Tras casi nueve años viviendo en Colombia, Zac Morris había anunciado que dejaría el país y se mudaría a Argentina, generando polémica entre sus seguidores en redes sociales, quienes en su mayoría eran colombianos.

El 'gringo colombiano', como era conocido, explicó que se aburrió de la situación del país en entrevista con el diario argentino 'El Clarín'.



"Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta", dijo al medio argentino.



Por eso decidió mudarse allá.

También publicó al respecto varias imágenes haciendo referencia a las dificultades que tienen que afrontar a diario los colombianos, cosas que los turistas no tienen que vivir cuando vienen de viaje.



"Aunque pierda 'likes' y seguidores, no pude seguir diciéndole a los mismos colombianos que su país es un paraíso, sabiendo que mi experiencia de vivir en Colombiano ha sido muy distinta a la experiencia del pueblo", fueron las palabras que acompañaron la publicación.

'Pase lo que pase, nunca dejaré de querer esta tierra'

Ahora, casi dos meses después de haberse ido del país, vuelve a hablar de su partida, pero en publicación de Facebook, expresando que volver al país le da alegría y agradeciendo a los colombianos el cálido recibimiento.



"Feliz de estar en Colombia otra vez. Es hermoso ver que los colombianos perdonan y que me reciben con el mismo cariño de siempre. Pase lo que pase, nunca dejaré de querer esta tierra", escribió en el 'post', en el cual dejó en claro que ama Colombia y subió algunas fotos desde el techo de un edificio en Bogotá.

¿Será que volverá a vivir en Colombia o solo fue un viaje de visita a el lugar al que llamó en varias ocasiones su "segundo hogar"?

