Jorge Rausch es uno de los exponentes de la gastronomía colombiana más relevantes a nivel mundial. En el país es muy reconocido por su participación como jurado en el concurso de cocina 'MasterChef' y ha abierto una docena de restaurantes: Rausch Pâtissier, Bistronomy by Rausch, Rausch Energía Gastronómica, Marea by Rausch, Lazotea en Panamá, Ivory Bistro en Costa Rica, entre otros.

Criterión es la joya de la corona. Ubicado en el norte de Bogotá, es el sueño hecho realidad de Jorge y Mark, su hermano y quien también tiene una voz resonante en la industria gastronómica nacional -principalmente en la repostería-.



"Criterión fue el primer restaurante de alta cocina en Bogotá. Fue un restaurante que soñamos juntos. Nunca he tenido un sueño igual", dijo el chef Jorge al respecto.

Precisamente fue a este lugar a donde fueron dos creadores de contenido dedicados a la crítica gastronómica, turística y más. Se trata de el canal de YouTube El Cristian gonzalez, que cuenta con más de 271.000 suscriptores.

Al ingresar al restaurante, Cristian y Johan aseguraron que les impresionó la excelente atención del personal de Criterión. También adularon la elegancia, la estética y el ambiente del lugar.

De entrada les sirvieron pan de masa madre recién horneado, que les gustó bastante. Luego iniciaron con el menú de cinco tiempos que ordenaron, probando platillos como un buñuelo con chicharrón, crema de morcilla, ostras, berenjenas y más.

A medida que iban probando los platos, iban contando su experiencia gustativa y sus opiniones iniciales. En ese momento comenzaron a ir mal las cosas. Por ejemplo, el estofado de carne lo sintieron insípido: "Sin pena ni gloria" y las otras le resultaron a uno de ellos "muy feas". El postre les supo a sahumerio: "Es como una mezcla entre jabón, eucalipto y guayaba".

Al salir, comentaron tenían expectativas sumamente altas por el renombre de Rausch. Johan calificó la visita a como una decepción: "Esperaba mucho. Quería que me atacara la lengua. Y menos frente a lo que pagamos. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba".



Por su parte, Cristian aseveró que: "De verdad, esperaba muchísimo más. Estoy decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo".

Según dijeron, la cuenta les salió en 460.000 pesos, teniendo en cuenta que pidieron el menú de degustación, una carne y dos gaseosas.

