareja Gigi Hadid.



En un primer momento, Malik respondió a ‘TMZ’ afirmando que nunca golpeó a la mujer y le pidió a Yolanda Hadid reconsiderar sus acusaciones.



“Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid y, por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la resolución de estos problemas familiares en privado”, le dijo el cantante al medio citado.



La versión del cantante

Pero Malik fue más allá en sus declaraciones sobre la situación.



El cantante publicó un escrito en su cuenta de Twitter en el que afirmó que los asuntos de una familia no deben discutirse en público.



"Como todos saben, soy una persona reservada y tengo muchas ganas de crear un lugar seguro y privado para que mi hija crezca tranquila. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al ojo público para que todos puedan meterse y opinar”, dice el texto.



En su publicación, Malik confirmó que sí hubo una discusión y contó que se dio cuando un miembro de la familia Hadid, sin nombrar a Yolanda, ingresó a su casa cuando su pareja no estaba.

Tengo la esperanza de que todos los involucrados sanemos de las duras palabras dichas y, lo que es más importante, sigo alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que ella merece FACEBOOK

TWITTER

“En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no cuestionar las afirmaciones que surgieron de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que entró en nuestra casa mientras ella no estaba hace varias semanas”, escribió.



El texto continuó: "Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que ahora estamos divididos y, a pesar de mis esfuerzos por restaurar el ambiente familiar pacífico que me permite ser el padre que mi hija merece, esto ha sido 'filtrado' a la prensa. Sin embargo, tengo la esperanza de que todos los involucrados sanemos de las duras palabras dichas y, lo que es más importante, sigo alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que ella merece”.



Pero parece que el incidente ya escaló a un problema legal. Según ‘The Sun’, Zayn Malik fue acusado de cuatro cargos de acoso y recibió medida de libertad condicional.



“Zayn, de 28 años, fue acusado de intención de acosar, molestar o alarmar a Yolanda Hadid, y comunicar palabras lascivas, amenazantes u obscenas”, dijo ‘The Sun’ citando los documentos judiciales de la demanda de Yolanda Hadid.



El mismo medio informó que Zayn se declaró “sin oposición” y que fue multado. Se le impuso también la obligación de completar una clase de manejo de ira y un programa de violencia doméstica.

‘Gigi y Zayn ya no están juntos’

Luego de que se hiciera pública la discusión entre Zayn Malik y Yolanda Hadid, varios medios internacionales afirman que el incidente causó la separación entre el cantante y la modelo Gigi Hadid.



“Gigi y Zayn ya no están juntos, y ha sido así por un tiempo. Fuentes familiarizadas con la situación le dicen a TMZ que la división ocurrió hace aproximadamente un mes”, publicó TMZ.



Esta versión también fue publicada por medios como ‘E News’ y la revista ‘People’: “No están juntos en este momento. Sin embargo, ambos son buenos padres”, dijo una fuente de la familia a ‘People’.



Gigi y Zayn llevaban una relación de seis años. Según ‘El País’, la pareja se conoció en 2015 cuando el cantante dejó One Direction para emprender su carrera de solista y cuando ella despegaba en el mundo del modelaje. La pareja tiene una hija de 13 meses llamada Khai.



Hasta el momento Gigi Hadid no se ha pronunciado sobre la discusión de su madre y su pareja, ni se ha referido a los rumores de una posible separación con Malik. Sin embargo, su mánager envió un comunicado a la revista ‘People’ en el que afirmó que la modelo pide privacidad.

