En Ruanda existe un niño que no es similar a los demás jóvenes de su entorno, pues por su condición física es apodado el ‘Mowgli de la vida real’. Además, los niños de su pueblo lo suelen acosar llamándolo “mono” y “simio”, cuestión con la que el joven ha tenido de luchar toda su vida.



Esta historia de trata de Zanziman Ellie, un joven de 23 años que sufre de un trastorno llamado microcefalia, una afección en la que la cabeza es mucho más pequeña que el cuerpo. Esto le ha impedido vivir una vida normal y constantemente tiene que tratar con la dureza y las críticas de sus vecinos.

Su madre compartió su historia en un documental sobre su vida titulado “Born Different”, es decir, “Nacido diferente”, de AfrimaxTV. Ante las cámaras, ella explica que Ellie es “un milagro, un regalo de Dios”, pues anteriormente había perdió cinco hijos, quienes fallecieron al nacer.



Ellie fue el sexto y por su discapacidad tiene la cabeza del tamaño de una pelota de tenis. Sin embargo, esto nunca le ha importado a su madre, quien lo aman tal cual como es. “Tan pronto como lo tuve supimos que era un mensaje de Dios para nosotros, un mensaje de esperanza”, aseguró en la filmación.



Por otro lado, en el cinta también reveló la dura realidad que vive Ellie, ya que desde su nacimiento ha sido intimidado y perseguido por los lugareños por tener rasgos faciales inusuales. Lamentablemente, esto ha hecho no pueda asistir a la escuela y hoy en día tiene dificultades auditivas y del habla.

¿Cómo era la vida Zanziman Ellie?

Según el relato de su madre, Ellie siempre está sonriendo y persiguiendo animales. Además, se niega a comer la comida que le prepara su madre y prefiere comer plantas y frutas de los árboles. “No le gusta la comida preparada, prefiere comer plátanos. No sabe nada, no puede hacer nada”, afirmó su progenitora.



El ‘Mowgli de la vida real’ pasaba sus días en el bosque, entre los animales, y una de sus actividades favoritas era correr. “¡Corre como Usain Bolt! Llega a hacer 230 kilómetros en una semana”, comentó su madre. Además, reveló que a veces se ve obligada atar a su hijo con una cuerda para que no se pierda.

Después de que su historia se hizo conocida, Afrimax TV puso en marcha una iniciativa de financiación colectiva en GoFundMe para ayudar a Ellie y su familia.



“Ayudemos a esta madre soltera a criar a este niño debido a que está desempleada, lo que hace que la familia se quede sin alimentos y obliga a este niño a ir al bosque y comer pasto. Contribuyamos y salvemos la vida de este niño y de su madre”, decía la página de GoFundMe.



Su vida dio un giro de 180 grados

Al poco tiempo y gracias a las ayudas, el ‘Mowgli de la vida real’ ha podido cambiar su vida y ahora viste un traje y está inscrito en una escuela para niños con necesidades especiales en el Centro Comunitario de Ubumwe, Gisenyi, Ruanda.



Según el ‘Daily Star’, los días que Ellie pasaba en el bosque quedaron atrás. Además, su madre califica todo lo sucedido como un “milagro”.

“Estaba siendo ridiculizado (Zanziman) y a menudo corría detrás de él. En este momento está en la escuela con sus compañeros y estoy muy feliz”, dijo su progenitora al diario inglés.



Por último, añadió que su hijo vive una vida muy buena y estaban próximos a recibir una nueva casa en Ruanda.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

