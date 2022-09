Zac Efron es uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica de Hollywood. Sus actuaciones en ‘High School Musical’, ‘17 otra vez’, ‘Guardianes de la Bahía’, entre otras cintas, lo han posicionado en lo más alto del séptimo arte y se ha convertido en uno de los ‘sex symbols’ más aclamados por las audiencias.



Sin embargo, en abril de 2021, el artista, de 35 años, empezó a recibir las críticas de la opinión pública por el cambió físico que mostró en su rostro durante la grabación de ‘Earth Day: the musical’. En las imágenes se le ve con los pómulos notoriamente marcados y unos cachetes inflamados que lo hacían lucir, según algunos internautas, irreconocible.



Tras el hecho, se empezó a especular que Efron se había sometido a inyecciones de bótox y a operaciones estéticas que habían salido mal y, por ende, habría tenido una transformación física tan notoria.



Sin embargo, un año después, en entrevista con la revista 'Men 's Health', el actor rompió el silencio y contó cuál había sido la razón fundamental por la que su cara se vio tan diferente en aquella oportunidad. Según contó, todo sucedió luego de haber tenido un accidente en su casa al resbalarse y golpearse la quijada con una de sus estatuas situadas en su despacho.



El golpe que se dio con una de las esquinas de la escultura fue tan fuerte, que quedó inconsciente y con la mandíbula rota. El percance lo terminó llevando a una cirugía que hizo que sus "músculos se inflamaran y crecieran de una manera exagerada".



“El hueso de la barbilla colgaba de mi cara (...) Los músculos maseteros simplemente crecieron. Se hicieron muy grandes”, aseguró el actor.



Finalizó diciendo que no le presta atención a los comentarios de las audiencias, pues es algo con lo que se ha acostumbrado a vivir en casi 20 años de carrera actoral, pues, de lo contrario, no podría convivir con en el mundo del espectáculo.



“Si valorara lo que otras personas piensan de mí, en la medida en que puedan pensar que lo hago, definitivamente no podría hacer este trabajo” concluyó.



