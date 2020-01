Polémica por youtubers en carro que tiran comida a habitantes de calle

Hace algunos días Maribe Ponce y su hija Danna Ponce decidieron recorrer las calles de, según ellas, los "barrios pobres / conflictivos" en Valencia (España) para llevarles alimentos a las personas necesitadas. Hecho que fue grabado por ellas mismas y compartido en su canal de Youtube 'El vaso medio lleno'.



El video titulado '24 horas haciendo feliz a los demás' ha generado gran indignación entre los internautas, pues para ellos no se trata de ningún acto de generosidad, sino por el contrario de una burla. Tanto así, que las duras críticas y comentarios hacia las mujeres las llevaron a eliminar el video y a pedir disculpas públicas por diferentes medios de comunicación.

En los fragmentos del video compartidos por una usuaria de Twitter indignada por el caso, se ve a las dos mujeres lanzando magdalenas españolas por la ventana de su auto. "Llevamos aquí en medio, vamos reponiendo la bolsa de en medio y ¡toma!.. repartiendo como la cabalgata de los reyes", explicaba Danna Ponce frente a la forma como entregaban los alimentos.



La actitud de madre e hija mientras lanzan la comida por la ventana del vehículo es lo que más ha generado críticas, considerando este gesto no como un acto de solidaridad, sino como un acto humillante. "Más que romantizar la pobreza, lo que parecen estar haciendo es reírse de la gente con menos recursos e intentar sacar crédito económico de ello", comentó una usuaria de Twitter.



"Me recuerda a las películas que se ambientan en la época medieval y los nobles lanzaban monedas al aire para que los campesinos las recogiesen", aseguró otro usuario de la red.

Clasismo y romantización de la pobreza en estado puro.



La polémica ha sido tal que tanto Maribe Ponce como Danna Ponce han tenido que pronunciarse en redes sociales y en televisión. Por ambos medios han pedido disculpas por ofender a quienes se hayan sentido mal por su comportamiento, pero también han asegurado que tienen la conciencia limpia porque en el fondo tenían una buena intensión.

¿Cómo comenzó todo?

En una entrevista para el noticiero 'Ya es Medio Día' de 'Tele Cinco' Maribe explica que la idea del polémico contenido surgió en navidad cuando realizaron un video similar para su otro canal de Youtube, 'Escupiendo Purpurina'. En este caso, las mujeres pasaron 24 horas vestidas con un atuendo muy navideño y compraron y envolvieron regalos que fueron entregados a la Asociación Valenciana de Caridad, según su versión.



Ese mismo día decidieron que todas las ganancias de dicho video titulado '24 horas repartiendo regalos de papá Noel', serían invertidos en un acto similar. "Con el dinero que se recaude iremos a hacer lo mismo pero para los reyes magos", comentó Maribe en aquella oportunidad.



La mujer también contó a 'Tele Cinco' que tal como lo prometieron en su canal de Youtube, días después, en la fiesta de reyes llevaron a la misma organización todo tipo de artículos de primera necesidad que sumaban alrededor de 480 euros, de los cuales 420 eran el resultado de su video. Hecho que queda evidenciado en otro video titulado 'Nos gastamos 400€ en esto'.



Es así como a Maribe Ponce se le ocurre pedir alimentos a vecinos, amigos y familiares para llevarlos otra vez a la caridad, solo que en esta oportunidad, decide que una parte de las donaciones las quiere entregar ella misma.



"Recaudamos un montón de cosas, lo cargamos en el coche y quiero aclarar que el 90 por 100 de las cosas y alimentos recaudados se entregaron en la Casa de la Caridad. Y ahí es donde ya no sé si tengo una buena o fatídica idea de x bolsas, que además esas las compramos nosotras porque a mi me hacía ilusión... se me ocurre con toda la mejor intención del mundo entregarlas en persona a gente con muy muy bajos recursos", explicó Maribe a 'Tele Cinco'.



Por su parte, Danna explicó que la mayoría de los alimentos fueron entregados en las manos de las personas y que solo fue una vez, justo la que queda en el video, lo hicieron lanzando la comida a la distancia.



"A quien haya podido ofender ese video yo con la mano en el corazón os pido perdón, pero igual que os digo eso os digo que detrás de ese vídeo hay una buena intención, hay dos buenas personas y hay un error de una sola imagen. Quiero aclarar que solo se lanza un paquete de magdalenas a dos chicos que estaban en un banco y nos hicieron así (señales de que lo lanzaran) lánzamelo porque estaban sentados y no se querían levantar", relató Danna.

Disculpas Públicas

Tanto Danna como su madre se han disculpado en diferentes oportunidades, incluso, en su cuenta oficial de Instagram tienen una serie de historias destacadas dedicadas a esta polémica que sigue estando vigente.



Además, las mujeres denuncian amenazas y ciberacoso. "Me estoy dando cuenta de lo fácil que lo tienen los cobardes para insultar, para humillar, para infundir miedo, para incitar al odio escondidos detrás de la pantalla en sus casas... Nada justifica ese tipo de ataque hacia nadie" denunció Danna en su cuenta de Instagram.



Por su parte, Maribe también se siente afectada por los fuertes comentarios que ha hecho la gente. De hecho, recientemente se disculpó nuevamente y pide un poco de respeto por ella y su hija.

"Sinceramente me está sobrepasando el tema! Siento haberme equivocado y pedimos disculpas y perdón una vez más públicamente. Pero no creo que merezcamos la avalancha de insultos y amenazas que estamos recibiendo de forma masiva! Somos personas y la cag.., pero jamás pretendíamos humillar a nadie!", escribió Maribe en una historia de Instagram.



