¿Qué hacen en la actualidad los presentadores de ‘Zapping Zone’?

'Zapping Zone' fue uno de los programas de Disney Channel que marcó la infancia y la adolescencia de millones de personas en Latinoamérica.



Este show, estrenado a principios de siglo, se caracterizó por el gran talento de sus presentadores, quienes llenaron de alegría y diversión a los televidentes durante más de una década.



Pese al éxito rotundo, el programa dijo adiós en 2012. Este fue el cierre de un ciclo para los presentadores que hicieron sus primeros ‘pinitos’ en este espacio televisivo.

¿Qué pasó con los recordados miembros del programa?

Roger González

Roger González Garza-Gámez, nacido en la ciudad de Monterrey, México, es uno de los ‘host’ más recordados de 'Zapping Zone'.



De acuerdo con la revista ‘Chic’, González inició su carrera actoral a los 11 años, cuando hizo parte de varios comerciales de televisión.



Tras ello se unió al medio mexicano ‘TV Azteca’ para conducir un programa de televisión y luego incursionó en el teatro.



Sin embargo, la oportunidad de su vida llegó cuando lo contactaron para participar en 'Zapping Zone'. Allí estuvo por más de una década.

En la actualidad, Roger González es el presentador de varios programas mexicanos de televisión. Foto: Disney Channel - Instagram: @rogergzz

Tras su salida del programa, González se dedicó a trabajar en obras de teatro y otras puestas en escena hasta que, en 2018, regresó a la televisión para ser el presentador del reality mexicano ‘Todo un show: camino a la fama’.



En 2019 se unió al equipo de trabajo de ‘Venga la alegría’, un magazine de diversos temas.



En la actualidad, Roger también es el presentador de ‘Todos quieren fama’, programa emitido por la cadena de televisión ‘TV Azteca’.

Carla Medina

Carla Medina, procedente del estado de Nuevo León, en México, también es una de las presentadoras más recordadas de este programa de televisión.



De acuerdo con el medio local ‘Tribuna’, Medina, quien es actriz y cantante, llegó a 'Zapping Zone' en 2002. Con Roger González conformaron uno de los ‘tándems’ más exitosos del programa.



No obstante, tras 8 años al ‘mando del barco’, Medina se retiró para darle paso a otros proyectos profesionales.

Recientemente, Carla Medina prestó su voz para encarnar a un personaje de la película 'Raya y el último dragón'. Foto: Disney Channel - Instagram: @carlamedina

En 2010 condujo el ‘El gran show’, 'reality' emitido por ‘Univisión’. También fue presentadora del programa de televisión ‘Cántalo Mama’ y ‘La vida es mejor cantando’.



En 2016, Medina se unió al grupo de trabajo del programa digital ‘Live from E! Latino’ y tuvo la oportunidad de cubrir varias galas de premios.



Esta mujer de 36 años también es autora de algunos libros como: ‘Luna de Sal’, ‘Soñando’ y ‘Libro mágico’.



Su trabajo más reciente se dio al prestar su voz para encarnar a un personaje en la película ‘Raya y el último dragón’, de Disney.



En la actualidad sigue inmersa en sus proyectos personales.

Miguel González

Miguel González, actor colombiano, también es uno de los presentadores más recordados de 'Zapping Zone'.



De acuerdo con un artículo de este medio, González tuvo la oportunidad de convertirse en uno de los presentadores de este programa de televisión gracias a una situación particular.



En su momento, él contó cómo se dio todo y dijo: “Una amiga me llamó para que la acompañara a un casting y eso me dio la oportunidad de llegar a Disney Channel”.



Sin tenerlo planeado terminó audicionando para el programa y días después fue llamado para ‘firmar papeles’.



“Yo iba caminando por la carrera Séptima, en Bogotá y recibí una llamada de Argentina. ‘Nos gustaría que vinieras a entrenarte’ fue lo que me dijeron”, comentó.



Desde entonces, González se convirtió en uno de los ‘host’ de 'Zapping Zone'.

