La intérprete, Yuranis León, sorprendió recientemente a sus seguidores en Instagram tras afirmar que no le importan las infidelidades, refiriéndose a la relación que lleva con su esposo, el artista de champeta, Mr Black. Aunque no confirmó que haya otra mujer en su matrimonio.

León decidió hacer una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la red social para contarles aspectos de su vida personal a sus más de un millón de seguidores.



En medio de la actividad, hubo una respuesta de la cantante que llamó la atención de su público. Ella habría afirmado que ‘los cachos’ no son algo de lo que deba preocuparse, ya que si alguien decide meterse en su matrimonio sería “plato de segunda mesa”.

“Tan tóxica y lleva cacho”, fueron las palabras de uno de sus seguidores.



“Mientras (yo) sea la esposa, la que lleve de la mano a todos lados, la que muestre ante sus amistades, redes y demás, que siga el cacho”, escribió en respuesta la intérprete de ‘Sailor Moon remix’.



Al parecer, para Yuranis es más fuerte el lazo del matrimonio y no le importa si llega a existir otra mujer en la vida de su esposo. Aunque, tampoco negó que Mr Black le haya sido infiel en ocasiones anteriores.



“Desde que conocí a Edwin tuve claro el lugar que quería en su vida y no lo quería de gratis, lo quería ganado, sudado y luchado”, señaló refiriéndose a que el esfuerzo que ha hecho ella en su relación es muy grande.



“¿Creen que me afectará un cacho o alguien que quiera ser plato de segunda mesa?”, preguntó a sus fanáticos la cantante.



A su vez, también comentó que todo el tiempo que llevan juntos y las situaciones difíciles que han tenido que superar en el pasado hacen que la unión de ambos sea más fuerte, además porque ella cree que “mujeres así muy difícil vuelven a salir”.





Sus palabras causaron revuelo en dicha red social luego de que una cuenta que ‘le sigue la pista’ a los famosos ‘reposteara’ sus historias como una publicación en el feed, pues aunque muchos aseguraban que respetaban su opinión, otros afirmaron que ella no debería estar de acuerdo con las infidelidades.



“No me representa… pero respetable su pensamiento”, “ Nadie debería justificar una infidelidad por ‘el sacrificio de una relación’”, “Tiene toda la razón , por lo general el cacho va o viene”, “El hombre fiel no existe”, “Excelente respuesta”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

