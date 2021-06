La famosa 'youtuber' mexicana Yuya anuncia su embarazo

Yuya, 'youtuber' mexicana, anunció su embarazo con una fotografía a blanco y negro en la que comparte cámara con Siddartha, músico y pareja de la 'influencer'.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes", fueron las palabras que escribió Yuya en el 'post' de Instagram en el que les compartió a sus 'fans' las buenas nuevas.

En menos de 12 horas, la fotografía ya acumula más de tres millones de 'likes' en Instagram.



Por su parte, Siddartha también publicó en su cuenta de Instagram tres imágenes celebrando la noticia, haciendo referencia al mar, como lo hizo Yuya.



"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito", escribió.

La empresaria también subió un video en el que explica a su bebé el amor que siente por la comunidad que ha generado a lo largo de estos años con su canal de YouTube.



Yuya señala que desde enero está embarazada, y que durante estos meses que lo mantuvo en secreto, aprovechó el tiempo para conocer y reconocer los cambios de esta nueva etapa.

Yuya se refiere al bebé como Mar, "sé que eres Mar porque hoy, que habitas dentro de mí, aseguro que eres inmensidad", explicó la influencer. No confirmó el género del no nato, pero en la publicación de Instagram utilizó el artículo "él".

¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar. ❤️-Yuya ¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar. ❤️-Yuya La 'youtuber' dedicó un video de YouTube a su no nato. Foto: YouTube: Yuya

