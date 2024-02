Yurani, la joven que vende desayunos y almuerzos a $3.000 en Turbo: esta es su historia

Por medio de las redes sociales se viralizó el video de Yurani, una mujer en Turbo que vende alimentos a $3.000 con el fin de ayudar a las personas que lo necesitan, la mujer inició su emprendimiento con un kilo de arroz, unas lentejas y media canasta de huevos, poco a poco se transformó en un negocio frecuentado.



Según cuenta en su video, cuando inició el negocio sus familiares y amigos no podían creer que vendiera los productos tan económicos, pero Yurani tenía una visión más allá de lo económico.



"¿Tú estás loca?, las cosas como están de caras", le decían a la joven; a lo que ella respondió: "Yo me puse en el lugar de las demás personas, porque, a veces, yo no llevaba comida para el trabajo y se me hacía muy difícil estar pidiendo prestado para comprar comida de $15.000 o $16.000", dijo.



Para la economía de Yurani era mejor pedirle a su patrón prestado $3.000 y con eso se compraba dos churros y una gaseosa, luego de tener a su hijo Yurani se dedicó a las tareas del hogar.



Pero un día su hijo se antojó de un helado y ella no tenía el dinero suficiente para comprárselo: "El señor me dice 'madre, cómpreme la paleta, vea que está haciendo un solazo y tengo que llevar el sustento a la casa' y dijo que no había almorzado'".



Conmovida por el relato del señor, compró la paleta y al llegar a su habitación se quedó reflexionando sobre las condiciones en las que muchas personas tienen que vivir diariamente.



Desde ahí se le ocurrió la idea de hacer almuerzos económicos para las personas, pero tampoco fue fácil, pues ella quería que fueran a $2.000 pero tampoco tenía el dinero suficiente para iniciar y pidió ayuda a su familia y el precio se estableció en $3.000.



Luego de sacar del mercado, inició su emprendimiento con un kilo de arroz y los huevos de su mercado, con un cartel escrito a mano inició la venta de los productos, tendiendo éxito en su primer día.



"Una vez hice cangrejo guisado con coco y la fila volteaba allá, era una fila tremenda y todos esperándome, yo estaba llevando a mi bebé al colegio".



Luego de las constantes preguntas sobre cómo había construído un negocio tan próspero, Yurani solo respondió con fe: "Si Dios pudo multiplicar tantos pescados para alimentar a las personas, quizá él me está utilizando para que yo ayude a las personas".



El gesto de esta mujer ha sido aplaudido en las redes sociales: "Dios bendiga tus manos y prospere todo lo que emprendas", "Todo comenzó por ponerse en el lugar de otros", "Ojalá este mundo tuviese más gente como usted".

