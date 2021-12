Zac Morris se convirtió en uno de los extranjeros, proveniente de Estados Unidos, más querido de Colombia. El influencer constantemente publicaba videos de lo que hacía en el país. Allí demostró su amor por la nación lo que lo llevó a adquirir la nacionalidad colombiana en 2019.

Tras casi 9 años viviendo en Colombia, el 'gringo colombiano' como era conocido, anunció que había decidido dejar el país y mudarse a Argentina. Lo que llamaba "su segundo hogar" le causó aburrimiento.



“De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo”, dijo Morris a el diario 'El Clarín' de Argentina.



"Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso", puntualizó.



El influencer lleva un mes en Argentina. "Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta", dijo.



En las últimas horas, Morris publicó un video en su cuenta de Instagram aclarando lo que había dicho para el medio argentino. "Mi experiencia en Colombia ha llegado a cambiar mi vida", dijo.



El estadounidense cuenta que tras adquirir la nacionalidad y volverse reconocido, su meta de conocer 10 países de Latinoamérica empezó a desviarse. En su estadía en Colombia adquirió una casa e, incluso, fue profesor de inglés.



"Hay tanta diversidad en Latinoamérica por su cultura y su idioma que me inspira a conocerlo", afirmó. Morris aclaró que quiere mostrar la diversidad del subcontinente a sus seguidores.

La historia de Morris

Morris ha pasado largas temporadas en diferentes países latinoamericanos como Colombia y Perú. Tiene 31 años y nació en Carolina del Sur, Estados Unidos. Se graduó como psicólogo pero se dio cuenta que algo le apasionaba mucho más: aprender español fluido.



"Me gusta más el español que el inglés y también la persona que soy cuando hablo español. Me gusta el mundo latino. Me encantan los mercados, los barrios. Tienen mucho menos, pero no les falta nada y viven más felices. El recurso más potente es la gente en Latinoamérica", aseguró al medio citado.



Su camino aprendiendo el español fue lo que lo llevó a ser reconocido. Las dificultades e, incluso, lo chistoso del aprendizaje atrajo a varios seguidores. Inició a aprender en 2013 cuando tenía solo 23 años.