Miguel González también actuó en algunos televenovelas y series de televisión como 'Enfermeras' y 'María Magdalena'. Foto: Disney Channel - Instagram: @mrgonzalesmiguel

Tras la finalización del programa incursionó de lleno en la actuación y culminó sus estudios de artes escénicas y visuales en la Universidad Javeriana, de Bogotá.



Este actor colombiano ha hecho parte de algunas telenovelas y series de televisión como ‘Enfermeras’ y ‘María Magdalena’.



En la actualidad trabaja en diversos proyectos relacionados con el teatro.

Valeria Baroni

Valeria Baroni, nacida en 1989 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, fue otra de las recordadas presentadoras del programa.



De acuerdo con el medio local ‘CMTV’, Baroni incursionó en el canto y en la danza a los nueve años, cuando empezó a asistir a varias escuelas especializadas en la materia.



Tras ello participó en producciones como ‘Saltimbanquis’ (2000), ‘Canasta’ (2001) y ‘Un cuento de Navidad’ (2003).



También hizo parte del reality show ‘High School Musical: La Selección’, programa que le permitió unirse al elenco de la versión argentina de esta película de Disney.



También actuó en la serie ‘Violetta’. En 2010 llegó hasta la cúspide del prestigio al convertirse en una de las ‘host’ de 'Zapping Zone'.

Valeria Baronia tuvo un paso breve por 'Zapping Zone'. Solamente fue presentadora del programa durante dos años. Foto: Disney Channel - Instagram: @valeriabaroniok

Su paso por el programa, aunque efímero, fue muy recordado. Tras ello se enfocó en sus otras dos pasiones: la música y el contenido audiovisual para YouTube.

Dany Martins

Dany Martins, oriundo de Argentina, fue uno de los presentadores más aclamados de 'Zapping Zone'.



En su momento, en entrevista con el medio local ‘Diario Show’, Martins habló sobre sus inicios en el mundo de la televisión y su experiencia en ese programa de Disney Channel: “A los 13 empecé con comerciales para televisión y a partir de ahí arranqué a meterme en castings. Luego, a los 15 estuve en ‘Chiquititas’ (telenovela argentina) y a los 16 en ‘Caramelito en barra’ (programa argentino de televisión)”.

Dany Martins se convirtió en 'host' de 'Zapping Zone' a los 19 años. Foto: Disney Channel - Twitter: @danymartins10

En el 2000, a los 19 años, hizo el casting que cambió su vida.



“En julio de 2000 comenzamos con 'Zapping Zone', estuve del primer al último programa, fueron 5.500 episodios (...) Nos enseñaron a ser respetuosos y educados para que siga siendo ‘El Maravilloso Mundo de Disney’. Si querés trabajar para chicos, lo mejor es tener una buena imagen”, puntualizó.



Luego de cerrar el ciclo en este programa, Martins continuó colaborando en algunos proyectos con Disney Channel. En su momento también ‘se le midió’ a comentar algunos partidos de la Copa Libertadores, los cuales fueron transmitidos en Facebook.



En la actualidad tiene 40 años.

Carolina Ibarra

Carolina Ibarra, nacida en Argentina, fue otra de las ‘host’ de este programa de televisión.



De acuerdo con el medio local ‘Voces críticas’, Ibarra siempre quiso ser bailarina clásica, sin embargo, a los 17 años se enamoró del teatro y enfocó sus estudios en esta área del arte.



En 2005 llegó a 'Zapping Zone' y, desde entonces, se convirtió en una de las presentadoras más queridas del show.

En la actualidad, Carolina Ibarra trabaja en una emisora argentina. Foto: Disney Channel - Instagram: @caritoiba

En su momento, en diálogo con el medio citado, habló sobre su paso por este programa de Disney Channel.



“Primero dije que quería ser actriz y no conductora, aprendí a conducir, aprendí a estar en un programa en vivo, a perder el miedo y la vergüenza a todo. Fue como una escuela para mí”, afirmó.



Tras su partida de 'Zapping Zone', Ibarra trabajó en otros proyectos audiovisuales y también fue ‘host’ de un programa de televisión especializado en música llamado ‘La casa del pop’.



En la actualidad trabaja en la emisora argentina ‘Radio Concepto’.

