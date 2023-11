'Me acosté con mucha gente': Yuri se destapa y revela que el sexo fue 'su vicio'

A sus 59 años, la cantante mexicana Yuri sigue destapando detalles de lo que fue su intrincada vida en los años ochenta y noventa, cuando la fama se volvió parte fundamental de su existencia. La intérprete de 'La Maldita Primavera' ha hecho énfasis en varias oportunidades en los excesos que tuvo. Sin embargo, hasta esta semana decidió hablar de lo que sería su adicción al sexo; un tema que, cuenta, le costó en su momento y aún hoy no está "del todo resuelto".

'Mi carne esta viciada': cantante mexicana Yuri

La cantante mexicana.

En una charla con el conferencista Leonardo 'Nayo' Escobar, Yuri reveló que ha tenido inconvenientes por un aparente exceso de relaciones íntimas. De hecho, el primero que contó que tuvo se debió al virus del papiloma humano, que en su caso, dijo, fue producto de un contacto sexual y que por poco deriva en un cáncer. "Casi me mata", afirmó.



Sobre los supuestos excesos, expresó: "Yo estaba medio 'happy day' cada que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo no quedé embarazada. Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Ya me tenía escogida".



Ante las preguntas de su interlocutor, Yuri, como ha sido habitual, fue bastante clara en sus respuestas.



"Yo me acosté con mucha gente", aseveró la cantante.



"¿Llegó a ser un vicio?", preguntó 'Nayo'.



"Claro (...) No era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo..."



"¿Te vuelves?", replicó el entrevistador.



"Sí. Tenía dinero, belleza, juventud y todos me miraban", comentó Yuri.



Sobre el proceso en su aparente adicción, la cantante aseguró que no es un tema "del todo superado".



"Salgo de ahí cuando ya soy cristiana. Si me alejo de Dios, vuelvo a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié", cerró la artista.



