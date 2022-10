Zac Efron es uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica de Hollywood. Sus actuaciones en ‘High School Musical’, ‘17 otra vez’, ‘Guardianes de la Bahía’, entre otras cintas, lo han posicionado en lo más alto del séptimo arte y se ha convertido en uno de los ‘sex symbols’ más aclamados por las audiencias.



Sin embargo, en abril de 2021, el artista, de 35 años, empezó a recibir las críticas de la opinión pública por el cambió físico que mostró en su rostro durante la grabación de ‘Earth Day: the musical’. En las imágenes se le ve con los pómulos notoriamente marcados y unos cachetes inflamados que lo hacían lucir, según algunos internautas, irreconocible.



Tras el hecho, se empezó a especular que Efron se había sometido a inyecciones de bótox y a operaciones estéticas que habían salido mal y, por ende, habría tenido una transformación física tan notoria.

Hoy algunas dudas se han podido esclarecer. Según el portal de entretenimiento ‘Esquire’, su cambio de apariencia se debe a que está realizando la grabación de una nueva película, ‘The Iron Claw’, la cual narra la trágica vida de uno de los luchadores más icónicos de la década de los 80 y principios de los 90.



En las imágenes se le puede ver un cuerpo notoriamente tonificado, mucho más de lo que tiene acostumbrado a mostrar a sus fanáticos en cintas como ‘Buenos Vecinos’. Por lo visto en las fotografías filtradas, se ha sometido a una rutina de entrenamiento exigente para poder igualar la masa corporal de Kevin Von Erich, personaje en que se enfoca la historia, por lo que despertaron nuevamente las críticas de la opinión pública sobre su apariencia.



¿Qué pasó con el cambio facial?

Ahora bien, esto podría explicar la transformación muscular a la que se está sometiendo en artista, pero no a su cambio facial, pues en entrevista con ‘The Men’s Health' a finales de agosto, Zack Efron confesó que los pómulos y su quijada se mostraban tan protuberantes debido a una fuerte caída que padeció en su casa.



El golpe que se dio con una de las esquinas de una de sus esculturas fue tan fuerte, que quedó inconsciente y con la mandíbula rota. El percance lo terminó llevando a una cirugía que hizo que sus "músculos se inflamaran y crecieran de una manera exagerada".



“El hueso de la barbilla colgaba de mi cara (...) Los músculos maseteros simplemente crecieron. Se hicieron muy grandes”, aseguró el actor.



Miles de usuarios han comentado en redes sociales sobre el rostro del actor Zac Efron. Foto: @zacefron

¿De qué trata 'The Iron Claw’?

El filme no solo cuenta la historia de como Kevin Von Erich consiguió la fama internacional convirtiéndose en uno de los luchadores más respetados del mundo, sino también el traumático pasado personal, que lo llevó a sobrellevar estados emocionales sumamente cambiantes.



El padre y los cuatro hermanos de Kevin se dedicaron a la lucha libre profesional. De hecho, el progenitor de Kevin fue Jack Barton Adkisson, luchador de alto rendimiento que personificaba a un malvado alemán conocido por el nombre artístico de ‘Fritz Von Erich’.



El drama viene cuando todos los hermanos Von Erich, menos Kevin, pierden la vida en sucesos sumamente trágicos. Es más, el protagonista tuvo cinco hermanos en total, pero uno de ellos murió a la edad de seis años en un accidente. Tres de ellos se suicidaron y otro falleció a causa de una gastroenteritis severa mientras dormía.



