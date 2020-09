‘Influencer’ Yuya, aplaudida por apoyar gratis a jóvenes emprendedores

La 'influencer' Mariand Castrejón, más conocida como Yuya, se hizo viral por un acto desinteresado en sus redes sociales: hacerle publicidad a una marca de gafas de sol, propiedad de unos jóvenes emprendedores, que fue lanzada apenas hace mes y medio.



Todo comenzó cuando la mexicana publicó un estado en su cuenta de Instagram, en la que tiene 16 millones de seguidores, posando con unos lentes oscuros que la marca Hillman le había regalado en agradecimiento por darle 'like' a varias de las imágenes promocionales que tenían los jóvenes en esa misma red social.

"Un día (un mes después de haber lanzado la marca) estaba viendo las notificaciones de Instagram para ver 'likes', 'follows', menciones (...) y de la nada me aparece que Yuya nos 'likeó' en varias fotos", escribió el copropietario de la marca, Adrían Garza en Twitter.



Al principio, según relató Garza en un hilo de tuits, su novia y él no creían que se tratara de la segunda mexicana más popular en YouTube, por lo que se metieron a su perfil y vieron que, en efecto, la cuenta estaba verificada.

Al inicio no nos la creímos pq nosotros no nos consideramos para nada expertos ni genios, pero también uno tiene que creérsela, y si tanta gente nos decía cosas buenas pues por algo debe de ser no? Osea algo estábamos haciendo bien, pero apenas venía lo mas CABRÓN — Adrian Garza (@AdrianGarzaVzz) September 22, 2020

Fue entonces cuando los emprendedores de Monterrey (Nuevo León) decidieron escribirle por privado y regalarle, "sin compromiso", algún modelo de sus lentes. Yuya aceptó el detalle.



Si bien la intención de Garza y su socia solo era recibir una opinión por interno, Yuya subió un estado mostrando las gafas que le obsequiaron.



"Me llegaron estos regalos a la casa y no me lo puedo creer, qué hermosura, ¿verdad?", dijo la 'influencer'.

Y al siguiente día PUM! random sube una historia etiquetándonos y diciendo que le gustaron los lenteeeees 😱🤩🤯 cuando ella no tenía la obligación de hacerlo porque solo fue un regalo! Nunca se quedó en que tenía que compartir algo o así pic.twitter.com/M2pDJDUc9i — Adrian Garza (@AdrianGarzaVzz) September 22, 2020

La publicación impactó a Garza, pues "nunca acordamos que tenía que compartir algo en sus redes", relató el empresario en Twitter.



Finalmente, el emprendedor le agradeció en otro tuit "el acto desinteresado" a la 'influencer' diciendo que "no sé si Yuya lea esto, y si sí, de nuevo mil gracias porque es un honor para nosotros y esto nos motiva demasiado a seguir haciendo las cosas bien".Solo ese mensaje tiene, hasta el momento, más de 3.000 'me gusta', que no son ni el 10% de los más de 40.000 que obtuvo el trino que inició el hilo

No se si Yuya lea esto, y si si de nuevo mil gracias porque es un honor para nosotros y esto nos motiva demasiado a seguir haciendo las cosas bien💪🏻 y para los que esten emprendiendo o quieran hacerlo, recuerden que la clave está en hacer las cosas con pasión y siempre... — Adrian Garza (@AdrianGarzaVzz) September 22, 2020

Por otro lado, varios fanáticos de la 'influencer' se tomaron las redes sociales para elogiarla con frases como "Yuya es amor puro".



Hay que recordar que Yuya empezó a subir videos en la plataforma YouTube en 2009, cuando tenía 16 años. Ahora, una década después, tiene su propia línea de productos de belleza y hasta lanzó un libro: 'Las confesiones de Yuya' (2015).

